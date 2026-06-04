Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)

·340·Madaniyat
Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)
Audio versiyasi

Taniqli xonanda Jastin Biber Los-Anjelesdagi “Escuela Taqueria” restoranida rafiqasi va yaqin do‘stlari bilan vaqt o‘tkazayotgan paytda kutilmagan va samimiy harakati bilan muxlislarini hayratda qoldirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, xonanda yonidagi stolda tug‘ilgan kunini nishonlayotgan muxlislarini payqab qolgan. Shundan so‘ng u hech ikkilanmay ularning yoniga borib, bayramga qo‘shilgan holda tabrik qo‘shig‘ini birga kuylab bergan.

Videolarda ko‘rinishicha, bunday kutilmagan tashrifdan muxlislar dastlab hayratdan qotib qolgan, keyin esa katta xursandchilik bilan xonandaga qo‘shilishgan. Ularning hissiyotlari va quvonchi kadrlarda yaqqol aks etgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalgan ushbu video ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Kuzatuvchilar Jastin Biberning samimiyligi, oddiyligi va muxlislariga bo‘lgan hurmatini alohida e’tirof etishmoqda.

Mazkur holat yana bir bor mashhur yulduzlarning oddiy insoniy harakatlari ham muxlislar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi.

Justin BieberLos AngelesEscuela Taqueria
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)