«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...
O‘zbek ijtimoiy tarmoqlarida haqiqiy oilaviy drama va hajviy to‘fon yuz berdi: mahoratli aktrisa Huvaydo Jumayeva hamda qiziqchi Bobur Mansurov hamkorligida taqdim etilgan navbatdagi ijodiy ish millionlab muxlislarning kulgisiga sabab bo‘ldi. Yakshanba kuni eri bilan mazza qilib dam olishni, uyda «arabcha raqs» tushib berishni rejalashtirgan yosh kelinchakning barcha niyatlari bir lahzada chilparchin bo‘ldi — mashinaga mingan qaynona o‘z o‘g‘lini qishloqdagi qarindoshlarnikiga olib qochdi. Kadrlardagi hayotiy holat, qaynona-kelin va kuyov o‘rtasidagi dialoglar shu qadar tabiiy chiqqanki, video tarmoqlarda qisqa fursatda minglab izohlar va ulashishlarni to‘plamoqda.
Hayotiy drama: Arabcha raqsga tayyorlangan kelin va «so‘qim» kuyov
Videolavhadagi voqealar rivoji har bir o‘zbek xonadoni uchun tanish bo‘lgan manzaradan boshlanadi:
«Qora bayirim qani?»: Kelin obrazidagi Huvaydo Jumayeva yakshanba tongida eri bilan xotirjam suhbatlashib o‘tirishni rejalashtiradi, biroq hovliga chiqib erining allaqachon mashinaga o‘tirib olganini ko‘radi;
Qaynonaning hiylasi: Mashina oynasidan qarab turgan qaynona rolidagi aktrisa «Qishloqdagi qarindoshlarni ko‘rsatib kelay, dam olish kuni olib bormasam, boshqa payt bu bolani tutib bo‘lmaydi», deya o‘z rejasini e’lon qiladi;
Asablar portlashi: Olti kun ishlab, bir kunlik dam olishni kutgan kelinning qahri keladi: «Olib keting shu so‘qimingizni, ikki bo‘klab tiqing! Men bu odam uchun arabcha raqs o‘rganib kelganman, endi maqomga ham o‘ynamayman!»;
Kuyovning beo‘xshov taklifi va kulminatsiya: Kuyov rolidagi Bobur Mansurov mashina eshigini ochib «Keyingi yakshanba o‘ynab bersang bo‘lmaydimi?» degan savoliga kelindan dahshatli tarsakidek javob oladi: «Keyingi yakshanba? Enang o‘ynasin!».
Nima o‘zgaradi: Bu kulgili video ortidagi achchiq haqiqat
Hajviy ko‘rinishda taqdim etilgan ushbu video oilaviy munosabatlardagi muhim va og‘riqli nuqtani ochib beradi:
Shaxsiy chegaralarning buzilishi: Ko‘plab yangi oilalarda dam olish kunlari er-xotinning o‘z ixtiyorida bo‘lmay, kattalarning aralashuvi bilan o‘tib ketishi yosh kelin-kuyovlar o‘rtasidagi emotsional sovuqlikka sabab bo‘ladi;
Ikki o‘t orasidagi erlar: Erkak kishi onasi va rafiqasi manfaatlarini to‘g‘ri taqsimlay olmaganda, oilada mana shunday kulgili, ammo achchiq mojarolar yuzaga keladi;
Ayollarning tushunilmagan orzulari: Ro‘zg‘or tashvishlaridan charchab, turmush o‘rtog‘iga chiroyli ko‘rinishga intilgan ayol e’tiborsiz qolsa, uning mehri nafratga va achchiq istehzoga aylanishi hech gap emas.
Bilib qo‘ygan yaxshi: Oilaviy munosabatlarni saqlab qolish tavsiyalari
Dam olish kunlarini oldindan rejalashtiring va oilaning shaxsiy vaqtini qarindoshlar tashrifi bilan qorishtirib yubormaslikka harakat qiling;
Qaynonalar yosh oilaning mustaqil hayotiga hurmat bilan qarashi, erlar esa har ikki tomonni rozi qilish muvozanatini topa bilishi kerak;
Kelishmovchiliklarni ochiq suhbat va yumor orqali yengillashtirish asabiy portlashlarning oldini oladi.
Sizning oilangizda ham yakshanba kunlari shunday «reja buzilishlar» bo‘lib turadimi yoki dam olish kuni to‘liq oilaga bag‘ishlanadimi? Huvaydo Jumayeva va Bobur Mansurovning ushbu tandemiga qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yakshanba kuni qaynonasi yoki qarindoshlari changaliga tushib qoladigan tanish do‘stlaringizga ushbu video-sharhni ulashing!
…