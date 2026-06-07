Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadi

·24·Sport
Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadi

Dunyo ahli intiqlik bilan kutayotgan, millionlab qalblarni hayajonga soluvchi futbol bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati startiga atigi sanoqli kunlar qoldi. Biroq bu yilgi katta futbol bayrami oldidan xalqaro maydonda sport va siyosat tutashgan nuqtada jiddiy muhokamalarga sabab bo‘layotgan kutilmagan voqelik yuz berdi. Nufuzli The New York Times nashri tarqatgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, Eron futbol federatsiyasi rahbari Mahdi Toj hamda tashkilotning bir qator yuqori martabali rahbarlari 11 iyun kuni boshlanadigan ushbu ulug‘vor musobaqaga bora olmaydigan bo‘lishdi. Sababi — Qo‘shma Shtatlar hukumati ularga mamlakatga kirish vizasini berishni rad etdi.

Gap shundaki, federatsiya rahbari Mahdi Toj o‘tmishda Islom inqilobi muhofizlari korpusining ofitseri bo‘lib xizmat qilgan. Siyosiy qarashlar va xavfsizlik choralari tufayli nafaqat unga, balki Eron futboli rahbariyatining butun bir kattagina guruhiga viza berilmagan.

Viza olisholmagan rasmiylar va futbolchilarga berilgan «yashil chiroq»

AQSH elchixonasi tomonidan viza so‘rovi rad etilgan va musobaqani uyda kuzatishga majbur bo‘lgan rasmiylar hamda jamoa a’zolarining umumiy holati quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Ismi-sharifi va jamoa tarkibi

Eron futbol tashkilotidagi lavozimi

Viza bo‘yicha rasmiy qaror

Mahdi Toj

Eron futbol federatsiyasi prezidenti (sobiq harbiy)

Rad etildi

Mahdi Xarati

Futbol federatsiyasi ijrochi direktori

Rad etildi

Hidoyat Mumbini

Tashkilot bosh kotibi

Rad etildi

Muhsin Mutamedkiya

Federatsiya media bo‘limi direktori

Rad etildi

Eron milliy terma jamoasi

Futbolchilar va ularga biriktirilgan yordamchi xodimlar

Tasdiqlandi (Viza berildi)

Amerika tomoni ushbu qarorni sharhlar ekan, «terrorchi guruhlar va ularning vakillari tizimdagi bo‘shliqlardan foydalanib, Qo‘shma Shtatlar hududiga yashirincha kirib olishlariga» aslo yo‘l qo‘yilmasligini, xavfsizlik choralari eng ustuvor vazifa ekanligini qat’iy ta’kidlagan.

Eronning FIFAga shikoyati va musobaqa taqvimi

Bunday keskin qarordan so‘ng Eron tomoni jim qarab turmadi va Rasmiy Vashingtonni sportga siyosat aralashtirishda hamda kamsitish (diskriminatsiya)da aybladi. Tehron vakillari Xalqaro futbol federatsiyasini (FIFA) vaziyatga zudlik bilan aralashishga va adolatni qaror toptirishga chaqirmoqda. Eron futbol rahbariyatining fikricha, sport mulozimlari va texnik maslahatchilar «har qanday milliy terma jamoaning ajralmas va bir butun qismi» hisoblanadi va ularning yo‘qligi jamoaning ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, bu yilgi dunyo birinchiligiga Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika birgalikda mezbonlik qilmoqda. Shiddatli bahslarga boy bo‘lishi kutilayotgan musobaqada Eron terma jamoasi o‘zining ilk uchrashuvini 15 iyun kuni Los-Anjeles shahrida o‘tkazadi.

Zamin sharhi: Aslida, shu yilning mart oyida Eron hukumati siyosiy keskinliklar sabab milliy terma jamoasini AQSHdagi jahon chempionatiga umuman yubormaslik haqida bayonot berib, ko‘pchilik muxlislarni xafa qilgan edi. Keyinchalik bu qaror o‘zgartirilib, yigitlarga musobaqada qatnashishga ruxsat berilgani futbolsevarlar uchun katta quvonch bo‘lgandi. Endi esa futbolchilar borsa-da, ularning ortida turadigan rahbariyat va texnik shtabning katta qismi vizasiz qoldi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, futbol — bu tinchlik va do‘stlik elchisi. Umid qilamizki, maydondagi bahslar sof sport prinsiplari asosida o‘tadi va siyosiy kelishmovchiliklar yashil maydondagi chiroyli o‘yinlarga soya solmaydi. Eronlik futbolchilarga esa bunday ruhiy bosim ostida ham munosib ishtirok etishlarini tilab qolamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, turnir jadvalidagi vaziyat va futbol olamidagi eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

EronAQSHMahdi TojThe New York Times
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiFederico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiBugun, 12:16Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziBugun, 12:13Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)