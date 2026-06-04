«Siti» «Milan»ning iqtidorli darvozabonini o‘z tarkibiga qo‘shib olmoqchi

·198·Sport
«Siti» «Milan»ning iqtidorli darvozabonini o‘z tarkibiga qo‘shib olmoqchi
Audio versiyasi

Yevropa futboli olamida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sari yirik grandlar o‘rtasidagi yashirin kurashlar qizg‘in pallasiga kirmoqda. Angliyaning amaldagi vitse-chempioni hisoblangan «Manchester Siti» klubi o‘z kelajagini ta’minlash maqsadida navbatdagi istiqbolli transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Italiyalik taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skiraning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, «Milan» klubining 18 yoshli mahoratli posboni Alessandro Longoni ingliz grandi bilan rasmiy shartnoma imzolashga bir qadam qolgan.

Agar so‘nggi soniyalarda biror-bir kutilmagan jiddiy holat yuzaga kelmasa, iqtidorli posbon tez orada mutlaqo bepul — erkin agent maqomida «shaharliklar» lageriga borib qo‘shiladi.

Tezkor qaror va «Milan» bilan xayrlashuv

Yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z tengqurlari orasida katta mahorat namoyish eta olgan Alessandro Longoni «rossoneri» (milanliklar) bilan joriy yilning 30 iyun sanasida yakuniga yetadigan amaldagi mehnat bitimini uzaytirmaslikka qat’iy qaror qilgan.

Longoni shu vaqtga qadar «Milan» tizimida quyidagi bosqichlarni bosib o‘tdi:

  • Yoshlar jamoasidagi faoliyat: Klub akademiyasi va o‘smirlar tarkibida muntazam ravishda o‘sishga erishdi;

  • Dubl tarkibdagi ishtirok: Jamoaning o‘rinbosarlari safida bir qator mazmunli o‘yinlar o‘tkazdi.

Biroq, kuchli raqobat sababli u A Seriya doirasida milanliklarning asosiy tarkibida rasmiy debyut uchrashuvini o‘tkazishga ulgurmadi. Endilikda u o‘z omadini Angliya zaminida sinab ko‘rmoqchi.

Ikki jamoaning ortda qolgan mavsumdagi natijalari

Yakunlangan futbol yili ushbu ikki yirik klub uchun turlicha kechdi. Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» jamoasi Angliya Premer-ligasining (APL) shiddatli bahslarida kuchli ikkinchi o‘rinni band etgan bo‘lsa, Italiya A Seriyasida kutilgan barqarorlikni namoyish eta olmagan «Milan» klubi mavsumni beshinchi pog‘onada yakunlashga majbur bo‘ldi.

Kelajak poydevori: Enso Mareska yosh va bo‘ydor italiyalik posbonning mahoratiga yuqori baho bermoqda va uni kelajakda jamoaning asosiy darvozaboni darajasiga olib chiqishni maqsad qilgan. Erkin agent sifatida amalga oshirilayotgan ushbu kelishuv «shaharliklar» rahbariyatining navbatdagi moliyaviy va taktik g‘alabasi sifatida ko‘rilmoqda.

Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Manchester CityMilanAlessandro LongoniNicolò SchiraPep GuardiolaEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi