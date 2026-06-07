O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqda

·71·O‘zbekiston
O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqda

O‘zbekistonda yangi hafta issiq va asosan quruq ob-havo bilan boshlanadi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, mamlakatning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, ayrim tog‘li joylarda esa qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.

Toshkent shahrida kun davomida havo biroz bulutli bo‘ladi, ammo yomg‘ir kutilmayapti. Kunduzi havo harorati 35-37 darajagacha ko‘tariladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq ehtimoli saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, kuchli shamol va chang-to‘zon kuzatilishi mumkin.

Buxoro, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax hamda Toshkent viloyatida ham asosan quruq ob-havo hukm suradi. Harorat kunduzi 32-37 daraja atrofida bo‘ladi.

Eng issiq havo Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilishi kutilmoqda. Bu hududlarda termometr ko‘rsatkichi 39 darajagacha yetishi mumkin.

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 32-37 daraja oralig‘ida bo‘ladi.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar sel-suv toshqini xavfi saqlanib qolayotgani haqida ogohlantirmoqda.

Sinoptiklarning qayd etishicha, yoz mavsumi davomida mamlakatda yanada kuchli issiq to‘lqinlari kuzatilishi mumkin. Ayrim kunlarda havo harorati 42-44 darajagacha, cho‘l va janubiy hududlarda esa 45-47 darajagacha ko‘tarilishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bois aholiga kunning eng issiq paytlarida ehtiyotkor bo‘lish, ko‘proq suyuqlik iste’mol qilish va uzoq vaqt quyosh ostida qolmaslik tavsiya etilmoqda.

OʻzbekistonToshkentQoraqalpogʻistonBuxoroSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 10:35Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiAholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiBugun, 08:35O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 07:56O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi