Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)

·48·Madaniyat
Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)

Xonanda Jahongir Otajonov intervyularidan birida qanday kitoblarni o‘qishi haqida gapirdi. Undan uyida qancha kitob borligi va bu haqda ochiq ayta olishi so‘ralgan.

“Men buni oldin ham aytganman. Men kitob o‘qiyman, Qur’on o‘qiyman. Zotan, o‘qish mumkin bo‘lgan bitta kitob bor bu dunyoda, u ham Qur’on. Insonlarning yozgan kitoblarini men o‘qimayman. Ularning kitobi yaxshi emas, deya olmayman. Shunchaki o‘qimayman. Kitob o‘qishga qiziqmayman, chunki bu mening shaxsiy fikrim”, — dedi xonanda.

Jahongir Otajonov, shu bilan birga, mumtoz adabiyot namunalarini o‘qishi va ijodida ulardan foydalanishini ta’kidladi.

“Adabiyot o‘qiyman. Masalan, Alisher Navoiy yoki Nodirabegim, Nozimaxon kabi ko‘plab ijodkorlar bor. Yaqinda Nizomiy Ganjaviyning g‘azaliga ashula yozdim. Masalan, “Qaddi baland” ham klassika, Hofiz Xorazmiyniki, “Jingalamo” ham klassika, qo‘qonlik shoira Anbar Otinniki. Bunday ijodkorlarning she’rlari juda ko‘p. Mening ijodimda ham Alisher Navoiy g‘azallari bor”, — dedi Jahongir Otajonov.

Jahongir OtajonovQur’onAlisher NavoiyNozimaxon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)17 sentabr 12:26Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"19 sentabr 09:37“Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs o‘laroq hurmat qilmayman”—Jahongir Otajonov“Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs o‘laroq hurmat qilmayman”—Jahongir Otajonov4 aprel 17:30Jahongir Otajonov taqiqlardan so‘ng o‘ziga bo‘lgan bosimlar haqida ochiq fikr bildirdiJahongir Otajonov taqiqlardan so‘ng o‘ziga bo‘lgan bosimlar haqida ochiq fikr bildirdi8 may 13:31Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)3 iyul 15:22Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)29 iyul 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi