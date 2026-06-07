Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratda
Manchester Siti bosh murabbiyi Pep Guardiola Barselona jamoasining Hansi Flick qoʻl ostidagi oʻyin uslubiga yuqori baho berdi. Kataloniyalik mutaxassis nemis murabbiyi tomonidan joriy etilgan jozibador futbolning ashaddiy muxlisiga aylanganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa tarkibida La Masia tarbiyalanuvchilari yoki legionerlar boʻlishidan qatʼi nazar, koʻrsatilayotgan oʻyin sifati tahsinga loyiq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guardiola oʻzining sobiq maktabi La Salle Manresada yangi Cruyff Court maydonchasining ochilish marosimida ishtirok etib, Barselona klubining hozirgi holati haqida fikr bildirdi. U Flick boshchiligidagi loyihaning poydevori mustahkam ekanini va jamoa soʻnggi ikki mavsumda ichki chempionatda ajoyib natijalarga erishganini taʼkidladi. Biroq, Pep Chempionlar ligasi borasida oʻzining jiddiy ogohlantirishlarini ham bayon qildi.
"Men Hansining ashaddiy muxlisiman, u koʻp yillardan beri oʻz ishini aʼlo darajada bajarib kelmoqda. Barselona futbolchilari maydonda juda jozibador harakat qilishmoqda. Natijalardan qatʼi nazar, ularning oʻyinini tomosha qilish zavq bagʻishlaydi", — dedi Guardiola jurnalistlar bilan suhbatda. Shunga qaramay, u Yevropa maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina oʻyinga bogʻliq emasligini qoʻshimcha qildi.
Guardiola Chempionlar ligasidagi omadsizlik butun bir loyihani barbod qilishi mumkinligidan xavotirda. Uning fikricha, qitʼa miqyosidagi turnirda gʻalaba qozonmaslik mavsumning umumiy bahosiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligi kerak. "Chempionlar ligasi loyihalarni yoʻq qiladi. Umid qilamanki, bu safar unday boʻlmaydi. La Liga — bu barqarorlik belgisi. Yevropada esa hakamlarning qarori yoki jarohatlar kabi kutilmagan omillar koʻp narsani hal qiladi", — deya ogohlantirdi murabbiy.
Sobiq Barselona ustozi klub rahbariyati va muxlislarini faqatgina Yevropa kubogi bilan cheklanib qolmaslikka chaqirdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaning kundalik oʻsishi va ichki chempionatdagi gʻalabalari klub merosini belgilovchi asosiy omillardir. Eslatib oʻtamiz, kataloniyaliklar oxirgi marta 2015-yilda Chempionlar ligasi gʻolibiga aylanishgan edi.
…