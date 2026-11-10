Toshkentdagi katta o‘yin oldidan Eldor Shomurodov milliy jamoa ixtiyoriga yetib keldi!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va muxlislari uchun kutilgan xushxabar: jamoa sardori va tajribali hujumchi Eldor Shomurodov bugun, 10 noyabr kuni nihoyat terma jamoa yig‘iniga yetib keldi. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi forvardi Toshkentdagi mashg‘ulotlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shildi va bo‘lajak tarixiy o‘yinga tayyorgarlikni boshladi.
Oilaviy sabablar ortda qoldi: Sardor safga qaytdi
Avvalroq, Shomurodov oilaviy sharoiti sababli mashg‘ulotlarning ilk kunlarini o‘tkazib yuborishi aytilgan edi. Uning kechikishi va terma jamoaning asosiy himoyachisi Abduqodir Husanovning jarohatdan tiklanish jarayoni tufayli bu galgi yig‘indan o‘rin olmagani muxlislarda xavotir uyg‘otgandi. Biroq sardorning o‘z vaqtida yetib kelishi bosh murabbiy Fabio Kannavaro ixtiyoridagi hujum chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirdi.
Milliy jamoa yig‘ini tafsilotlari
Joriy holat
Yetakchi futbolchi
Eldor Shomurodov (Sardor, «Istanbul Bashakshehir»)
Yetib kelgan sana
2026 yil 10 noyabr
Bosh murabbiy
Fabio Kannavaro (Italiya)
O‘yin maqomi
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
Raqib
Rossiya milliy terma jamoasi
O‘yin vaqti va joyi
12 noyabr (payshanba), 20:00, «Paxtakor» markaziy stadioni
«Shomurodovning jamoaga qo‘shilishi nafaqat taktik sxemalarni boyitadi, balki Rossiyaga qarshi keskin o‘yin oldidan yigitlarning ruhiy hamjihatligi va ishonchini ikki barobar oshiradi».
Toshkentda katta futbol oqshomi: Raqib — Rossiya
O‘zbekiston milliy jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasini qabul qiladi. Ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da boshlanadi. O‘yinni boshqarish uchun Tojikiston futbol federatsiyasidan FIFA referisi Gulmurodi Sa’dullo boshchiligidagi hakamlar brigadasi taklif etilgan.
Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya terma jamoasi ham Toshkentga eng kuchli tarkib bilan tashrif buyurishi kutilmoqda. O‘zbekiston ushbu o‘yindan so‘ng, 17 noyabr kuni Qatarning Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Hozircha bor e’tibor 12 noyabrdagi super to‘qnashuvga qaratilgan.
Sizningcha, Eldor Shomurodovning qaytishi bilan O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya ustidan g‘alaba qozona oladimi? O‘yin bo‘yicha o‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
- #Eldor Shomurodov
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #O‘zbekiston-Rossiya
- #O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…