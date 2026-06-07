O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi

·27·Iqtisodiyot
O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi

Mamlakatimizning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy qudrati ramzi hisoblangan xalqaro aktivlarimiz bo‘yicha navbatdagi muhim ma’lumotlar e’lon qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki taqdim etgan so‘nggi rasmiy hisobotga ko‘ra, yurtimizning umumiy oltin-valyuta zaxiralari hajmi 2026 yilning 1 iyun holatiga ko‘ra 70,58 milliard dollarni tashkil etmoqda.

Garchi bu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan bir oz — ya’ni 307,3 million dollarga kamaygan bo‘lsa-da, mamlakatimizning moliyaviy «xavfsizlik yostiqchasi» hanuz o‘zining juda yuqori va ishonchli darajasini saqlab turibdi.

Zaxiralar kamayishiga nima sabab bo‘ldi?

Ko‘pchilikni «Zaxiralarimiz nega kamaydi, oltinlarimiz sotib yuborildimi?» degan savol qiziqtirishi tabiiy. Biroq xavotirga aslo o‘rin yo‘q! Bu pasayishning asosiy sababi — jahon moliya bozoridagi tabiiy tebranishlardir.

May oyi davomida dunyo bozorida qimmatbaho metall bahosi bir oz pasaydi. Xususan, oltinning bir troy unsiyasi narxi 4 625,80 dollardan 4 516,85 dollargacha tushdi. Jahon bozoridagi mazkur baho arzonlashuvining o‘zi yurtimiz zaxiralarining umumiy qiymatiga qariyb 1,5 milliard dollarlik salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Shunga qaramay, umumiy zaxira miqdori yil boshidagi ko‘rsatkichlardan ancha balandligicha qolmoqda.

Qiziqarli fenomen: Qiymat tushdi, lekin oltin ko‘paydi!

Eng quvonarli va qiziqarli jihati shundaki, O‘zbekiston o‘z oltinlarini sotgani yo‘q, aksincha, ularning jismoniy (fizik) hajmini yanada ko‘paytirishga muvaffaq bo‘ldi. Bu holat mamlakatimizning oltin aktivlari hajmi real ortib borayotganini ko‘rsatadi:

Zaxira elementlari va davrlar

O‘tgan oydagi holat (May)

Joriy holat (1 Iyun)

Dinamika va umumiy qiymati

Oltinning fizik hajmi

13,3 mln troy unsiya

13,6 mln troy unsiya

+0,3 mln unsiyaga ko‘paydi (hajm ortgan)

Oltin zaxirasi qiymati

61,58 mlrd dollar

61,43 mlrd dollar

Narx tushgani bois 156,02 mln dollarga qisqardi

Xorijiy valyuta qismi

8,72 mlrd dollar

8,57 mlrd dollar

Xalqaro valyuta zaxiralari biroz kamaydi

Valyuta zaxiralarimizning taqsimlanishiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ushbu mablag‘larning 5,72 milliard dollari dunyoning eng ishonchli xorijiy banklarida depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan bo‘lsa, qolgan 2,85 milliard dollari nufuzli xorijiy emitentlarning yuqori likvidli qimmatli qog‘ozlariga xavfsiz joylashtirilgan.

Yil boshidan buyon umumiy holat qanday?

Agar vaziyatga kengroq nazar tashlasak, O‘zbekistonning moliyaviy zaxiralari yil sayin rekordlarni yangilab borayotganiga guvoh bo‘lamiz. Taqqoslash uchun bir nechta muhim faktlarni keltirib o‘tamiz:

  • 2026 yilning boshida: Yurtimiz zaxiralari 66,31 milliard dollarni tashkil etar edi. Hozirgi ko‘rsatkich yil boshidagidan qariyb 4,2 milliard dollarga ko‘p!

  • Tarixiy rekord: Joriy yilning mart oyida O‘zbekiston oltin-valyuta zaxiralari o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqib, tarixda ilk bor 77 milliard dollardan oshib ketgan edi.

Zamin sharhi: Jahon bozorida oltin narxining doimiy ravishda o‘zgarib turishi tabiiy hol. Eng muhimi — davlatimiz Markaziy banki zaxiradagi oltin miqdorini (unsiya hisobida) izchil ravishda oshirib bormoqda. Bu esa kelajakda dunyo bozorida oltin bahosi qayta ko‘tarilgan paytda, zaxiralarimiz qiymati yanada shiddat bilan o‘sishiga va yangi tarixiy rekordlarni qayd etishiga zamin yaratadi. Milliy zahiralarimiz mustahkamligi iqtisodiyotimiz barqarorligi va xalqimiz farovonligining kafolatidir!

O‘zbekiston iqtisodiyotidagi eng so‘nggi muhim o‘zgarishlar, Markaziy bankning rasmiy qarorlari va moliya olamiga oid eng qaynoq, ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonO'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiDollarOltin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimiBitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimiKecha, 17:13Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiKecha, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiKecha, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaKecha, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariKecha, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi – Zamin.uz, 07.06.2026