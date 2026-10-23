Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Taniqli aktyor Rixsitilla Abdullayev oilasida quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor ikkinchi marta bobo bo‘ldi. Uning o‘g‘li Tojirahmon va kelini Parvina Nig‘matullayeva yana bir bor ota-ona bo‘lishdi. Oilada o‘g‘il farzand dunyoga keldi.
Ushbu xushxabar nafaqat aktyorning yaqinlari, balki uning muxlislari uchun ham quvonchli yangilik bo‘ldi. Endilikda Rixsitilla Abdullayev ijodiy faoliyati bilan bir qatorda, bobolikning o‘zgacha quvonchlarini ham his qilmoqda.
Yangi mehmonning dunyoga kelishi oilaga yanada ko‘proq shodlik va fayz olib kelishi shubhasiz. Yaqinlarining quvonchiga sherik bo‘layotgan muxlislar ham yosh ota-onaga va chaqaloqqa ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.
Tojirahmon va Parvina Nig‘matullayevaning birinchi farzandi Aisha ismli qiz. Ularning ikkinchi farzandiga esa hozircha ism qo‘yilgani yoki uning ismi qanday ekani haqida ma’lumot berilmagan.
Izohlar 0
…