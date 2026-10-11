MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi

·49·Madaniyat
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur kontent yaratuvchisi MrBeast o'zining Instagram profilida O'zbekistondagi sayohatiga bag'ishlangan alohida "Uzbek" nomli doimiy saqlanuvchi hikoyalar bo'limini ochdi.
  • Ushbu bo'lim orqali uning 90,7 milliondan ortiq kuzatuvchilari O'zbekistondagi voqealar va blogerning mamlakatda qanday kutib olingani haqida ma'lumot olishlari mumkin.

Dunyoning eng mashhur kontent yaratuvchisi va yutuberi MrBeast (Jimmi Donaldson) O‘zbekistonga qilgan shov-shuvli tashrifi taassurotlarini o‘z tarixida muhrlab qo‘yishga qaror qildi. Yulduz o‘zining rasmiy Instagram profilida ushbu sayohatga bag‘ishlangan alohida «Highlights» (doimiy saqlanuvchi hikoyalar) bo‘limini ochdi.

O‘zbekiston bayrog‘i bilan bezatilgan ushbu rukn orqali blogerning o‘nlab millionlab kuzatuvchilari yurtimizda bo‘lib o‘tgan qaynoq va noodatiy voqealarni bevosita ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.

«Uzbek» bo‘limi: Mashhur bloger sahifasidagi yangilik

MrBeast ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi orqali sayohat xotiralarini eng ko‘rinarli joyga joylashtirdi:

  • Alohida saqlangan hikoyalar: Bloger sahifasi peshtoqida maxsus «Uzbek uz» nomli rukn tashkil etildi;

  • Muxlislar bilan tushgan surat muqovada: Mazkur bo‘limning muqovasi (avatari) sifatida MrBeast'ning O‘zbekistonda olomon va yosh muxlislar qurshovida smartfonga olgan selfisi tanlangan;

  • Sayohat tarixi bir joyda: Ushbu ruknda blogerning mamlakatimizda qanday kutib olingani, ko‘chalardagi voqealar va safarning yorqin lahzalari joy olgan.

90 milliondan ortiq kuzatuvchi uchun ochiq platforma

Ushbu qadam O‘zbekistonning raqamli makondagi tanilishi uchun kuchli omil bo‘ldi:

  • Global qamrov: Ayni paytda MrBeast'ning Instagram sahifasini dunyo bo‘ylab 90,7 milliondan ortiq foydalanuvchi kuzatib bormoqda;

  • O‘zbekistonga qaratilgan nigoh: Endilikda sayyoraning turli burchaklaridagi millionlab yoshlar blogerning sahifasi orqali O‘zbekiston bilan tanishishi va u yerdagi muhitni kuzatishi mumkin;

  • Ommaviy muhokamalar: Samarqanddagi tartibsizliklar sababli sayohat qisman qisqartirilganiga qaramay, blogerning ushbu ishorasi uning yurtimizdan olgan taassurotlari befarq qolmaganini ko‘rsatmoqda.

MrBeast tomonidan kiritilgan ushbu maxsus bo‘lim O‘zbekistonning global yoshlar orasida yanada kengroq muhokama markaziga aylanishiga zamin yaratdi.

MrBeastDjimmi DonaldsonInstagram HighlightsSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)Kecha 20:19MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?9 oktabr 21:03IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindiIIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindiBugun 14:28MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?Kecha 10:52MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)9 oktabr 20:49MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldi9 oktabr 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi