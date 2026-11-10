Elita ichida isyon: Nega Kongress Pentagon rahbarini Konstitutsiyaga tahdid deb e’lon qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Vakillar palatasi a'zosi Tomas Messi Pentagon rahbari Pit Xegsetni lavozimidan chetlatish bo'yicha rasmiy rezolyutsiya loyihasini Kongressga taqdim etdi.
- Xegset Eronga qarshi ruxsatsiz harbiy harakatlar olib borish, Karib dengizidagi operatsiyalar hamda Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni qo'lga olishga urinish kabi vakolatlarni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda.
AQSH siyosiy elitasida navbatdagi yirik silkinish: Vakillar palatasi a’zosi, respublikachi Tomas Messi Pentagon rahbari Pit Xegsetni lavozimidan chetlatish (impichment) bo‘yicha rasmiy rezolyutsiya loyihasini Kongressga taqdim etdi. Xegset Kongress ruxsatisiz Eronga qarshi harbiy harakatlar olib borish, Karib havzasidagi kemalarga zarbalar berish va Venesuela prezidenti Nikolas Maduroning qo‘lga olinishi bilan bog‘liq vakolatlarini suiiste’mol qilishda ayblanmoqda. Hujjat chorshanba kuni ovozga qo‘yilishi rejalashtirilgan.
Ikki partiyaning yakdilligi va oraliq saylovlar ta’siri
CBS News tahliliga ko‘ra, Xegsetga qarshi impichment Kongressda keng va ikki tomonlama qo‘llab-quvvatlovga ega bo‘lishi ehtimoli juda yuqori. Bunga ikkita asosiy omil sabab bo‘lmoqda: birinchidan, har ikki partiya a’zolari Xegsetning Eronga nisbatan olib borayotgan harbiy kampaniyasidan qattiq norozi; ikkinchidan, yaqinda o‘tgan oraliq saylovlarda mag‘lubiyatga uchragan respublikachilar orasida Pentagon rahbariyatining xatti-harakatlariga nisbatan xavotir va e’tiroz keskin oshgan.
Tomas Messi Kentukki shtatidan saylangan bo‘lib, u o‘tgan oylar davomida Oq uy ma’muriyatining qator qarorlariga ochiq qarshi chiqqan edi. U sentyabr oyidayoq impichment masalasini ko‘targan, ammo palata rahbariyati yig‘ilishni muddatidan avval yopib, ovoz berishni noyabrgacha kechiktirgan edi. Endilikda u yangilangan 34 sahifalik hujjatni taqdim etdi.
Ayblov bandi
Mazmuni va asosi
Huquqiy va siyosiy da’vo
Eronga qarshi urush
Kongressning rasmiy ruxsati (sanksiyasi)siz harbiy operatsiyalar olib borish
AQSH Konstitutsiyasining urush e’lon qilish bo‘yicha normasini buzish
Karib dengizidagi operatsiyalar
Pentagon tomonidan akvatoriyadagi kemalarga zarbalar berilishi
Harbiy vakolat doirasidan chetga chiqish
Maduroning qo‘lga olinishi
Venesuela prezidenti Nikolas Maduroning ushlanishidagi operatsiyalar
Xalqaro va milliy qonunchilikka zid harakatlar
Konstitutsiyaviy xavf
Mansab vazifalari va qonun ustuvorligiga zid tarzda faoliyat ko‘rsatish
Davlat lavozimini egallash huquqidan umrbod mahrum etish talabi
«Piter Brayan Xegset agar lavozimida qolsa, Konstitutsiya uchun jiddiy tahdid tug‘dirishini isbotladi. U o‘z burchi va qonun ustuvorligiga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydigan tarzda harakat qildi. Shu sababli u impichmentga, lavozimdan chetlatilishga va AQSHda har qanday sharafli, ishonchli yoki haq to‘lanadigan lavozimni egallash huquqidan mahrum etilishga loyiq».
— Tomas Messi, AQSH Kongressi Vakillar palatasi a’zosi.
Pentagonning xotirjamligi: Xegset nima deydi?
Kongressdagi keskin bosimga qaramay, Pit Xegset vaziyatni dramatik tus oldirmaslikka harakat qilmoqda. Jurnalistlar bilan muloqotda u impichment xavfini ortiqcha baholamaslikka chaqirdi va Pentagonda o‘z faoliyatini to‘liq himoya qilishga tayyorligini bildirdi.
Respublikachilar orasida impichmentni to‘xtatib qolish uchun yetarlicha ovoz bormi-yo‘qligi haqidagi savolga vazir qisqagina: «Bu bizni tashvishga solmayapti», deya javob qaytardi. Seshanba kuni Xegset Pentagonda Kongressning ushbu harakatlariga bag‘ishlangan maxsus brifing o‘tkazishini ma’lum qildi. Biroq chorshanba kungi ovoz berish natijasi AQSH harbiy rahbariyatining keyingi taqdirini hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Kongress Pentagon rahbarini lavozimdan chetlatishga muvaffaq bo‘ladimi yoki bu ichki siyosiy kurashdagi navbatdagi bosim vositasimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…