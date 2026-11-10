Toshkentdagi katta o‘yin oldidan Eldor Shomurodov milliy jamoa ixtiyoriga yetib keldi!

1 daqiqa o'qish3
Toshkentdagi katta o‘yin oldidan Eldor Shomurodov milliy jamoa ixtiyoriga yetib keldi!

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va muxlislari uchun kutilgan xushxabar: jamoa sardori va tajribali hujumchi Eldor Shomurodov bugun, 10 noyabr kuni nihoyat terma jamoa yig‘iniga yetib keldi. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi forvardi Toshkentdagi mashg‘ulotlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shildi va bo‘lajak tarixiy o‘yinga tayyorgarlikni boshladi.

Oilaviy sabablar ortda qoldi: Sardor safga qaytdi

Avvalroq, Shomurodov oilaviy sharoiti sababli mashg‘ulotlarning ilk kunlarini o‘tkazib yuborishi aytilgan edi. Uning kechikishi va terma jamoaning asosiy himoyachisi Abduqodir Husanovning jarohatdan tiklanish jarayoni tufayli bu galgi yig‘indan o‘rin olmagani muxlislarda xavotir uyg‘otgandi. Biroq sardorning o‘z vaqtida yetib kelishi bosh murabbiy Fabio Kannavaro ixtiyoridagi hujum chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Milliy jamoa yig‘ini tafsilotlari

Joriy holat

Yetakchi futbolchi

Eldor Shomurodov (Sardor, «Istanbul Bashakshehir»)

Yetib kelgan sana

2026 yil 10 noyabr

Bosh murabbiy

Fabio Kannavaro (Italiya)

O‘yin maqomi

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

Raqib

Rossiya milliy terma jamoasi

O‘yin vaqti va joyi

12 noyabr (payshanba), 20:00, «Paxtakor» markaziy stadioni

«Shomurodovning jamoaga qo‘shilishi nafaqat taktik sxemalarni boyitadi, balki Rossiyaga qarshi keskin o‘yin oldidan yigitlarning ruhiy hamjihatligi va ishonchini ikki barobar oshiradi».

Toshkentda katta futbol oqshomi: Raqib — Rossiya

O‘zbekiston milliy jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasini qabul qiladi. Ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da boshlanadi. O‘yinni boshqarish uchun Tojikiston futbol federatsiyasidan FIFA referisi Gulmurodi Sa’dullo boshchiligidagi hakamlar brigadasi taklif etilgan.

Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya terma jamoasi ham Toshkentga eng kuchli tarkib bilan tashrif buyurishi kutilmoqda. O‘zbekiston ushbu o‘yindan so‘ng, 17 noyabr kuni Qatarning Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Hozircha bor e’tibor 12 noyabrdagi super to‘qnashuvga qaratilgan.

Sizningcha, Eldor Shomurodovning qaytishi bilan O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya ustidan g‘alaba qozona oladimi? O‘yin bo‘yicha o‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari