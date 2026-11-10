Robiyaxonning to‘yida eng esda qolarli lahza: kelin-kuyov dueti! (video)

1 daqiqa o'qish7
Robiyaxonning to‘yida eng esda qolarli lahza: kelin-kuyov dueti! (video)

“Havas” guruhi xonadonida quvonchli kun. Jamoaning kenja xonandasi Robiyaxon turmushga chiqmoqda. Yosh san’atkorning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Behruzjon ekani ham ma’lum bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda Robiyaxon va Behruzjonning nikoh to‘yidan olingan videolar keng tarqalmoqda. Ayniqsa, ikki yoshning to‘y marosimida birgalikda qo‘shiq kuylagani foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Kelin-kuyov ota-onalariga bag‘ishlab duet ijro etgan. Ularning samimiy chiqishi mehmonlarga manzur bo‘lib, ko‘pchilikning olqishiga sazovor bo‘lgan. Mazkur lahzalar aks etgan videoda Behruzjonning xursandchiligi va keliniga bo‘lgan mehrini sezish mumkin.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham ushbu lavhalarga befarq qolmadi. Izohlarda ko‘pchilik kuyovning quvonchli holatiga e’tibor qaratib, Robiyaxon va Behruzjonga baxtli hayot tilamoqda. Ayrimlar esa Behruzjonning keliniga bo‘lgan mehrini samimiy izohlar bilan ta’riflamoqda.

Yangi oilaga baxt-saodat, mehr-muhabbat va totuvlik tilaymiz!

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari