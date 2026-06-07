O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladi
Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, sohada ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozlikka chek qo‘yish hamda davlat bilan biznes o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida inqilobiy qadam tashlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan yangi tarixiy farmonga muvofiq, yurtimiz soliq ma’muriyatchiligi tizimi keng qamrovli raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ymoqda.
Mazkur yirik islohotning bosh maqsadi — eng ilg‘or raqamli texnologiyalar hamda sun’iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalangan holda, biznes va soliq idoralari o‘rtasidagi barcha jarayonlarni to‘liq avtomatlashtirish hamda inson omilini istisno etishdan iboratdir.
Islohotlarning asosiy bosqichlari va muhim sanalar
Yangi farmonga binoan, soliq tizimini tubdan soddalashtiruvchi bir qator yengilliklar va tizimli o‘zgarishlar aniq muddatlar asosida hayotga tatbiq etiladi. Ushbu muhim bosqichlar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishishingiz mumkin:
Muddat va sanalar
Joriy etiladigan yengilliklar va tizimli yangiliklar
Islohotning tadbirkorlarga foydasi
2026 yil 1 iyuldan
Soliq idoralari bilan tafovutlar yuzaga kelganda aniqlashtirilgan hisobot topshirish majburiyati butunlay bekor qilinadi.
Ortiqcha qog‘ozbozlik va vaqt yo‘qotilishining oldi olinadi.
2026 yil 1 iyuldan
O‘rtacha xavf guruhiga mansub kompaniyalar uchun birdan tekshiruv o‘tkazish o‘rniga «ogohlantirish va tuzatish uchun bir oylik muddat» tizimi yo‘lga qo‘yiladi.
Tadbirkor xatosini jarimasiz, tinch yo‘l bilan to‘g‘irlash imkoniga ega bo‘ladi.
2026 yil 1 avgustdan
Soliq organlari faoliyatini xolisona baholash maqsadida maxsus «mijozlarga yo‘naltirilganlik indeksi» hayotga tadbiq etiladi.
Soliqchilarning tadbirkorlarga bo‘lgan munosabati va xizmat sifati nazorat qilinadi.
2027 yildan boshlab
Bir qator majburiy to‘lovlar (masalan, yer solig‘i) bo‘yicha hisobotlar hamda tegishli imtiyozlar sun’iy intellekt tomonidan avtomatik ravishda shakllantiriladi.
Inson omili aralashmagan holda hisob-kitoblar shaffof amalga oshadi.
2027 yil 1 yanvardan
Xavf darajasi past bo‘lgan, ya’ni vijdonli soliq to‘lovchilar uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini (QQS) qaytarib berish muddati avtomatik tarzda 3 kungacha qisqartiriladi.
Biznesning aylanma mablag‘lari o‘z vaqtida o‘ziga qaytadi.
Bosh maqsad: Dunyo reytingida yuqori cho‘qqilarni zabt etish
Davlatimiz tomonidan boshlangan ushbu raqamli inqilob shunchaki texnik yangilanish emas, balki juda katta iqtisodiy marralarni ko‘zlagan. Xususan, mazkur tizimning to‘liq ishga tushirilishi natijasida yurtimizda soliqlarni ixtiyoriy ravishda to‘lash darajasini naqd 98 foizga yetkazish rejalashtirilgan.
Qolaversa, ushbu islohotlar O‘zbekistonni xalqaro maydonda, xususan Jahon bankining nufuzli Business Ready (Biznes uchun sharoitlar) reytingida sayyoramiz bo‘yicha eng yuqori — birinchi o‘ringa olib chiqishga qaratilgan strategik maqsadning ajralmas qismi hisoblanadi.
Zamin sharhi: Tan olish kerak, uzoq yillar davomida soliq tizimi tadbirkorlar uchun eng ko‘p bosh og‘rig‘i va xavotir tug‘diradigan sohalardan biri bo‘lib kelgan. Prezidentimizning yangi farmoni bilan joriy etilayotgan «ogohlantirish va tuzatish uchun bir oylik muddat» hamda QQSni 3 kunda qaytarish tizimi biznes vakillari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi. Soliq tizimining sun’iy intellekt yordamida to‘liq avtomatlashtirilishi korrupsiya va ta’magirlik holatlariga butunlay chek qo‘yadi. Bu esa iqtisodiyotimizning yanada gullab-yashnashiga va yurtimizga xorijiy investorlar oqimining keskin ko‘payishiga xizmat qilishi shubhasiz!
Mamlakatimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi raqamli islohotlar, tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar va soliq tizimiga oid eng qaynoq, ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…