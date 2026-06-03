Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi

·198·O‘zbekiston
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Audio versiyasi

Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida dunyoga kelgan to‘rt oyoqli chaqaloq Samarqand viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida operatsiya qilindi. Bu haqida “Daryo”ga Samarqand viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi boshlig‘i xabar berdi.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, bola ikkinchi qismi to‘liq shakllanmagan siam egizagi bilan tug‘ilgan. Chala rivojlangan embrionda tananing faqat pastki qismi shakllangan.

Chaqaloq 28 aprel kuni Sherobodda tug‘ilgan va ertasi kuni Samarqandga olib kelingan. Unda qo‘shimcha oyoqlar va qo‘shimcha jinsiy a’zo aniqlangan, orqa chiqarish teshigi esa shakllanmagan.

Dastlab hayotini saqlab qolish maqsadida zarur jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. 13 may kuni ikkinchi operatsiyada ortiqcha oyoqlar olib tashlangan.

Hozirda siydik pufagi ikkita bo‘lib qolgan. Shifokorlar kelgusida qo‘shimcha operatsiyalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Mutaxassislar bunday holatda tug‘ilgan chaqaloqlarning yashab ketishi qiyinligini ta’kidlaydi, biroq uning hayotini saqlab qolish uchun barcha choralar ko‘rilmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, ona homiladorlik davrida skriningdan o‘tgan, biroq nuqson aniqlanmagan. Tibbiyot mas’ullari tekshiruvda e’tiborsizlik bo‘lganini tan olgan.

Ayni paytda chaqaloqning ahvoli qoniqarli, u shifokorlar nazorati ostida.

SurxondaryoSherobodSamarqandDaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi