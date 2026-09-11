«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...

·2·Madaniyat
«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...

O‘zbek ijtimoiy tarmoqlarida haqiqiy oilaviy drama va hajviy to‘fon yuz berdi: mahoratli aktrisa Huvaydo Jumayeva hamda qiziqchi Bobur Mansurov hamkorligida taqdim etilgan navbatdagi ijodiy ish millionlab muxlislarning kulgisiga sabab bo‘ldi. Yakshanba kuni eri bilan mazza qilib dam olishni, uyda «arabcha raqs» tushib berishni rejalashtirgan yosh kelinchakning barcha niyatlari bir lahzada chilparchin bo‘ldi — mashinaga mingan qaynona o‘z o‘g‘lini qishloqdagi qarindoshlarnikiga olib qochdi. Kadrlardagi hayotiy holat, qaynona-kelin va kuyov o‘rtasidagi dialoglar shu qadar tabiiy chiqqanki, video tarmoqlarda qisqa fursatda minglab izohlar va ulashishlarni to‘plamoqda.

Hayotiy drama: Arabcha raqsga tayyorlangan kelin va «so‘qim» kuyov

Videolavhadagi voqealar rivoji har bir o‘zbek xonadoni uchun tanish bo‘lgan manzaradan boshlanadi:

  • «Qora bayirim qani?»: Kelin obrazidagi Huvaydo Jumayeva yakshanba tongida eri bilan xotirjam suhbatlashib o‘tirishni rejalashtiradi, biroq hovliga chiqib erining allaqachon mashinaga o‘tirib olganini ko‘radi;

  • Qaynonaning hiylasi: Mashina oynasidan qarab turgan qaynona rolidagi aktrisa «Qishloqdagi qarindoshlarni ko‘rsatib kelay, dam olish kuni olib bormasam, boshqa payt bu bolani tutib bo‘lmaydi», deya o‘z rejasini e’lon qiladi;

  • Asablar portlashi: Olti kun ishlab, bir kunlik dam olishni kutgan kelinning qahri keladi: «Olib keting shu so‘qimingizni, ikki bo‘klab tiqing! Men bu odam uchun arabcha raqs o‘rganib kelganman, endi maqomga ham o‘ynamayman!»;

  • Kuyovning beo‘xshov taklifi va kulminatsiya: Kuyov rolidagi Bobur Mansurov mashina eshigini ochib «Keyingi yakshanba o‘ynab bersang bo‘lmaydimi?» degan savoliga kelindan dahshatli tarsakidek javob oladi: «Keyingi yakshanba? Enang o‘ynasin!».

Nima o‘zgaradi: Bu kulgili video ortidagi achchiq haqiqat

Hajviy ko‘rinishda taqdim etilgan ushbu video oilaviy munosabatlardagi muhim va og‘riqli nuqtani ochib beradi:

  • Shaxsiy chegaralarning buzilishi: Ko‘plab yangi oilalarda dam olish kunlari er-xotinning o‘z ixtiyorida bo‘lmay, kattalarning aralashuvi bilan o‘tib ketishi yosh kelin-kuyovlar o‘rtasidagi emotsional sovuqlikka sabab bo‘ladi;

  • Ikki o‘t orasidagi erlar: Erkak kishi onasi va rafiqasi manfaatlarini to‘g‘ri taqsimlay olmaganda, oilada mana shunday kulgili, ammo achchiq mojarolar yuzaga keladi;

  • Ayollarning tushunilmagan orzulari: Ro‘zg‘or tashvishlaridan charchab, turmush o‘rtog‘iga chiroyli ko‘rinishga intilgan ayol e’tiborsiz qolsa, uning mehri nafratga va achchiq istehzoga aylanishi hech gap emas.

Bilib qo‘ygan yaxshi: Oilaviy munosabatlarni saqlab qolish tavsiyalari

  • Dam olish kunlarini oldindan rejalashtiring va oilaning shaxsiy vaqtini qarindoshlar tashrifi bilan qorishtirib yubormaslikka harakat qiling;

  • Qaynonalar yosh oilaning mustaqil hayotiga hurmat bilan qarashi, erlar esa har ikki tomonni rozi qilish muvozanatini topa bilishi kerak;

  • Kelishmovchiliklarni ochiq suhbat va yumor orqali yengillashtirish asabiy portlashlarning oldini oladi.

Sizning oilangizda ham yakshanba kunlari shunday «reja buzilishlar» bo‘lib turadimi yoki dam olish kuni to‘liq oilaga bag‘ishlanadimi? Huvaydo Jumayeva va Bobur Mansurovning ushbu tandemiga qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yakshanba kuni qaynonasi yoki qarindoshlari changaliga tushib qoladigan tanish do‘stlaringizga ushbu video-sharhni ulashing!

Havaydo JumayevaBobur MansurovOilaviy dramaYumoristik videoQaynonaKelinKuyov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?Bugun, 08:47Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiBugun, 04:44Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumBugun, 01:15O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiBugun, 00:01Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariKecha, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)