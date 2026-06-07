O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldi

·61·O‘zbekiston
O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatida O‘zbekiston aholisining o‘rtacha yoshi 29,5 yoshni tashkil etgan. Bu mamlakat aholisi tarkibi nisbatan yoshligicha qolayotganini ko‘rsatadi.

Hududlar kesimida eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Poytaxt aholisining o‘rtacha yoshi 32,7 yosh bo‘lgan. Keyingi o‘rinlarda Buxoro viloyati 31,1 yosh va Toshkent viloyati 31 yosh ko‘rsatkich bilan joylashgan.

Navoiy viloyatida o‘rtacha yosh 30,1 yoshni, Farg‘ona viloyatida esa 30 yoshni tashkil etgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasida bu ko‘rsatkich 29,8 yosh bo‘lib, respublika o‘rtacha darajasidan yuqori qayd etilgan.

Andijon va Xorazm viloyatlarida aholining o‘rtacha yoshi 29,5 yoshga teng bo‘lgan. Namanganda 29 yosh, Sirdaryoda 28,7 yosh, Samarqandda 28,5 yosh va Jizzaxda 28,4 yosh ko‘rsatkich qayd etilgan.

Eng yosh aholi esa Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yashaydi. Qashqadaryo viloyatida o‘rtacha yosh 27,7 yoshni tashkil etgan bo‘lsa, Surxondaryo viloyati 27,4 yosh ko‘rsatkich bilan respublikada eng yosh aholiga ega hudud sifatida qayd etilgan.

OʻzbekistonToshkentBuxoroQashqadaryoSurxondaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 10:35Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiAholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiBugun, 08:35O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaBugun, 07:38O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldi – Zamin.uz, 07.06.2026