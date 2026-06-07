O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi
Mamlakatimizning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy qudrati ramzi hisoblangan xalqaro aktivlarimiz bo‘yicha navbatdagi muhim ma’lumotlar e’lon qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki taqdim etgan so‘nggi rasmiy hisobotga ko‘ra, yurtimizning umumiy oltin-valyuta zaxiralari hajmi 2026 yilning 1 iyun holatiga ko‘ra 70,58 milliard dollarni tashkil etmoqda.
Garchi bu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan bir oz — ya’ni 307,3 million dollarga kamaygan bo‘lsa-da, mamlakatimizning moliyaviy «xavfsizlik yostiqchasi» hanuz o‘zining juda yuqori va ishonchli darajasini saqlab turibdi.
Zaxiralar kamayishiga nima sabab bo‘ldi?
Ko‘pchilikni «Zaxiralarimiz nega kamaydi, oltinlarimiz sotib yuborildimi?» degan savol qiziqtirishi tabiiy. Biroq xavotirga aslo o‘rin yo‘q! Bu pasayishning asosiy sababi — jahon moliya bozoridagi tabiiy tebranishlardir.
May oyi davomida dunyo bozorida qimmatbaho metall bahosi bir oz pasaydi. Xususan, oltinning bir troy unsiyasi narxi 4 625,80 dollardan 4 516,85 dollargacha tushdi. Jahon bozoridagi mazkur baho arzonlashuvining o‘zi yurtimiz zaxiralarining umumiy qiymatiga qariyb 1,5 milliard dollarlik salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Shunga qaramay, umumiy zaxira miqdori yil boshidagi ko‘rsatkichlardan ancha balandligicha qolmoqda.
Qiziqarli fenomen: Qiymat tushdi, lekin oltin ko‘paydi!
Eng quvonarli va qiziqarli jihati shundaki, O‘zbekiston o‘z oltinlarini sotgani yo‘q, aksincha, ularning jismoniy (fizik) hajmini yanada ko‘paytirishga muvaffaq bo‘ldi. Bu holat mamlakatimizning oltin aktivlari hajmi real ortib borayotganini ko‘rsatadi:
Zaxira elementlari va davrlar
O‘tgan oydagi holat (May)
Joriy holat (1 Iyun)
Dinamika va umumiy qiymati
Oltinning fizik hajmi
13,3 mln troy unsiya
13,6 mln troy unsiya
+0,3 mln unsiyaga ko‘paydi (hajm ortgan)
Oltin zaxirasi qiymati
61,58 mlrd dollar
61,43 mlrd dollar
Narx tushgani bois 156,02 mln dollarga qisqardi
Xorijiy valyuta qismi
8,72 mlrd dollar
8,57 mlrd dollar
Xalqaro valyuta zaxiralari biroz kamaydi
Valyuta zaxiralarimizning taqsimlanishiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ushbu mablag‘larning 5,72 milliard dollari dunyoning eng ishonchli xorijiy banklarida depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan bo‘lsa, qolgan 2,85 milliard dollari nufuzli xorijiy emitentlarning yuqori likvidli qimmatli qog‘ozlariga xavfsiz joylashtirilgan.
Yil boshidan buyon umumiy holat qanday?
Agar vaziyatga kengroq nazar tashlasak, O‘zbekistonning moliyaviy zaxiralari yil sayin rekordlarni yangilab borayotganiga guvoh bo‘lamiz. Taqqoslash uchun bir nechta muhim faktlarni keltirib o‘tamiz:
2026 yilning boshida: Yurtimiz zaxiralari 66,31 milliard dollarni tashkil etar edi. Hozirgi ko‘rsatkich yil boshidagidan qariyb 4,2 milliard dollarga ko‘p!
Tarixiy rekord: Joriy yilning mart oyida O‘zbekiston oltin-valyuta zaxiralari o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqib, tarixda ilk bor 77 milliard dollardan oshib ketgan edi.
Zamin sharhi: Jahon bozorida oltin narxining doimiy ravishda o‘zgarib turishi tabiiy hol. Eng muhimi — davlatimiz Markaziy banki zaxiradagi oltin miqdorini (unsiya hisobida) izchil ravishda oshirib bormoqda. Bu esa kelajakda dunyo bozorida oltin bahosi qayta ko‘tarilgan paytda, zaxiralarimiz qiymati yanada shiddat bilan o‘sishiga va yangi tarixiy rekordlarni qayd etishiga zamin yaratadi. Milliy zahiralarimiz mustahkamligi iqtisodiyotimiz barqarorligi va xalqimiz farovonligining kafolatidir!
O‘zbekiston iqtisodiyotidagi eng so‘nggi muhim o‘zgarishlar, Markaziy bankning rasmiy qarorlari va moliya olamiga oid eng qaynoq, ishonchli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…