O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladi

·21·O‘zbekiston
O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladi

Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, sohada ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozlikka chek qo‘yish hamda davlat bilan biznes o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida inqilobiy qadam tashlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan yangi tarixiy farmonga muvofiq, yurtimiz soliq ma’muriyatchiligi tizimi keng qamrovli raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ymoqda.

Mazkur yirik islohotning bosh maqsadi — eng ilg‘or raqamli texnologiyalar hamda sun’iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalangan holda, biznes va soliq idoralari o‘rtasidagi barcha jarayonlarni to‘liq avtomatlashtirish hamda inson omilini istisno etishdan iboratdir.

Islohotlarning asosiy bosqichlari va muhim sanalar

Yangi farmonga binoan, soliq tizimini tubdan soddalashtiruvchi bir qator yengilliklar va tizimli o‘zgarishlar aniq muddatlar asosida hayotga tatbiq etiladi. Ushbu muhim bosqichlar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishishingiz mumkin:

Muddat va sanalar

Joriy etiladigan yengilliklar va tizimli yangiliklar

Islohotning tadbirkorlarga foydasi

2026 yil 1 iyuldan

Soliq idoralari bilan tafovutlar yuzaga kelganda aniqlashtirilgan hisobot topshirish majburiyati butunlay bekor qilinadi.

Ortiqcha qog‘ozbozlik va vaqt yo‘qotilishining oldi olinadi.

2026 yil 1 iyuldan

O‘rtacha xavf guruhiga mansub kompaniyalar uchun birdan tekshiruv o‘tkazish o‘rniga «ogohlantirish va tuzatish uchun bir oylik muddat» tizimi yo‘lga qo‘yiladi.

Tadbirkor xatosini jarimasiz, tinch yo‘l bilan to‘g‘irlash imkoniga ega bo‘ladi.

2026 yil 1 avgustdan

Soliq organlari faoliyatini xolisona baholash maqsadida maxsus «mijozlarga yo‘naltirilganlik indeksi» hayotga tadbiq etiladi.

Soliqchilarning tadbirkorlarga bo‘lgan munosabati va xizmat sifati nazorat qilinadi.

2027 yildan boshlab

Bir qator majburiy to‘lovlar (masalan, yer solig‘i) bo‘yicha hisobotlar hamda tegishli imtiyozlar sun’iy intellekt tomonidan avtomatik ravishda shakllantiriladi.

Inson omili aralashmagan holda hisob-kitoblar shaffof amalga oshadi.

2027 yil 1 yanvardan

Xavf darajasi past bo‘lgan, ya’ni vijdonli soliq to‘lovchilar uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini (QQS) qaytarib berish muddati avtomatik tarzda 3 kungacha qisqartiriladi.

Biznesning aylanma mablag‘lari o‘z vaqtida o‘ziga qaytadi.

Bosh maqsad: Dunyo reytingida yuqori cho‘qqilarni zabt etish

Davlatimiz tomonidan boshlangan ushbu raqamli inqilob shunchaki texnik yangilanish emas, balki juda katta iqtisodiy marralarni ko‘zlagan. Xususan, mazkur tizimning to‘liq ishga tushirilishi natijasida yurtimizda soliqlarni ixtiyoriy ravishda to‘lash darajasini naqd 98 foizga yetkazish rejalashtirilgan.

Qolaversa, ushbu islohotlar O‘zbekistonni xalqaro maydonda, xususan Jahon bankining nufuzli Business Ready (Biznes uchun sharoitlar) reytingida sayyoramiz bo‘yicha eng yuqori — birinchi o‘ringa olib chiqishga qaratilgan strategik maqsadning ajralmas qismi hisoblanadi.

Zamin sharhi: Tan olish kerak, uzoq yillar davomida soliq tizimi tadbirkorlar uchun eng ko‘p bosh og‘rig‘i va xavotir tug‘diradigan sohalardan biri bo‘lib kelgan. Prezidentimizning yangi farmoni bilan joriy etilayotgan «ogohlantirish va tuzatish uchun bir oylik muddat» hamda QQSni 3 kunda qaytarish tizimi biznes vakillari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi. Soliq tizimining sun’iy intellekt yordamida to‘liq avtomatlashtirilishi korrupsiya va ta’magirlik holatlariga butunlay chek qo‘yadi. Bu esa iqtisodiyotimizning yanada gullab-yashnashiga va yurtimizga xorijiy investorlar oqimining keskin ko‘payishiga xizmat qilishi shubhasiz!

Mamlakatimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi raqamli islohotlar, tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar va soliq tizimiga oid eng qaynoq, ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 10:35Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiAholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiBugun, 08:35O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 07:56O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaBugun, 07:38O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladi – Zamin.uz, 07.06.2026