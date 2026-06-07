Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildi

·62·Texno
Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildi

Xitoyning Shandun provinsiyasi, Sindao shahrida dunyodagi birinchi modulli maʼlumotlarni qayta ishlash markazi (MQIM) bazasi foydalanishga topshirildi. Ushbu yechim sunʼiy intellekt markazlarining «yuragi» deb atalmoqda. Bu energetik xab hisoblanib, AI hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda qurilishni tezroq, arzonroq va ekologik jihatdan qulayroq qilishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mydrivers nashrining xabar berishicha, ushbu bazaning oʻlchamlari 53 x 41 metrni, umumiy maydoni esa taxminan 2200 kvadrat metrni tashkil etadi. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u 100 foiz «yashil» energiyadan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa sunʼiy intellekt modellari tokenlari uchun elektr energiyasi sarfini amaldagi oʻrtacha koʻrsatkichlardan qariyb 30 foizga kamaytirish imkonini beradi.

Elektr taʼminoti ishonchliligi masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. kompaniyasi ijrochi prezidenti Chjou Szyun ushbu uskuna uchta mustaqil energiya manbasini taʼminlay olishini taʼkidladi. Bu tizim tashqi tarmoqdagi tebranishlarga bardosh beradi, NVIDIA kabi kuchli grafik protsessorlar (GPU) yuklamasini koʻtaradi va uskunalar nosozligi holatida ham xavfsiz ishlashni kafolatlaydi.

Hozirgi vaqtda ushbu hisoblash markazi bazasi kompaniya tomonidan qurilgan shaxsiy maʼlumotlar markaziga rasman ulangan. Rejaga koʻra, joriy yilning ikkinchi yarmida ushbu texnologiya milliy darajadagi yirik maʼlumotlar markazlari klasterlari va koʻplab mahalliy hisoblash markazlarida ham tatbiq etiladi.

Maʼlumotlar MarkaziSunʼiy IntellektTexnologiyaEnergetikaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus