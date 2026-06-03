O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdi

·71·O‘zbekiston
O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdi
Audio versiyasi

2026 yilning yanvar—aprel oylarida O‘zbekistonga import qilingan benzin hajmi 2025 yilning mos davriga nisbatan ikki baravarga ko‘paydi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi ma’lumot berdi.

To‘rt oy davomida mamlakatga jami 327,1 million dollar qiymatidagi 568,7 ming tonna benzin kirib kelgan. Bunda bir tonna benzinning o‘rtacha narxi 575 dollardan to‘g‘ri kelgan. Taqqoslash uchun, 2025 yilning shu davrida 163,6 million dollarlik 280,7 ming tonna benzin import qilingan.

Statistika qo‘mitasi tahliliga ko‘ra, mamlakatda benzin ishlab chiqarish hajmi ham o‘sishda davom etmoqda. Xususan, yanvar—aprel oylarida 417,5 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 27,5 ming tonnaga (7 foiz) ko‘pdir.

Ma’lumot uchun, 2025 yil sentyabridan boshlab O‘zbekistonda Ai-80 markali benzin ishlab chiqarish hamda birja savdolari orqali sotish to‘xtatilgan. “O‘zbekneftgaz” bosqichma-bosqich yuqori oktanli (Ai-92) benzin ishlab chiqarishga o‘tayotganini ma’lum qilgan.

O'zbekistonO'zbekneftgazBojxona qo'mitasiStatistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi