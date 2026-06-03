Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida dunyoga kelgan to‘rt oyoqli chaqaloq Samarqand viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida operatsiya qilindi. Bu haqida “Daryo”ga Samarqand viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi boshlig‘i xabar berdi.
Mutaxassislar ma’lum qilishicha, bola ikkinchi qismi to‘liq shakllanmagan siam egizagi bilan tug‘ilgan. Chala rivojlangan embrionda tananing faqat pastki qismi shakllangan.
Chaqaloq 28 aprel kuni Sherobodda tug‘ilgan va ertasi kuni Samarqandga olib kelingan. Unda qo‘shimcha oyoqlar va qo‘shimcha jinsiy a’zo aniqlangan, orqa chiqarish teshigi esa shakllanmagan.
Dastlab hayotini saqlab qolish maqsadida zarur jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. 13 may kuni ikkinchi operatsiyada ortiqcha oyoqlar olib tashlangan.
Hozirda siydik pufagi ikkita bo‘lib qolgan. Shifokorlar kelgusida qo‘shimcha operatsiyalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Mutaxassislar bunday holatda tug‘ilgan chaqaloqlarning yashab ketishi qiyinligini ta’kidlaydi, biroq uning hayotini saqlab qolish uchun barcha choralar ko‘rilmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, ona homiladorlik davrida skriningdan o‘tgan, biroq nuqson aniqlanmagan. Tibbiyot mas’ullari tekshiruvda e’tiborsizlik bo‘lganini tan olgan.
Ayni paytda chaqaloqning ahvoli qoniqarli, u shifokorlar nazorati ostida.
…