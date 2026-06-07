AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soat

·0·Texno
AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soat

AQSHning Regent kompaniyasi oʻzining Squire deb nomlangan dengiz uchish apparati namoyishchisini sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, qurilma loyihadagi maksimal tezlik — 70 uzelga (taxminan 130 km/soat) erishgan. Endilikda ishlab chiquvchilarning asosiy vazifasi parvoz masofasi va davomiyligini oshirishdan iborat boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Squire apparatini odatiy ekranoplanlar sirasiga kiritib boʻlmaydi. Qurilma harakatlanishda bir vaqtning oʻzida uch xil rejimdan foydalanadi: dastlab u suv ustida oddiy kema kabi suzadi, soʻngra gidrofoillar (suv osti qanotlari) yordamida harakatga oʻtadi va yakunda aerodinamik ekran effektidan foydalanib, suv yuzasiga yaqin balandlikda parvoz rejimiga koʻtariladi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, apparat sakkizta elektr dvigateli bilan jihozlangan va qanotlari kengligi taxminan 5,5 metrni tashkil etadi. U 185 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtishga qodir. Loyiha AQSH Dengiz piyodalari korpusi tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda va uning ishlanmalari uchun qariyb 15 million dollar ajratilgan.

Shu bilan birga, Regent kompaniyasi qurilmaning fuqarolik aviatsiyasi uchun moʻljallangan Viceroy versiyasi ustida ham ish olib bormoqda. 12 kishilik ushbu apparat 300 km masofaga uchishi koʻzda tutilgan. Kompaniya xabariga koʻra, ushbu model uchun olingan dastlabki buyurtmalar portfeli hozirning oʻzida 10 milliard dollardan oshib ketgan.

RegentSquireEkranoplanTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus