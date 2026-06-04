Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindi
Chexiya avtomobil ishlab chiqaruvchisi Skoda oʻzining yangi flagmani — Peaq krossoverining dizayn eskizlarini rasman namoyish etdi. 23-iyun kuni Janubiy Fransiyada boʻlib oʻtadigan taqdimot oldidan eʼlon qilingan ushbu yetti oʻrinli elektromobil brendning yangi "Modern Solid" dizayn falsafasini oʻzida mujassam etgan. Avtomobil bozorda Peugeot E-5008 va Mercedes-Benz GLB Electric kabi modellar bilan raqobatlashishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Skoda Peaq tashqi koʻrinishi oʻziga xos T-simon LED chiroqlar, "Tech-Deck Face" deb nomlanuvchi radiator panjarasi va massiv bamperlar bilan ajralib turadi. Dizayn boʻyicha masʼul Karl Neuholdning taʼkidlashicha, avtomobilning aniq chiziqlari va muvozanatli nisbatlari unga zamonaviy va ishonchli koʻrinish beradi. Krossoverning uzunligi 4,9 metrni tashkil etib, u hozirgi Enyaq modelidan 250 mm ga, ichki yonuv dvigatelli Kodiaq modelidan esa 110 mm ga uzunroqdir.
Texnik jihatdan Peaq modeli Volkswagen Group kompaniyasining MEB platformasiga asoslangan. Sinov versiyasi 282 ot kuchiga ega elektr dvigatel va 86 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u bir quvvatlanishda 610 kilometrdan ortiq (380 mil) masofani bosib oʻtishi mumkin. Shuningdek, 295 ot kuchiga ega ikki motorli 90X versiyasi va 201 ot kuchiga ega, 59 kW/soat batareyali bazaviy "60" modifikatsiyasi ham sotuvga chiqariladi.
Yangi elektromobilning narxi 50 000 dan 60 000 funt-sterlinggacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Bu koʻrsatkich Kia EV9 va Volvo EX90 kabi raqiblaridan sezilarli darajada arzonroqdir. Skoda Peaq yoz oxirida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan boʻlib, u brendning elektrlashtirish strategiyasidagi eng muhim qadamlardan biri boʻladi.
…