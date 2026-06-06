O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladi
Yurtimizda raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi kundalik moliyaviy hayotimizni yanada yengillashtirishga xizmat qilmoqda. Endilikda yaqinlaringizga pul yuborish yoki turli xizmatlar uchun to‘lov qilish yanada tezkor, xavfsiz va eng muhimi — mutlaqo cheklovlarsiz ko‘rinishga keladi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki aholi va tadbirkorlar uchun juda katta qulaylik taqdim etuvchi inqilobiy yangilikni e’lon qildi.
Bosh bank jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasida pul mablag‘larini soniyalar ichida, real vaqt rejimida o‘tkazish imkonini beruvchi Tezkor to‘lovlar tizimi (TTT) faoliyatini tartibga soluvchi yangi nizom loyihasini keng jamoatchilik muhokamasiga qo‘ydi. Mazkur hujjat moliyaviy amaliyotlar xavfsizligini ta’minlash va tizim ishtirokchilarining majburiyatlarini aniq belgilab berishga qaratilgan.
Endi pullar soniyalarda va 24/7 rejimida yetib boradi
Yangi tizimning eng jozibador tomoni shundaki, unda hech qanday ish vaqti yoki dam olish kuni degan tushunchalar bo‘lmaydi. Pul o‘tkazmalari tunu kun, ya’ni uzluksiz 24/7 rejimida ishlaydi. Bayram kunlari yoki yarim tunda ham o‘tkazilgan mablag‘lar oluvchining hisobiga zudlik bilan kelib tushadi.
Bundan tashqari, jismoniy shaxslar o‘zaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirishda uzundan-uzoq karta yoki hisob raqamlarini yozib o‘tirmaydilar. Pul oluvchining mobil telefon raqamini ko‘rsatishning o‘zi kifoya qiladi. O‘tkazmalarni bankning mobil ilovasi orqali masofadan turib yoki bevosita bank filialiga tashrif buyurib, topshiriqnoma berish orqali bajarish mumkin bo‘ladi.
Tezkor to‘lovlar tizimining asosiy qoidalari va talablari
Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan nizomda axborot xavfsizligi va firibgarlikning oldini olishga juda katta e’tibor qaratilgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yangi tizimning eng muhim texnik va huquqiy jihatlari bilan tanishishingiz mumkin:
Tartib va qoidalar
Tizimdagi aksi va talablar
Muxlislar uchun ahamiyati
Telefon raqamini bog‘lash
Bir bank doirasida faqatgina bitta hisobvaraqqa bitta raqam bog‘lanadi
Xatoliklar va chalkashliklarning oldi to‘liq olinadi.
Xavfsizlik va rekvizitlar
JSHSHIR, to‘liq F.I.Sh. va xos raqamlar avtomatik tarzda kiritiladi
Pul mablag‘larining xavfsizligi va aniq manzilga borishi kafolatlanadi.
Ulanish qamrovi
Barcha tijorat banklari va to‘lov tashkilotlari yagona standart asosida ulanadi
Klub yoki tizim tanlamay, istalgan ilova orqali erkin foydalanish imkoni.
Muhokama muddati
Hujjat loyihasi ustidagi muhokamalar 13 iyunga qadar davom etadi
Har bir fuqaro o‘z taklif va fikrlarini bildirishi mumkin.
Zamin sharhi: Markaziy bank tomonidan Tezkor to‘lovlar tizimining joriy etilishi yurtimiz raqamli moliya tizimida yangi davrni boshlab beradi. Dam olish va bayram kunlari banklararo pul o‘tkazmalarining kechikishi yoki to‘xtab qolishi bilan bog‘liq muammolar endi tarixda qoladi. Ayniqsa, telefon raqami orqali soniyalar ichida pul o‘tkazish funksiyasi oddiy odamlar uchun juda katta qulaylikdir. Avtomatik tarzda JSHSHIR va F.I.Sh.ning chiqib kelishi esa adashib boshqa odamga pul yuborib yuborishdek noxush holatlarga chek qo‘yadi. Ushbu loyiha tez orada hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi shubhasiz.
Mamlakatimiz moliya bozoridagi eng so‘nggi qulayliklar, bank tizimidagi raqamli islohotlar va kundalik hayotimizga daxldor muhim xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…