Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqda

·1·Sport
Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqda

Turinning Yuventus klubi yangi mavsum oldidan hujum chizigʻini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida faollashdi. "Byankoneri" rahbariyati Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth transferini ustuvor vazifa deb bilmoqda, shundan soʻng bor eʻtiborini PSJ yulduzi Randal Kolo Muanini qoʻlga kiritishga qaratadi. Norvegiyalik hujumchi bilan muzokaralar ijobiy yakunlangan va u Turin klubi bilan yiliga 4 million yevro maosh oladigan toʻrt yillik shartnomaga rozilik bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Atletiko Madrid bilan transfer summasi boʻyicha kelishuvga erishish qoldi. Ispaniya klubi oʻz forvardi uchun 30 million yevrodan koʻproq mablagʻ talab qilmoqda. Shunga qaramay, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar yaxshi ekanligi va oʻtgan mavsumni Madridda ijara asosida oʻtkazgan Nico Gonzalez omili ushbu kelishuvni osonlashtirishi kutilmoqda.

Shuningdek, Yuventus PSJ hujumchisi Randal Kolo Muanini ham oʻz safiga qaytarishni rejalashtirmoqda. Fransiyalik futbolchi avvalroq Turinda ijara asosida toʻp surib, 22 oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Parijliklar hujumchi uchun 40 million yevro soʻrashmoqda, biroq toʻlov usullari boʻyicha yon berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.

Hujumchilarni sotib olish zarurati Dusan Vlahovic bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangani bilan bogʻliq. Serbiya terma jamoasi aʻzosi iyun oyi oxirida klubni erkin agent sifatida tark etadi. Tomonlar maosh masalasida kelisha olishmadi: Vlahovic 8 million yevro talab qilgan boʻlsa, klub 6 million yevrodan ortiq taklif qila olmasligini maʻlum qildi.

Klub nafaqat hujumda, balki himoya va darvoza chizigʻida ham oʻzgarishlar qilmoqda. Liverpul posboni Alisson transferi amalga oshmagach, Yuventus eʻtiborini Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinezga qaratdi. Bosh murabbiy Luciano Spalletti yangi mavsumda A Seriya chempionligini qaytarish uchun jamoani har tomonlama kuchaytirishni maqsad qilgan.

YuventusTransferlarAlexander SorlothRandal Kolo MuaniA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)