Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradi

·33·O‘zbekiston
Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradi

Poytaxtimiz va yurtimizning yirik shaharlarida jamoat transporti tizimini zamon talablariga moslashtirish, yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda raqamlashtirishni jadallashtirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Kundalik hayotimizda avtobuslar xizmatidan muntazam foydalanuvchi yurtdoshlarimiz uchun sohada katta o‘zgarishlar ostonada turibdi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 276-sonli maxsus hukumat qaroriga binoan, shahar transporti tizimida yo‘l haqini to‘lash qoidalari tubdan yangilanmoqda.

Mazkur hujjatga muvofiq, joriy yilning 1 sentyabr sanasidan boshlab barcha yo‘lovchilar uchun avtobus saloniga qadam qo‘yishlari bilanoq yo‘l haqi to‘lovini amalga oshirish yoki uni maxsus qurilma orqali tasdiqlash majburiy etib belgilanmoqda.

To‘lovni qanday amalga oshirish mumkin?

Jamoat transportida naqd pulsiz, zamonaviy to‘lov turlari ko‘lami yanada kengaytirilmoqda. Yo‘lovchilar o‘zlari uchun qulay bo‘lgan quyidagi kontaktsiz va raqamli usullardan bemalol foydalanishlari mumkin bo‘ladi:

  • Transport va bank kartalari: ATTO va barcha turdagi mahalliy hamda xalqaro bank kartalari.

  • Smartfonlar orqali: Mobil ilovalar yordamida NFC tizimi yoki QR-kodlarni skanerlash orqali.

  • Zamonaviy biometriya: Yuzni tanish (Face Pay) kabi eng so‘nggi texnologik yechimlar vositasida.

Alohida e’tibor qaratish lozim bo‘lgan jihati shundaki, yangi tartibga ko‘ra, avtobusga chiqish vaqtida yo‘l haqi to‘lovini validator (maxsus elektron qurilma) orqali tasdiqlamagan har qanday yo‘lovchi rasman chiptasiz (zayas) deb hisoblanadi va unga nisbatan tegishli choralar ko‘riladi.

Jamoat transporti parkini yangilashga oid yengilliklar

Hukumat qarorida nafaqat to‘lov tizimi, balki aholiga xizmat ko‘rsatadigan avtobuslarning sifati va qulayligini oshirish masalasiga ham alohida urg‘u berilgan. Shaharlarimizda ekologik toza va zamonaviy transport vositalari ko‘payishini rag‘batlantirish maqsadida tadbirkorlar va soha vakillari uchun katta imtiyoz taqdim etildi.

Jumladan, 2027 yilning yakuniga qadar yurtimizga «Yevro-5» va undan yuqori ekologik klass talablariga javob beradigan, yo‘lovchi sig‘imi katta bo‘lgan yangi avtobuslarni olib kirishda (import qilishda) utilizatsiya yig‘imi butunlay bekor qilindi. Bu esa yaqin yillarda ko‘chalarimizda shinam, keng va ekologiyaga zarar yetkazmaydigan zamonaviy avtobuslar safi yanada kengayishidan dalolat beradi.

Zamin sharhi: Avtobusga chiqqan zahoti to‘lovni qayd etish tizimi rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasida o‘zini oqlagan usul hisoblanadi. Bu tizim tartib-intizomni mustahkamlash bilan bir qatorda, transport tizimidagi xufiyona iqtisodiyotga chek qo‘yishga xizmat qiladi. Eng quvonarlisi, utilizatsiya yig‘imining bekor qilinishi ortidan shinam va katta sig‘imli «Yevro-5» avtobuslarining kirib kelishi jadallashadi. Bu esa tirbandliklar kamayishiga va yo‘lovchilarning manzillariga bearmon, salqin va qulay sharoitlarda yetib olishlariga zamin yaratadi!

Shahar transporti tizimidagi eng so‘nggi yangiliklar, hukumat qarorlari va kundalik hayotimizga daxldor bo‘lgan eng ishonchli, tezkor xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vazirlar MahkamasiATTONFCFace Pay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 10:35Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiAholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindiBugun, 08:35O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 07:56O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaBugun, 07:38O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi