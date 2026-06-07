O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi

·31·O‘zbekiston
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi

Yurtimiz haydovchilari va avtotransport egalari uchun yoqilg‘i bozoridagi o‘zgarishlar har doim eng dolzarb va e’tibor markazidagi mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Ayniqsa, suyultirilgan gaz (propan) iste’molchilari uchun oxirgi haftalar ancha jiddiy sinovlarga boy bo‘lmoqda. Respublika bo‘ylab suyultirilgan gazning chakana sotilish bahosida sezilarli o‘sish kuzatila boshladi. Olib borilgan tahlillarga ko‘ra, atigi so‘nggi bir oy ichida O‘zbekistonda propanning chakana narxlari o‘rtacha 20 foiz atrofida yuqoriladi.

Bunday keskin qimmatlashuv mamlakatimizning barcha hududlaridagi gaz quyish shoxobchalarida yaqqol ko‘zga tashlanmoqda.

Hududlar kesimida suyultirilgan gaz bahosi

Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridagi (AGQSH) yangi narxlar yurtimizning turli viloyat va shaharlarida turlicha shakllantirilgan. Ayni paytdagi amaliy holat quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Hudud nomi

Bir litr propanning joriy narxi

Bozordagi umumiy holat

Toshkent shahri

7 200 – 7 300 so‘m

Poytaxt yoqilg‘i shoxobchalarida narxlar shu oraliqda barqarorlashgan.

Farg‘ona vodiysi

7 400 – 7 500 so‘m

Vodiy viloyatlarida yoqilg‘i bahosi respublika bo‘yicha eng yuqori nuqtaga chiqdi.

Respublika bo‘yicha

O‘rtacha +20% o‘sish

Bir oy ichidagi umumiy narx qimmatlashuvi ko‘rsatkichi.

Narx navoning ko‘tarilishiga nima sabab bo‘ldi?

Suyultirilgan gaz narxining bu qadar shiddat bilan ko‘tarilishi ortida faqatgina tadbirkorlarning xohishi emas, balki tovar-xomashyo birjasidagi jiddiy iqtisodiy omillar yotibdi. Eng asosiy muammo — birja savdolariga chiqarilayotgan mahsulot hajmi (taklif)ning keskin kamayib ketgani bo‘ldi.

Raqamlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, birjadagi kunlik propan savdosi hajmi qariyb uch barobarga qisqarib, 2 230 tonnadan atigi 866 tonnagacha tushib ketgan. Bozorda taklifning bunday keskin kamayishi, o‘z-o‘zidan mahsulotga bo‘lgan talabni oshirib yubordi va chakana narxlarning qimmatlashishiga olib keldi.

Iste’molchilar va yuk tashish bozoridagi ahvol

Ushbu vaziyat haydovchilar uchun kutilmagan zarba bo‘ldi, deyish mumkin. Zero, propan narxining oshishi yaqindagina mamlakatimizda siqilgan gaz (metan) uchun belgilangan maksimal chakana narxlarning yuqorilashi fonida yuz bermoqda.

Har ikki asosiy muqobil yoqilg‘i turining qimmatlashuvi oddiy iste’molchilar, ayniqsa kunlik daromadi transport vositasi bilan bog‘liq bo‘lgan kirakashlar hamda ichki yuk tashish (logistika) bozori vakillariga bo‘lgan moliyaviy yuklamani va xarajatlarni sezilarli darajada oshirib yubordi.

Zamin sharhi: Avtomobil yoqilg‘isi, ayniqsa propan va metan narxlarining o‘sishi zanjirli reaksiya hosil qilib, bozorlardagi boshqa mahsulotlar va ko‘rsatiladigan xizmatlar bahosiga ham bevosita ta’sir o‘tkazishi sir emas. Birjada mahsulot hajmining 2230 tonnadan 866 tonnaga tushib ketishi sun’iy taqchillikni yuzaga keltirgan ko‘rinadi. Umid qilamizki, mas’ul vazirlik va idoralar tomonidan birjaga chiqarilayotgan propan hajmi yaqin kunlarda qayta tiklanadi va narxlar yana o‘z maromiga qaytadi. Aks holda, bu holat yo‘lkira va yuk tashish narxlarining ham ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Yurtimiz yoqilg‘i bozoridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, birja savdolaridagi yangi narxlar va iqtisodiyotga oid eng ishonchli, qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonToshkentFargʻona vodiysipropan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiAholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiBugun, 08:35O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 07:56O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaBugun, 07:38O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi – Zamin.uz, 07.06.2026