Elita ichida isyon: Nega Kongress Pentagon rahbarini Konstitutsiyaga tahdid deb e’lon qildi?

2 daqiqa o'qish44
Elita ichida isyon: Nega Kongress Pentagon rahbarini Konstitutsiyaga tahdid deb e’lon qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Vakillar palatasi a'zosi Tomas Messi Pentagon rahbari Pit Xegsetni lavozimidan chetlatish bo'yicha rasmiy rezolyutsiya loyihasini Kongressga taqdim etdi.
  • Xegset Eronga qarshi ruxsatsiz harbiy harakatlar olib borish, Karib dengizidagi operatsiyalar hamda Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni qo'lga olishga urinish kabi vakolatlarni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda.

AQSH siyosiy elitasida navbatdagi yirik silkinish: Vakillar palatasi a’zosi, respublikachi Tomas Messi Pentagon rahbari Pit Xegsetni lavozimidan chetlatish (impichment) bo‘yicha rasmiy rezolyutsiya loyihasini Kongressga taqdim etdi. Xegset Kongress ruxsatisiz Eronga qarshi harbiy harakatlar olib borish, Karib havzasidagi kemalarga zarbalar berish va Venesuela prezidenti Nikolas Maduroning qo‘lga olinishi bilan bog‘liq vakolatlarini suiiste’mol qilishda ayblanmoqda. Hujjat chorshanba kuni ovozga qo‘yilishi rejalashtirilgan.

Ikki partiyaning yakdilligi va oraliq saylovlar ta’siri

CBS News tahliliga ko‘ra, Xegsetga qarshi impichment Kongressda keng va ikki tomonlama qo‘llab-quvvatlovga ega bo‘lishi ehtimoli juda yuqori. Bunga ikkita asosiy omil sabab bo‘lmoqda: birinchidan, har ikki partiya a’zolari Xegsetning Eronga nisbatan olib borayotgan harbiy kampaniyasidan qattiq norozi; ikkinchidan, yaqinda o‘tgan oraliq saylovlarda mag‘lubiyatga uchragan respublikachilar orasida Pentagon rahbariyatining xatti-harakatlariga nisbatan xavotir va e’tiroz keskin oshgan.

Tomas Messi Kentukki shtatidan saylangan bo‘lib, u o‘tgan oylar davomida Oq uy ma’muriyatining qator qarorlariga ochiq qarshi chiqqan edi. U sentyabr oyidayoq impichment masalasini ko‘targan, ammo palata rahbariyati yig‘ilishni muddatidan avval yopib, ovoz berishni noyabrgacha kechiktirgan edi. Endilikda u yangilangan 34 sahifalik hujjatni taqdim etdi.

Ayblov bandi

Mazmuni va asosi

Huquqiy va siyosiy da’vo

Eronga qarshi urush

Kongressning rasmiy ruxsati (sanksiyasi)siz harbiy operatsiyalar olib borish

AQSH Konstitutsiyasining urush e’lon qilish bo‘yicha normasini buzish

Karib dengizidagi operatsiyalar

Pentagon tomonidan akvatoriyadagi kemalarga zarbalar berilishi

Harbiy vakolat doirasidan chetga chiqish

Maduroning qo‘lga olinishi

Venesuela prezidenti Nikolas Maduroning ushlanishidagi operatsiyalar

Xalqaro va milliy qonunchilikka zid harakatlar

Konstitutsiyaviy xavf

Mansab vazifalari va qonun ustuvorligiga zid tarzda faoliyat ko‘rsatish

Davlat lavozimini egallash huquqidan umrbod mahrum etish talabi

«Piter Brayan Xegset agar lavozimida qolsa, Konstitutsiya uchun jiddiy tahdid tug‘dirishini isbotladi. U o‘z burchi va qonun ustuvorligiga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydigan tarzda harakat qildi. Shu sababli u impichmentga, lavozimdan chetlatilishga va AQSHda har qanday sharafli, ishonchli yoki haq to‘lanadigan lavozimni egallash huquqidan mahrum etilishga loyiq».

Tomas Messi, AQSH Kongressi Vakillar palatasi a’zosi.

Pentagonning xotirjamligi: Xegset nima deydi?

Kongressdagi keskin bosimga qaramay, Pit Xegset vaziyatni dramatik tus oldirmaslikka harakat qilmoqda. Jurnalistlar bilan muloqotda u impichment xavfini ortiqcha baholamaslikka chaqirdi va Pentagonda o‘z faoliyatini to‘liq himoya qilishga tayyorligini bildirdi.

Respublikachilar orasida impichmentni to‘xtatib qolish uchun yetarlicha ovoz bormi-yo‘qligi haqidagi savolga vazir qisqagina: «Bu bizni tashvishga solmayapti», deya javob qaytardi. Seshanba kuni Xegset Pentagonda Kongressning ushbu harakatlariga bag‘ishlangan maxsus brifing o‘tkazishini ma’lum qildi. Biroq chorshanba kungi ovoz berish natijasi AQSH harbiy rahbariyatining keyingi taqdirini hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, Kongress Pentagon rahbarini lavozimdan chetlatishga muvaffaq bo‘ladimi yoki bu ichki siyosiy kurashdagi navbatdagi bosim vositasimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari