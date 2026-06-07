Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindi

·29·Jamiyat
Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindi

Yurtimizda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularga nisbatan sodir etiladigan har qanday shakldagi zo‘ravonlik va tahqirlash holatlariga qarshi keskin kurashish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Kimligi va qanday lavozimda ishlashidan qat’i nazar, qonun buzgan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi muqarrar ekanligi yana bir bor o‘z isbotini topdi. Xususan, Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida yo‘lovchi ayolga nisbatan uyatsiz harakatlar sodir etgan Mudofaa vazirligi tizimidagi mas’ul xodimga nisbatan sud tomonidan tegishli hukm o‘qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, Mudofaa vazirligi tizimida faoliyat yuritadigan 39 yoshli erkak o‘z boshqaruvidagi shaxsiy avtomobilida yo‘lovchi sifatida ketayotgan xotin-qizlar vakiliga mayllarini qondirish maqsadida tegajog‘lik qilgan. Mashina ichida yuz bergan bunday uyatsiz va tahqirli harakatlardan so‘ng, o‘zining sha’ni va huquqlarini himoya qilishga qaror qilgan jabrlanuvchi ayol zudlik bilan huquqni muhofaza qilish organlariga ariza bilan murojaat qilgan.

Sud majlisi: Aybga iqrorlik va yengillik so‘rash

Mazkur salbiy holat yuzasidan qonuniy tartibda tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, to‘plangan barcha hujjatlar ko‘rib chiqish uchun sud organiga taqdim etildi. Keng jamoatchilik e’tiborida bo‘lgan sud majlisi davomida voqea tafsilotlari atroflicha o‘rganildi:

  • Aybga iqrorlik: Mudofaa vazirligining mazkur xodimi sodir etgan qonunbuzarligini tan oldi va o‘z qilmishiga to‘liq iqror bo‘ldi.

  • Vaj keltirish: Sudlanuvchi o‘z nutqida hozirda oilasining yagona boquvchisi ekanligini, qaramog‘ida yaqinlari borligini ro‘kach qilib, sud hay’atidan jazoni imkon qadar yengillashtirishni o‘tinib so‘radi.

Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks asosidagi jazo

Sud organlari ishni har tomonlama, xolisona va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida ko‘rib chiqib, huquqbuzarga nisbatan tegishli jazo chorasini belgiladi. Jazoning huquqiy asoslari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Javobgarlikka tortilgan modda

Sodir etilgan qonunbuzarlik turi

Sud tomonidan tayinlangan qat’iy jazo

O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 41-1-moddasi, 1-qismi

Shaxsning xohishiga qarshi ravishda sodir etilgan shahvoniy shilqimlik va uyatsiz harakatlar.

5 sutka muddatga ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Zamin sharhi: Xotin-qizlarimizga nisbatan ko‘chada, jamoat transportida yoki yo‘lovchi mashinalarda qilinadigan har qanday shahvoniy shilqimlik va tegajog‘lik uchun qonunchiligimizda aniq jazo choralari belgilab qo‘yilgani juda to‘g‘ri qadam bo‘lgan edi. Mudofaa vazirligi xodimi bo‘lgan, aslida yurt va osoyishtalik posboni bo‘lishi lozim bo‘lgan 39 yoshli shaxsning bunday xunuk ishga qo‘l urishi hech bir mezonga to‘g‘ri kelmaydi. Oilaning yagona boquvchisi ekanligi ham qonun oldidagi mas’uliyatdan qutqarib qola olmadi. Berilgan 5 sutkalik qamoq jazosi nafaqat ushbu shaxsga, balki xotin-qizlar sha’nini yerga urishga harakat qiladigan boshqa kimsalarga ham jiddiy saboq bo‘lishi kerak. Jamiyatda ayollarga bo‘lgan hurmat har doim yuqori darajada bo‘lishi shart!

Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash borasidagi qat’iy sud qarorlari, ijtimoiy hayotimizdagi muhim voqealar va eng ishonchli tezkor yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Toshkent viloyatiOhangaronMudofaa vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiSamarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiBugun, 08:25Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBugun, 08:20Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiSamarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiBugun, 08:09Velosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiVelosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiBugun, 07:15Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiIshga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiBugun, 04:13O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindi – Zamin.uz, 07.06.2026