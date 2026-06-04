«Siti» «Milan»ning iqtidorli darvozabonini o‘z tarkibiga qo‘shib olmoqchi
Yevropa futboli olamida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sari yirik grandlar o‘rtasidagi yashirin kurashlar qizg‘in pallasiga kirmoqda. Angliyaning amaldagi vitse-chempioni hisoblangan «Manchester Siti» klubi o‘z kelajagini ta’minlash maqsadida navbatdagi istiqbolli transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Italiyalik taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skiraning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, «Milan» klubining 18 yoshli mahoratli posboni Alessandro Longoni ingliz grandi bilan rasmiy shartnoma imzolashga bir qadam qolgan.
Agar so‘nggi soniyalarda biror-bir kutilmagan jiddiy holat yuzaga kelmasa, iqtidorli posbon tez orada mutlaqo bepul — erkin agent maqomida «shaharliklar» lageriga borib qo‘shiladi.
Tezkor qaror va «Milan» bilan xayrlashuv
Yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z tengqurlari orasida katta mahorat namoyish eta olgan Alessandro Longoni «rossoneri» (milanliklar) bilan joriy yilning 30 iyun sanasida yakuniga yetadigan amaldagi mehnat bitimini uzaytirmaslikka qat’iy qaror qilgan.
Longoni shu vaqtga qadar «Milan» tizimida quyidagi bosqichlarni bosib o‘tdi:
Yoshlar jamoasidagi faoliyat: Klub akademiyasi va o‘smirlar tarkibida muntazam ravishda o‘sishga erishdi;
Dubl tarkibdagi ishtirok: Jamoaning o‘rinbosarlari safida bir qator mazmunli o‘yinlar o‘tkazdi.
Biroq, kuchli raqobat sababli u A Seriya doirasida milanliklarning asosiy tarkibida rasmiy debyut uchrashuvini o‘tkazishga ulgurmadi. Endilikda u o‘z omadini Angliya zaminida sinab ko‘rmoqchi.
Ikki jamoaning ortda qolgan mavsumdagi natijalari
Yakunlangan futbol yili ushbu ikki yirik klub uchun turlicha kechdi. Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» jamoasi Angliya Premer-ligasining (APL) shiddatli bahslarida kuchli ikkinchi o‘rinni band etgan bo‘lsa, Italiya A Seriyasida kutilgan barqarorlikni namoyish eta olmagan «Milan» klubi mavsumni beshinchi pog‘onada yakunlashga majbur bo‘ldi.
Kelajak poydevori: Enso Mareska yosh va bo‘ydor italiyalik posbonning mahoratiga yuqori baho bermoqda va uni kelajakda jamoaning asosiy darvozaboni darajasiga olib chiqishni maqsad qilgan. Erkin agent sifatida amalga oshirilayotgan ushbu kelishuv «shaharliklar» rahbariyatining navbatdagi moliyaviy va taktik g‘alabasi sifatida ko‘rilmoqda.
Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…