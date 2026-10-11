MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur kontent yaratuvchisi MrBeast o'zining Instagram profilida O'zbekistondagi sayohatiga bag'ishlangan alohida "Uzbek" nomli doimiy saqlanuvchi hikoyalar bo'limini ochdi.
- Ushbu bo'lim orqali uning 90,7 milliondan ortiq kuzatuvchilari O'zbekistondagi voqealar va blogerning mamlakatda qanday kutib olingani haqida ma'lumot olishlari mumkin.
Dunyoning eng mashhur kontent yaratuvchisi va yutuberi MrBeast (Jimmi Donaldson) O‘zbekistonga qilgan shov-shuvli tashrifi taassurotlarini o‘z tarixida muhrlab qo‘yishga qaror qildi. Yulduz o‘zining rasmiy Instagram profilida ushbu sayohatga bag‘ishlangan alohida «Highlights» (doimiy saqlanuvchi hikoyalar) bo‘limini ochdi.
O‘zbekiston bayrog‘i bilan bezatilgan ushbu rukn orqali blogerning o‘nlab millionlab kuzatuvchilari yurtimizda bo‘lib o‘tgan qaynoq va noodatiy voqealarni bevosita ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.
«Uzbek» bo‘limi: Mashhur bloger sahifasidagi yangilik
MrBeast ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi orqali sayohat xotiralarini eng ko‘rinarli joyga joylashtirdi:
Alohida saqlangan hikoyalar: Bloger sahifasi peshtoqida maxsus «Uzbek uz» nomli rukn tashkil etildi;
Muxlislar bilan tushgan surat muqovada: Mazkur bo‘limning muqovasi (avatari) sifatida MrBeast'ning O‘zbekistonda olomon va yosh muxlislar qurshovida smartfonga olgan selfisi tanlangan;
Sayohat tarixi bir joyda: Ushbu ruknda blogerning mamlakatimizda qanday kutib olingani, ko‘chalardagi voqealar va safarning yorqin lahzalari joy olgan.
90 milliondan ortiq kuzatuvchi uchun ochiq platforma
Ushbu qadam O‘zbekistonning raqamli makondagi tanilishi uchun kuchli omil bo‘ldi:
Global qamrov: Ayni paytda MrBeast'ning Instagram sahifasini dunyo bo‘ylab 90,7 milliondan ortiq foydalanuvchi kuzatib bormoqda;
O‘zbekistonga qaratilgan nigoh: Endilikda sayyoraning turli burchaklaridagi millionlab yoshlar blogerning sahifasi orqali O‘zbekiston bilan tanishishi va u yerdagi muhitni kuzatishi mumkin;
Ommaviy muhokamalar: Samarqanddagi tartibsizliklar sababli sayohat qisman qisqartirilganiga qaramay, blogerning ushbu ishorasi uning yurtimizdan olgan taassurotlari befarq qolmaganini ko‘rsatmoqda.
MrBeast tomonidan kiritilgan ushbu maxsus bo‘lim O‘zbekistonning global yoshlar orasida yanada kengroq muhokama markaziga aylanishiga zamin yaratdi.
Izohlar 0
…