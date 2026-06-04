Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi

·57·O‘zbekiston
Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi
Audio versiyasi

Toshkent shahrining Shayxontohur va Yunusobod tumanlarida 4 iyun kuni tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi. Bunga rejali ta’mirlash ishlari sabab bo‘ladi.

Ma’lum qilinishicha, gaz ta’minoti soat 10:00 dan 17:00 gacha to‘xtatib turiladi. Ushbu vaqt davomida Shayxontohur tumanidagi “Labzak” SGM hamda Yunusobod tumanidagi “Matonat” SGM hududlarida yashovchi aholi va iste’molchilar tabiiy gazdan vaqtincha foydalana olmaydi.

Mutasaddilar texnik tadbirlar yakunlanishi bilan gaz ta’minoti qayta tiklanishini bildirgan. Aholidan ushbu vaqt oralig‘ida ehtiyotkorlik choralariga rioya qilish, gaz uskunalarini nazoratsiz qoldirmaslik va rejali ishlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklarni inobatga olish so‘ralmoqda.

ToshkentShayxontohurYunusobodLabzakMatonat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiKecha, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi