O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladi

·43·O‘zbekiston
O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladi

Yurtimizda raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi kundalik moliyaviy hayotimizni yanada yengillashtirishga xizmat qilmoqda. Endilikda yaqinlaringizga pul yuborish yoki turli xizmatlar uchun to‘lov qilish yanada tezkor, xavfsiz va eng muhimi — mutlaqo cheklovlarsiz ko‘rinishga keladi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki aholi va tadbirkorlar uchun juda katta qulaylik taqdim etuvchi inqilobiy yangilikni e’lon qildi.

Bosh bank jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasida pul mablag‘larini soniyalar ichida, real vaqt rejimida o‘tkazish imkonini beruvchi Tezkor to‘lovlar tizimi (TTT) faoliyatini tartibga soluvchi yangi nizom loyihasini keng jamoatchilik muhokamasiga qo‘ydi. Mazkur hujjat moliyaviy amaliyotlar xavfsizligini ta’minlash va tizim ishtirokchilarining majburiyatlarini aniq belgilab berishga qaratilgan.

Endi pullar soniyalarda va 24/7 rejimida yetib boradi

Yangi tizimning eng jozibador tomoni shundaki, unda hech qanday ish vaqti yoki dam olish kuni degan tushunchalar bo‘lmaydi. Pul o‘tkazmalari tunu kun, ya’ni uzluksiz 24/7 rejimida ishlaydi. Bayram kunlari yoki yarim tunda ham o‘tkazilgan mablag‘lar oluvchining hisobiga zudlik bilan kelib tushadi.

Bundan tashqari, jismoniy shaxslar o‘zaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirishda uzundan-uzoq karta yoki hisob raqamlarini yozib o‘tirmaydilar. Pul oluvchining mobil telefon raqamini ko‘rsatishning o‘zi kifoya qiladi. O‘tkazmalarni bankning mobil ilovasi orqali masofadan turib yoki bevosita bank filialiga tashrif buyurib, topshiriqnoma berish orqali bajarish mumkin bo‘ladi.

Tezkor to‘lovlar tizimining asosiy qoidalari va talablari

Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan nizomda axborot xavfsizligi va firibgarlikning oldini olishga juda katta e’tibor qaratilgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yangi tizimning eng muhim texnik va huquqiy jihatlari bilan tanishishingiz mumkin:

Tartib va qoidalar

Tizimdagi aksi va talablar

Muxlislar uchun ahamiyati

Telefon raqamini bog‘lash

Bir bank doirasida faqatgina bitta hisobvaraqqa bitta raqam bog‘lanadi

Xatoliklar va chalkashliklarning oldi to‘liq olinadi.

Xavfsizlik va rekvizitlar

JSHSHIR, to‘liq F.I.Sh. va xos raqamlar avtomatik tarzda kiritiladi

Pul mablag‘larining xavfsizligi va aniq manzilga borishi kafolatlanadi.

Ulanish qamrovi

Barcha tijorat banklari va to‘lov tashkilotlari yagona standart asosida ulanadi

Klub yoki tizim tanlamay, istalgan ilova orqali erkin foydalanish imkoni.

Muhokama muddati

Hujjat loyihasi ustidagi muhokamalar 13 iyunga qadar davom etadi

Har bir fuqaro o‘z taklif va fikrlarini bildirishi mumkin.

Zamin sharhi: Markaziy bank tomonidan Tezkor to‘lovlar tizimining joriy etilishi yurtimiz raqamli moliya tizimida yangi davrni boshlab beradi. Dam olish va bayram kunlari banklararo pul o‘tkazmalarining kechikishi yoki to‘xtab qolishi bilan bog‘liq muammolar endi tarixda qoladi. Ayniqsa, telefon raqami orqali soniyalar ichida pul o‘tkazish funksiyasi oddiy odamlar uchun juda katta qulaylikdir. Avtomatik tarzda JSHSHIR va F.I.Sh.ning chiqib kelishi esa adashib boshqa odamga pul yuborib yuborishdek noxush holatlarga chek qo‘yadi. Ushbu loyiha tez orada hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi shubhasiz.

Mamlakatimiz moliya bozoridagi eng so‘nggi qulayliklar, bank tizimidagi raqamli islohotlar va kundalik hayotimizga daxldor muhim xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Oʻzbekiston RespublikasiMarkaziy bankTezkor to'lovlar tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?Kecha, 12:02O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?Kecha, 10:20O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiKecha, 10:14Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiKecha, 07:45O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiO‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiKecha, 07:30Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi05.06, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladi – Zamin.uz, 06.06.2026