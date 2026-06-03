4 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqda

·71·O‘zbekiston
4 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqda
Audio versiyasi

4 iyun kuni O‘zbekistonning bir qator hududlarida ob-havo o‘zgaruvchan tus oladi. Sinoptiklar ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

“O‘zgidromet” ma’lumotlariga ko‘ra, Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yog‘ingarchilik bo‘lishi ehtimol qilinmoqda. Shuningdek, ayrim hududlarda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Havo harorati kechasi 19-21 daraja, kunduzi esa 31-33 daraja atrofida bo‘ladi.

Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida ham yomg‘ir yog‘ishi va chaqmoq chaqishi mumkin. Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida asosan quruq ob-havo saqlanib qoladi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida esa kechki soatlarda ayrim joylarda qisqa muddatli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda. Harorat kunduzi 28-33 darajagacha yetadi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo quruq bo‘lib, kunduzi harorat 38 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Buxoro, Navoiy, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Shamol asosan sharqiy yo‘nalishdan esadi. Ayrim hududlarda uning tezligi sekundiga 13-18 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida esa vaziyat nisbatan murakkabroq bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi hamda sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli bor.

Mutaxassislar 2-5 iyun kunlari respublika bo‘ylab havo harorati biroz pasayishini prognoz qilmoqda. Shu bilan birga, yog‘ingarchiliklar sabab tog‘li va tog‘oldi hududlarda sel xavfi saqlanib qolishi ta’kidlanmoqda.

Fuqarolarga ob-havodagi o‘zgarishlarni inobatga olgan holda ehtiyotkor bo‘lish tavsiya etilmoqda.

O'zbekistonToshkentUzhydrometSamarqandFarg'ona vodiysiBuxoroQoraqalpog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:32Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi