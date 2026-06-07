Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindi

·70·O‘zbekiston
Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindi

Yurtimizda inson qadrini ulug‘lash, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning dardu tashvishlariga quloq tutish davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan imzolanayotgan farmon va qarorlar ijrosini ta’minlash, xalq bilan to‘g‘ridan-o‘o‘g‘ri muloqotni yo‘lga qo‘yish bugungi kun talabidir. Biroq guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek, hanuzgacha oddiy odamlarning dardiga befarq qarab, murojaatlarni vaqtida ko‘rib chiqmayotgan mas’ullar ham uchrab turibdi.

Prezident Xalq qabulxonasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, davlatimiz rahbarining 2026 yil 1 apreldagi PF-51-sonli maxsus farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida, joylarda fuqarolar ariza va shikoyatlarining ko‘rib chiqilish holati yuzasidan keng qamrovli o‘rganishlar va qat’iy tahlillar o‘tkazilmoqda.

Mingdan ortiq qonunbuzarlik va bo‘shatilgan xodimlar

O‘tkazilgan jiddiy tekshiruvlar natijasida ayanchli holatlar yuzaga chiqdi. Aniqlanishicha, respublika miqyosidagi 41 ta vazirlik, idora hamda mahalliy hokimliklar tomonidan fuqarolar yo‘llagan murojaatlarni o‘rganish va ularga javob qaytarish muddatlari naqd 1070 ta holatda qo‘pol ravishda buzilgan. Bunday sovuqqonlikka nisbatan Prezident Xalq qabulxonasi tomonidan tezkorlik bilan nazorat xatlari yuborilib, vaziyatni zudlik bilan o‘nglash va aybdorlarni jazolash talab etildi.

Hozirgi paytgacha yakunlangan xizmat surishtiruvlari natijasida tizimda katta «tozalash» ishlari boshlandi:

  • Lavozimidan ozod etilganlar: O‘z vazifasiga mas’uliyatsizlik bilan yondashgan 19 nafar xodim egallab turgan lavozimidan butunlay bo‘shatildi.

  • Intizomiy jazolar: Aholi murojaatlarini kechiktirgan yana 36 nafar xodimga nisbatan qat’iy intizomiy choralar qo‘llanildi.

Qonunbuzarliklar bo‘yicha «yetakchi» tashkilotlar (Antireyting)

Tahlillar davomida fuqarolarning shikoyatlarini eng ko‘p vaqtida ko‘rib chiqmasdan, paysalga solib kelgan tashkilotlar va mahalliy hokimliklar ro‘yxati shakllantirildi. Mazkur antireyting tafsilotlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Tashkilot yoki hokimlik nomi

Muddati buzilgan murojaatlar soni

Tizimdagi umumiy holat

Andijon viloyati hokimligi

137 ta holat

Ro‘yxatda mutlaq yetakchi sifatida birinchi o‘rinni egallagan.

Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi

107 ta holat

Ijro intizomi sustligi bo‘yicha vazirliklar ichida eng yuqori o‘rinda.

Surxondaryo viloyati hokimligi

103 ta holat

Janub vohasida ham aholi arizalariga e’tiborsizlik yuqori.

Raqobatni rivojlantirish qo‘mitasi

79 ta holat

Iste’molchilar huquqini himoya qilishi kerak bo‘lgan idoraning o‘zida kamchilik.

O‘zbekiston mahallalari uyushmasi

65 ta holat

Xalq ichida yurishi lozim bo‘lgan tizimda oqsoqlik kuzatilgan.

Toshkent shahar hokimligi

55 ta holat

Poytaxt ma’muriyati ham kamchiliklar ro‘yxatidan joy oldi.

Qashqadaryo viloyati va Oila qo‘mitasi

45 tadan holat

Har ikki tashkilotda ham bir xil miqdorda sustkashlik aniqlangan.

Namangan viloyati hokimligi

44 ta holat

Eng ko‘p kamchilikka yo‘l qo‘ygan idoralar qatorini yakunlab beradi.

Ish Bosh prokuraturaga topshirildi

Vaziyat shunchaki nazorat xatlari yoki ichki jazolar bilangina cheklanib qolmaydigan bo‘ldi. Ma’lum qilinishicha, Prezidentning PF-51-sonli farmoni talablarini mensimasdan, aniqlangan kamchiliklarni vaqtida bartaraf etmagan va 600 ga yaqin murojaatning muddatlarini muntazam buzib kelgan 13 ta vazirlik va idoraga oid to‘plangan barcha hujjatlar Bosh prokuraturaga taqdim etildi. Endilikda ushbu tashkilotlarning mas’ul rahbarlari va xodimlari qilmishlariga yarasha qonuniy va huquqiy baho olishadi.

Zamin sharhi: Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan ustuvor tamoyil bugun amalda o‘z isbotini topmoqda. Andijon viloyati hokimligining 137 ta, Bandlik vazirligining 107 ta holatda aholi murojaatlarini e’tiborsiz qoldirgani aslo kechirib bo‘lmaydigan holatdir. Bosh prokuratura tomonidan ushbu ishga qo‘l urilishi va 19 nafar amaldorning ishdan haydalgani qolgan barcha rahbarlar uchun jiddiy saboq bo‘lishi shart. Yurtimizda qonun ustuvor, xalqning ovozi esa har doim baland bo‘lib qolaveradi!

Respublikamiz hayotidagi eng muhim islohotlar, davlat idoralaridagi qat’iy tekshiruvlar va yurtimizga oid eng ishonchli, qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonPrezidentPrezident Xalq Qabulxonasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 10:35O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 07:56O‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli issiqlar to‘lqini qamrab olmoqdaBugun, 07:38O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Aholi murojaatlarini paysalga solgan 19 nafar amaldor ishdan olindi – Zamin.uz, 07.06.2026