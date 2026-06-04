Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)
Taniqli xonanda Jastin Biber Los-Anjelesdagi “Escuela Taqueria” restoranida rafiqasi va yaqin do‘stlari bilan vaqt o‘tkazayotgan paytda kutilmagan va samimiy harakati bilan muxlislarini hayratda qoldirdi.
Ma’lum bo‘lishicha, xonanda yonidagi stolda tug‘ilgan kunini nishonlayotgan muxlislarini payqab qolgan. Shundan so‘ng u hech ikkilanmay ularning yoniga borib, bayramga qo‘shilgan holda tabrik qo‘shig‘ini birga kuylab bergan.
Videolarda ko‘rinishicha, bunday kutilmagan tashrifdan muxlislar dastlab hayratdan qotib qolgan, keyin esa katta xursandchilik bilan xonandaga qo‘shilishgan. Ularning hissiyotlari va quvonchi kadrlarda yaqqol aks etgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalgan ushbu video ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Kuzatuvchilar Jastin Biberning samimiyligi, oddiyligi va muxlislariga bo‘lgan hurmatini alohida e’tirof etishmoqda.
Mazkur holat yana bir bor mashhur yulduzlarning oddiy insoniy harakatlari ham muxlislar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi.
…