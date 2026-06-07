Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratda

·1·Sport
Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratda

Manchester Siti bosh murabbiyi Pep Guardiola Barselona jamoasining Hansi Flick qoʻl ostidagi oʻyin uslubiga yuqori baho berdi. Kataloniyalik mutaxassis nemis murabbiyi tomonidan joriy etilgan jozibador futbolning ashaddiy muxlisiga aylanganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa tarkibida La Masia tarbiyalanuvchilari yoki legionerlar boʻlishidan qatʼi nazar, koʻrsatilayotgan oʻyin sifati tahsinga loyiq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guardiola oʻzining sobiq maktabi La Salle Manresada yangi Cruyff Court maydonchasining ochilish marosimida ishtirok etib, Barselona klubining hozirgi holati haqida fikr bildirdi. U Flick boshchiligidagi loyihaning poydevori mustahkam ekanini va jamoa soʻnggi ikki mavsumda ichki chempionatda ajoyib natijalarga erishganini taʼkidladi. Biroq, Pep Chempionlar ligasi borasida oʻzining jiddiy ogohlantirishlarini ham bayon qildi.

"Men Hansining ashaddiy muxlisiman, u koʻp yillardan beri oʻz ishini aʼlo darajada bajarib kelmoqda. Barselona futbolchilari maydonda juda jozibador harakat qilishmoqda. Natijalardan qatʼi nazar, ularning oʻyinini tomosha qilish zavq bagʻishlaydi", — dedi Guardiola jurnalistlar bilan suhbatda. Shunga qaramay, u Yevropa maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina oʻyinga bogʻliq emasligini qoʻshimcha qildi.

Guardiola Chempionlar ligasidagi omadsizlik butun bir loyihani barbod qilishi mumkinligidan xavotirda. Uning fikricha, qitʼa miqyosidagi turnirda gʻalaba qozonmaslik mavsumning umumiy bahosiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligi kerak. "Chempionlar ligasi loyihalarni yoʻq qiladi. Umid qilamanki, bu safar unday boʻlmaydi. La Liga — bu barqarorlik belgisi. Yevropada esa hakamlarning qarori yoki jarohatlar kabi kutilmagan omillar koʻp narsani hal qiladi", — deya ogohlantirdi murabbiy.

Sobiq Barselona ustozi klub rahbariyati va muxlislarini faqatgina Yevropa kubogi bilan cheklanib qolmaslikka chaqirdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaning kundalik oʻsishi va ichki chempionatdagi gʻalabalari klub merosini belgilovchi asosiy omillardir. Eslatib oʻtamiz, kataloniyaliklar oxirgi marta 2015-yilda Chempionlar ligasi gʻolibiga aylanishgan edi.

BarselonaPep GuardiolaHansi FlickChempionlar LigasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)