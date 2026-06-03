Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldi

·90·O‘zbekiston
Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldi
Audio versiyasi

Rossiya 30 maydan boshlab O‘zbekistondagi ayrim kompaniyalardan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini to‘xtatishini ma’lum qildi. Biroq “Rosselxoznadzor” oradan ko‘p o‘tmay ushbu xabarni rasmiy saytidan olib tashladi. Bu haqda “RBK” xabar berdi.

Avvalroq idora bir qator o‘zbekistonlik korxonalar eng ko‘p fitosanitariya qoidalari buzilishiga yo‘l qo‘yayotganini bildirgan va ularning mahsulotlariga nisbatan 30 maydan cheklovlar joriy etilishini e’lon qilgan edi.

Qaror Rossiyada fitosanitariya xavfsizligini ta’minlash hamda karantin ostidagi mahsulotlarni yetkazib berishdagi nomuvofiqliklar bilan izohlangan. Ammo keyinchalik “Rosselxoznadzor” mazkur ma’lumotni bekor qilib, xabarni saytidan o‘chirib tashladi.

Shu bilan birga, Rossiya tomoni O‘zbekistondan meva-sabzavot mahsulotlarini xavfsiz va uzluksiz yetkazib berish mexanizmini ishlab chiqish bo‘yicha texnik muzokaralar davom etayotganini ma’lum qildi.

Ma’lumot uchun, Rossiya 30 maydan boshlab Armanistonning qator meva-sabzavot mahsulotlariga ham cheklovlar joriy etgan. Keyinchalik ushbu ro‘yxatga kartoshka, baqlajon, olma, nok, behi va quritilgan mevalar ham qo‘shildi.

Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan esa eksportchilarga davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilishini va yangi bozorlar topishda yordam berilishini bildirgan.

Rossiya hukumati so‘nggi vaqtlarda Armanistonning G‘arb davlatlari va Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashayotganiga tanqidiy munosabat bildirib kelmoqda.

RossiyaO'zbekistonRosselxoznadzorArmanistonNikol PashinyanYevropa IttifoqiRBK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi