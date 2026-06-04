Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladi

·74·Texno
Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladi
Audio versiyasi

Starlink jamoasi rasmiy bayonot bilan chiqib, noqonuniy faoliyatda, xususan, keng koʻlamli onlayn firibgarlik va kripto-skamlarda foydalanilayotgan terminallarni aniqlash hamda oʻchirish boʻyicha huquq-tartibot idoralari va texnologik kompaniyalar bilan faol hamkorlik qilayotganini maʼlum qildi. Kompaniya oʻz xizmatlarining faqat ezgu maqsadlarda qoʻllanilishini taʼminlash uchun shubhali qurilmalarni oldindan bloklash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu chora-tadbirlarga AQSH Adliya vazirligi tomonidan oʻtkazilgan birinchi “Firibgarlikka qarshi kurash haftaligi” natijalari sabab boʻldi. Mazkur operatsiya doirasida xususiy sektor bilan hamkorlikda Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiber va kriptofiribgarlik tarmoqlariga chek qoʻyildi. Operatsiya natijasida 1,4 milliondan ortiq firibgar akkauntlar bloklandi, 3,8 million dollar miqdoridagi kriptovalyuta muzlatildi va Tailandda bir guruh jinoyatchilar qoʻlga olindi.

Starlink texnologiyasi sayyoramizning eng chekka nuqtalarida — dengiz kemalari va samolyotlardan tortib, ilgari barqaror aloqa boʻlmagan qishloqlargacha yuqori tezlikdagi internetni taʼminlab kelmoqda. Shu sababli, jinoyatchilar ushbu imkoniyatdan oʻz manfaatlari yoʻlida foydalanishga urinishmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq United Airlines oʻz samolyotlarida Starlink internetini keng joriy etishini eʼlon qilgan edi. Shuningdek, Starlink kompaniyasiga Yevropada mobil sunʼiy yoʻldosh spektri boʻyicha savdolarda ishtirok etishga ruxsat berilishi kutilmoqda.

StarlinkElon MuskKiberxavfsizlikInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi