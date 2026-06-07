Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindi
Yurtimizda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularga nisbatan sodir etiladigan har qanday shakldagi zo‘ravonlik va tahqirlash holatlariga qarshi keskin kurashish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Kimligi va qanday lavozimda ishlashidan qat’i nazar, qonun buzgan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi muqarrar ekanligi yana bir bor o‘z isbotini topdi. Xususan, Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida yo‘lovchi ayolga nisbatan uyatsiz harakatlar sodir etgan Mudofaa vazirligi tizimidagi mas’ul xodimga nisbatan sud tomonidan tegishli hukm o‘qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, Mudofaa vazirligi tizimida faoliyat yuritadigan 39 yoshli erkak o‘z boshqaruvidagi shaxsiy avtomobilida yo‘lovchi sifatida ketayotgan xotin-qizlar vakiliga mayllarini qondirish maqsadida tegajog‘lik qilgan. Mashina ichida yuz bergan bunday uyatsiz va tahqirli harakatlardan so‘ng, o‘zining sha’ni va huquqlarini himoya qilishga qaror qilgan jabrlanuvchi ayol zudlik bilan huquqni muhofaza qilish organlariga ariza bilan murojaat qilgan.
Sud majlisi: Aybga iqrorlik va yengillik so‘rash
Mazkur salbiy holat yuzasidan qonuniy tartibda tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, to‘plangan barcha hujjatlar ko‘rib chiqish uchun sud organiga taqdim etildi. Keng jamoatchilik e’tiborida bo‘lgan sud majlisi davomida voqea tafsilotlari atroflicha o‘rganildi:
Aybga iqrorlik: Mudofaa vazirligining mazkur xodimi sodir etgan qonunbuzarligini tan oldi va o‘z qilmishiga to‘liq iqror bo‘ldi.
Vaj keltirish: Sudlanuvchi o‘z nutqida hozirda oilasining yagona boquvchisi ekanligini, qaramog‘ida yaqinlari borligini ro‘kach qilib, sud hay’atidan jazoni imkon qadar yengillashtirishni o‘tinib so‘radi.
Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks asosidagi jazo
Sud organlari ishni har tomonlama, xolisona va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida ko‘rib chiqib, huquqbuzarga nisbatan tegishli jazo chorasini belgiladi. Jazoning huquqiy asoslari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Javobgarlikka tortilgan modda
Sodir etilgan qonunbuzarlik turi
Sud tomonidan tayinlangan qat’iy jazo
O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 41-1-moddasi, 1-qismi
Shaxsning xohishiga qarshi ravishda sodir etilgan shahvoniy shilqimlik va uyatsiz harakatlar.
5 sutka muddatga ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Zamin sharhi: Xotin-qizlarimizga nisbatan ko‘chada, jamoat transportida yoki yo‘lovchi mashinalarda qilinadigan har qanday shahvoniy shilqimlik va tegajog‘lik uchun qonunchiligimizda aniq jazo choralari belgilab qo‘yilgani juda to‘g‘ri qadam bo‘lgan edi. Mudofaa vazirligi xodimi bo‘lgan, aslida yurt va osoyishtalik posboni bo‘lishi lozim bo‘lgan 39 yoshli shaxsning bunday xunuk ishga qo‘l urishi hech bir mezonga to‘g‘ri kelmaydi. Oilaning yagona boquvchisi ekanligi ham qonun oldidagi mas’uliyatdan qutqarib qola olmadi. Berilgan 5 sutkalik qamoq jazosi nafaqat ushbu shaxsga, balki xotin-qizlar sha’nini yerga urishga harakat qiladigan boshqa kimsalarga ham jiddiy saboq bo‘lishi kerak. Jamiyatda ayollarga bo‘lgan hurmat har doim yuqori darajada bo‘lishi shart!
Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash borasidagi qat’iy sud qarorlari, ijtimoiy hayotimizdagi muhim voqealar va eng ishonchli tezkor yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…