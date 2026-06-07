Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”

·0·Dunyo
Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”

Afg‘onistonning Hirot viloyatida “Tolibon”ning Ezgulikni targ‘ib qilish va illatlarning oldini olish boshqarmasi aholiga yangi ogohlantirish bilan murojaat qildi. Unda oilalar ayollarning belgilangan kiyinish qoidalariga qat’iy rioya etishini ta’minlashi shartligi qayd etilgan. Aks holda, huquqiy choralar ko‘rilishi va hibsga olish holatlari yuz berishi mumkin. Bu haqda mahalliy manbalar va qo‘lga kiritilgan hujjatlarga tayanib, AmuTV xabar qildi.

Nashr e’lon qilgan hujjat nusxasiga ko‘ra, erkaklar o‘z oilasidagi ayollarning ko‘chaga hijobsiz chiqishiga yo‘l qo‘ymasligi lozim. Quyidagi holatlarda ayollar “Tolibon” axloq politsiyasi tomonidan qo‘lga olinishi va maxsus ayollar qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin:

  • ko‘chada ro‘molsiz yursa;

  • yuzi ochiq holda bo‘lsa;

  • tor kiyimda ko‘rinsa;

  • pardoz vositalaridan foydalangan bo‘lsa.

Hujjatda bu talablar “Tolibon”ning axloq qonuniga asoslangani ta’kidlangan. Unga ko‘ra, oiladagi erkak vasiylar ayollarning belgilangan kiyinish me’yorlariga amal qilishi uchun bevosita mas’ul hisoblanadi. Qoidalar buzilsa, huquqiy choralar qo‘llanishi va ayollarni hibsga olish mumkinligi qayd etilgan.

Shuningdek, buyruqda talablarni bajarish hamda erkak qarindoshlarning javobgarligi qat’iy belgilangan. Qoidalarga amal qilmagan shaxslar qo‘lga olinib, “Tolibon” sud organlariga topshirilishi mumkin.

Ma’lum qilinishicha, mazkur qaror Hirotda tarqalgan audioyozuv ortidan ma’lum bo‘lgan. Mahalliy manbalarning bildirishicha, audioyozuv “Tolibon” axloq politsiyasiga tegishli bo‘lib, unda bu chora mahalliy yig‘ilishdan keyin qabul qilingani va 6 iyundan kuchga kirishi aytilgan.

Audioda mahalla faollari va masjid imomlariga yangi talablar haqida aholini xabardor qilish vazifasi yuklatilgani ham qayd etilgan. Mahalliy aholining so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi oylarda Hirot shahrida ayollarning kiyinishini nazorat qilish ishlari yanada kuchaytirilgan. Bu maqsadda shaharning gavjum nuqtalarida maxsus nazorat joylari tashkil etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04Isroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiIsroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiBugun, 08:01Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 05:03Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiPit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiBugun, 04:08Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi