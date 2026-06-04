Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindi

·121·Avto
Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindi
Audio versiyasi

Chexiya avtomobil ishlab chiqaruvchisi Skoda oʻzining yangi flagmani — Peaq krossoverining dizayn eskizlarini rasman namoyish etdi. 23-iyun kuni Janubiy Fransiyada boʻlib oʻtadigan taqdimot oldidan eʼlon qilingan ushbu yetti oʻrinli elektromobil brendning yangi "Modern Solid" dizayn falsafasini oʻzida mujassam etgan. Avtomobil bozorda Peugeot E-5008 va Mercedes-Benz GLB Electric kabi modellar bilan raqobatlashishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Skoda Peaq tashqi koʻrinishi oʻziga xos T-simon LED chiroqlar, "Tech-Deck Face" deb nomlanuvchi radiator panjarasi va massiv bamperlar bilan ajralib turadi. Dizayn boʻyicha masʼul Karl Neuholdning taʼkidlashicha, avtomobilning aniq chiziqlari va muvozanatli nisbatlari unga zamonaviy va ishonchli koʻrinish beradi. Krossoverning uzunligi 4,9 metrni tashkil etib, u hozirgi Enyaq modelidan 250 mm ga, ichki yonuv dvigatelli Kodiaq modelidan esa 110 mm ga uzunroqdir.

Texnik jihatdan Peaq modeli Volkswagen Group kompaniyasining MEB platformasiga asoslangan. Sinov versiyasi 282 ot kuchiga ega elektr dvigatel va 86 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u bir quvvatlanishda 610 kilometrdan ortiq (380 mil) masofani bosib oʻtishi mumkin. Shuningdek, 295 ot kuchiga ega ikki motorli 90X versiyasi va 201 ot kuchiga ega, 59 kW/soat batareyali bazaviy "60" modifikatsiyasi ham sotuvga chiqariladi.

Yangi elektromobilning narxi 50 000 dan 60 000 funt-sterlinggacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Bu koʻrsatkich Kia EV9 va Volvo EX90 kabi raqiblaridan sezilarli darajada arzonroqdir. Skoda Peaq yoz oxirida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan boʻlib, u brendning elektrlashtirish strategiyasidagi eng muhim qadamlardan biri boʻladi.

SkodaPeaqElektromobilKrossoverAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikBugun, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiKecha, 18:57Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiKecha, 16:27Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlarKecha, 15:25Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiKecha, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Kecha, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan