Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)

·168·Madaniyat
Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)

Amirxon Umarovning kecha bo‘lib o‘tgan to‘yidan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Kadrlarda nikoh oqshomining ko‘tarinki kayfiyatda, o‘ziga xos marosimlar bilan o‘tgani aks etgan.

To‘y mehmonlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini, ayniqsa, kelin salom hamda kelin-kuyovning onalariga gul taqdim etish marosimlari tortdi. Kelin salom marosimini ko‘pchilikka tanish san’atkorlar Shahloxonim va Saida Rametova olib bordi. Kelinning kuyovga salom qilgani ham videolarni tomosha qilganlar orasida qiziqish uyg‘otdi.

Yana bir e’tiborli lahzada kelin va kuyov bir-birlarining onalariga gul taqdim etib, ularga hurmat va ehtirom ko‘rsatdi. Ushbu samimiy lahzalar to‘yga o‘zgacha fayz bag‘ishladi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda kuzatuvchilar yosh juftlikni tabriklab, ularga baxtli va totuv hayot tilamoqda.

Amirxon UmarovShahloxonimSaida RametovaTo‘y
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)Bugun 10:01Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)Bugun 09:50Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)1 noyabr 11:25Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)23 oktabr 16:40Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)3 oktabr 22:42Saida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdiSaida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdi27 sentabr 01:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!