Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!

·46·Madaniyat
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!

Xonanda Shahzoda kelini bilan Germaniyaning Myunxen shahrida sayohat qilmoqda. San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida safar davomida kelini bilan tushgan suratlarini muxlislari bilan bo‘lishdi.

Shahzoda Germaniyaning go‘zal manzaralari va shahardagi diqqatga sazovor binolarni ham suratga olib, kuzatuvchilariga namoyish etdi. Xonanda e’lon qilgan suratlariga “Yoqimli oktyabr” deya izoh qoldirdi.

Qora sochli ayol toshli tor ko‘chada odamlar orasida jilmayib turibdi.

Ushbu post muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda kuzatuvchilar Shahzoda va uning keliniga maroqli sayohat tilab, iliq fikrlarini yozib qoldirishmoqda.

ShahzodaMyunxenGermaniyaShou-biznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchi29 iyul 15:14“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladi“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladi7 oktabr 16:28Shahzodaning kelini bilan tushgan ilk suratlari muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdiShahzodaning kelini bilan tushgan ilk suratlari muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi13 may 09:19Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)8 avgust 13:39Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldiShahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi19 may 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir