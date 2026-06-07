Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindi
Yurtimizda inson qadrini ulug‘lash, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning dardu tashvishlariga quloq tutish davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan imzolanayotgan farmon va qarorlar ijrosini ta’minlash, xalq bilan to‘g‘ridan-o‘o‘g‘ri muloqotni yo‘lga qo‘yish bugungi kun talabidir. Biroq guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek, hanuzgacha oddiy odamlarning dardiga befarq qarab, murojaatlarni vaqtida ko‘rib chiqmayotgan mas’ullar ham uchrab turibdi.
Prezident Xalq qabulxonasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, davlatimiz rahbarining 2026 yil 1 apreldagi PF-51-sonli maxsus farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida, joylarda fuqarolar ariza va shikoyatlarining ko‘rib chiqilish holati yuzasidan keng qamrovli o‘rganishlar va qat’iy tahlillar o‘tkazilmoqda.
Mingdan ortiq qonunbuzarlik va bo‘shatilgan xodimlar
O‘tkazilgan jiddiy tekshiruvlar natijasida ayanchli holatlar yuzaga chiqdi. Aniqlanishicha, respublika miqyosidagi 41 ta vazirlik, idora hamda mahalliy hokimliklar tomonidan fuqarolar yo‘llagan murojaatlarni o‘rganish va ularga javob qaytarish muddatlari naqd 1070 ta holatda qo‘pol ravishda buzilgan. Bunday sovuqqonlikka nisbatan Prezident Xalq qabulxonasi tomonidan tezkorlik bilan nazorat xatlari yuborilib, vaziyatni zudlik bilan o‘nglash va aybdorlarni jazolash talab etildi.
Hozirgi paytgacha yakunlangan xizmat surishtiruvlari natijasida tizimda katta «tozalash» ishlari boshlandi:
Lavozimidan ozod etilganlar: O‘z vazifasiga mas’uliyatsizlik bilan yondashgan 19 nafar xodim egallab turgan lavozimidan butunlay bo‘shatildi.
Intizomiy jazolar: Aholi murojaatlarini kechiktirgan yana 36 nafar xodimga nisbatan qat’iy intizomiy choralar qo‘llanildi.
Qonunbuzarliklar bo‘yicha «yetakchi» tashkilotlar (Antireyting)
Tahlillar davomida fuqarolarning shikoyatlarini eng ko‘p vaqtida ko‘rib chiqmasdan, paysalga solib kelgan tashkilotlar va mahalliy hokimliklar ro‘yxati shakllantirildi. Mazkur antireyting tafsilotlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Tashkilot yoki hokimlik nomi
Muddati buzilgan murojaatlar soni
Tizimdagi umumiy holat
Andijon viloyati hokimligi
137 ta holat
Ro‘yxatda mutlaq yetakchi sifatida birinchi o‘rinni egallagan.
Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi
107 ta holat
Ijro intizomi sustligi bo‘yicha vazirliklar ichida eng yuqori o‘rinda.
Surxondaryo viloyati hokimligi
103 ta holat
Janub vohasida ham aholi arizalariga e’tiborsizlik yuqori.
Raqobatni rivojlantirish qo‘mitasi
79 ta holat
Iste’molchilar huquqini himoya qilishi kerak bo‘lgan idoraning o‘zida kamchilik.
O‘zbekiston mahallalari uyushmasi
65 ta holat
Xalq ichida yurishi lozim bo‘lgan tizimda oqsoqlik kuzatilgan.
Toshkent shahar hokimligi
55 ta holat
Poytaxt ma’muriyati ham kamchiliklar ro‘yxatidan joy oldi.
Qashqadaryo viloyati va Oila qo‘mitasi
45 tadan holat
Har ikki tashkilotda ham bir xil miqdorda sustkashlik aniqlangan.
Namangan viloyati hokimligi
44 ta holat
Eng ko‘p kamchilikka yo‘l qo‘ygan idoralar qatorini yakunlab beradi.
Ish Bosh prokuraturaga topshirildi
Vaziyat shunchaki nazorat xatlari yoki ichki jazolar bilangina cheklanib qolmaydigan bo‘ldi. Ma’lum qilinishicha, Prezidentning PF-51-sonli farmoni talablarini mensimasdan, aniqlangan kamchiliklarni vaqtida bartaraf etmagan va 600 ga yaqin murojaatning muddatlarini muntazam buzib kelgan 13 ta vazirlik va idoraga oid to‘plangan barcha hujjatlar Bosh prokuraturaga taqdim etildi. Endilikda ushbu tashkilotlarning mas’ul rahbarlari va xodimlari qilmishlariga yarasha qonuniy va huquqiy baho olishadi.
Zamin sharhi: Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan ustuvor tamoyil bugun amalda o‘z isbotini topmoqda. Andijon viloyati hokimligining 137 ta, Bandlik vazirligining 107 ta holatda aholi murojaatlarini e’tiborsiz qoldirgani aslo kechirib bo‘lmaydigan holatdir. Bosh prokuratura tomonidan ushbu ishga qo‘l urilishi va 19 nafar amaldorning ishdan haydalgani qolgan barcha rahbarlar uchun jiddiy saboq bo‘lishi shart. Yurtimizda qonun ustuvor, xalqning ovozi esa har doim baland bo‘lib qolaveradi!
Respublikamiz hayotidagi eng muhim islohotlar, davlat idoralaridagi qat’iy tekshiruvlar va yurtimizga oid eng ishonchli, qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…