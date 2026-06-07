Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadi
Dunyo ahli intiqlik bilan kutayotgan, millionlab qalblarni hayajonga soluvchi futbol bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati startiga atigi sanoqli kunlar qoldi. Biroq bu yilgi katta futbol bayrami oldidan xalqaro maydonda sport va siyosat tutashgan nuqtada jiddiy muhokamalarga sabab bo‘layotgan kutilmagan voqelik yuz berdi. Nufuzli The New York Times nashri tarqatgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, Eron futbol federatsiyasi rahbari Mahdi Toj hamda tashkilotning bir qator yuqori martabali rahbarlari 11 iyun kuni boshlanadigan ushbu ulug‘vor musobaqaga bora olmaydigan bo‘lishdi. Sababi — Qo‘shma Shtatlar hukumati ularga mamlakatga kirish vizasini berishni rad etdi.
Gap shundaki, federatsiya rahbari Mahdi Toj o‘tmishda Islom inqilobi muhofizlari korpusining ofitseri bo‘lib xizmat qilgan. Siyosiy qarashlar va xavfsizlik choralari tufayli nafaqat unga, balki Eron futboli rahbariyatining butun bir kattagina guruhiga viza berilmagan.
Viza olisholmagan rasmiylar va futbolchilarga berilgan «yashil chiroq»
AQSH elchixonasi tomonidan viza so‘rovi rad etilgan va musobaqani uyda kuzatishga majbur bo‘lgan rasmiylar hamda jamoa a’zolarining umumiy holati quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Ismi-sharifi va jamoa tarkibi
Eron futbol tashkilotidagi lavozimi
Viza bo‘yicha rasmiy qaror
Mahdi Toj
Eron futbol federatsiyasi prezidenti (sobiq harbiy)
Rad etildi
Mahdi Xarati
Futbol federatsiyasi ijrochi direktori
Rad etildi
Hidoyat Mumbini
Tashkilot bosh kotibi
Rad etildi
Muhsin Mutamedkiya
Federatsiya media bo‘limi direktori
Rad etildi
Eron milliy terma jamoasi
Futbolchilar va ularga biriktirilgan yordamchi xodimlar
Tasdiqlandi (Viza berildi)
Amerika tomoni ushbu qarorni sharhlar ekan, «terrorchi guruhlar va ularning vakillari tizimdagi bo‘shliqlardan foydalanib, Qo‘shma Shtatlar hududiga yashirincha kirib olishlariga» aslo yo‘l qo‘yilmasligini, xavfsizlik choralari eng ustuvor vazifa ekanligini qat’iy ta’kidlagan.
Eronning FIFAga shikoyati va musobaqa taqvimi
Bunday keskin qarordan so‘ng Eron tomoni jim qarab turmadi va Rasmiy Vashingtonni sportga siyosat aralashtirishda hamda kamsitish (diskriminatsiya)da aybladi. Tehron vakillari Xalqaro futbol federatsiyasini (FIFA) vaziyatga zudlik bilan aralashishga va adolatni qaror toptirishga chaqirmoqda. Eron futbol rahbariyatining fikricha, sport mulozimlari va texnik maslahatchilar «har qanday milliy terma jamoaning ajralmas va bir butun qismi» hisoblanadi va ularning yo‘qligi jamoaning ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, bu yilgi dunyo birinchiligiga Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika birgalikda mezbonlik qilmoqda. Shiddatli bahslarga boy bo‘lishi kutilayotgan musobaqada Eron terma jamoasi o‘zining ilk uchrashuvini 15 iyun kuni Los-Anjeles shahrida o‘tkazadi.
Zamin sharhi: Aslida, shu yilning mart oyida Eron hukumati siyosiy keskinliklar sabab milliy terma jamoasini AQSHdagi jahon chempionatiga umuman yubormaslik haqida bayonot berib, ko‘pchilik muxlislarni xafa qilgan edi. Keyinchalik bu qaror o‘zgartirilib, yigitlarga musobaqada qatnashishga ruxsat berilgani futbolsevarlar uchun katta quvonch bo‘lgandi. Endi esa futbolchilar borsa-da, ularning ortida turadigan rahbariyat va texnik shtabning katta qismi vizasiz qoldi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, futbol — bu tinchlik va do‘stlik elchisi. Umid qilamizki, maydondagi bahslar sof sport prinsiplari asosida o‘tadi va siyosiy kelishmovchiliklar yashil maydondagi chiroyli o‘yinlarga soya solmaydi. Eronlik futbolchilarga esa bunday ruhiy bosim ostida ham munosib ishtirok etishlarini tilab qolamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, turnir jadvalidagi vaziyat va futbol olamidagi eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…