Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradi
Poytaxtimiz va yurtimizning yirik shaharlarida jamoat transporti tizimini zamon talablariga moslashtirish, yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda raqamlashtirishni jadallashtirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Kundalik hayotimizda avtobuslar xizmatidan muntazam foydalanuvchi yurtdoshlarimiz uchun sohada katta o‘zgarishlar ostonada turibdi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 276-sonli maxsus hukumat qaroriga binoan, shahar transporti tizimida yo‘l haqini to‘lash qoidalari tubdan yangilanmoqda.
Mazkur hujjatga muvofiq, joriy yilning 1 sentyabr sanasidan boshlab barcha yo‘lovchilar uchun avtobus saloniga qadam qo‘yishlari bilanoq yo‘l haqi to‘lovini amalga oshirish yoki uni maxsus qurilma orqali tasdiqlash majburiy etib belgilanmoqda.
To‘lovni qanday amalga oshirish mumkin?
Jamoat transportida naqd pulsiz, zamonaviy to‘lov turlari ko‘lami yanada kengaytirilmoqda. Yo‘lovchilar o‘zlari uchun qulay bo‘lgan quyidagi kontaktsiz va raqamli usullardan bemalol foydalanishlari mumkin bo‘ladi:
Transport va bank kartalari: ATTO va barcha turdagi mahalliy hamda xalqaro bank kartalari.
Smartfonlar orqali: Mobil ilovalar yordamida NFC tizimi yoki QR-kodlarni skanerlash orqali.
Zamonaviy biometriya: Yuzni tanish (Face Pay) kabi eng so‘nggi texnologik yechimlar vositasida.
Alohida e’tibor qaratish lozim bo‘lgan jihati shundaki, yangi tartibga ko‘ra, avtobusga chiqish vaqtida yo‘l haqi to‘lovini validator (maxsus elektron qurilma) orqali tasdiqlamagan har qanday yo‘lovchi rasman chiptasiz (zayas) deb hisoblanadi va unga nisbatan tegishli choralar ko‘riladi.
Jamoat transporti parkini yangilashga oid yengilliklar
Hukumat qarorida nafaqat to‘lov tizimi, balki aholiga xizmat ko‘rsatadigan avtobuslarning sifati va qulayligini oshirish masalasiga ham alohida urg‘u berilgan. Shaharlarimizda ekologik toza va zamonaviy transport vositalari ko‘payishini rag‘batlantirish maqsadida tadbirkorlar va soha vakillari uchun katta imtiyoz taqdim etildi.
Jumladan, 2027 yilning yakuniga qadar yurtimizga «Yevro-5» va undan yuqori ekologik klass talablariga javob beradigan, yo‘lovchi sig‘imi katta bo‘lgan yangi avtobuslarni olib kirishda (import qilishda) utilizatsiya yig‘imi butunlay bekor qilindi. Bu esa yaqin yillarda ko‘chalarimizda shinam, keng va ekologiyaga zarar yetkazmaydigan zamonaviy avtobuslar safi yanada kengayishidan dalolat beradi.
Zamin sharhi: Avtobusga chiqqan zahoti to‘lovni qayd etish tizimi rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasida o‘zini oqlagan usul hisoblanadi. Bu tizim tartib-intizomni mustahkamlash bilan bir qatorda, transport tizimidagi xufiyona iqtisodiyotga chek qo‘yishga xizmat qiladi. Eng quvonarlisi, utilizatsiya yig‘imining bekor qilinishi ortidan shinam va katta sig‘imli «Yevro-5» avtobuslarining kirib kelishi jadallashadi. Bu esa tirbandliklar kamayishiga va yo‘lovchilarning manzillariga bearmon, salqin va qulay sharoitlarda yetib olishlariga zamin yaratadi!
Shahar transporti tizimidagi eng so‘nggi yangiliklar, hukumat qarorlari va kundalik hayotimizga daxldor bo‘lgan eng ishonchli, tezkor xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…