Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?

·54·O‘zbekiston
Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?
Audio versiyasi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatida O‘zbekistonning doimiy aholisi 38,2 million nafarni tashkil etgan.

Shundan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi 21,3 million nafarga yetgan. Bu umumiy aholining 55,8 foizi degani.

Mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar soni 12,3 million nafar bo‘lib, jami aholining 32,1 foizini tashkil qilgan.

Mehnatga layoqatli yoshdan katta fuqarolar esa 4,6 million nafarni yoki aholining 12,1 foizini tashkil etgan. Bu raqamlar mamlakatda mehnat bozorida ishtirok etishi mumkin bo‘lgan aholi ulushi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonStatistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi