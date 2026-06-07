Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqda
Turinning Yuventus klubi yangi mavsum oldidan hujum chizigʻini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida faollashdi. "Byankoneri" rahbariyati Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth transferini ustuvor vazifa deb bilmoqda, shundan soʻng bor eʻtiborini PSJ yulduzi Randal Kolo Muanini qoʻlga kiritishga qaratadi. Norvegiyalik hujumchi bilan muzokaralar ijobiy yakunlangan va u Turin klubi bilan yiliga 4 million yevro maosh oladigan toʻrt yillik shartnomaga rozilik bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Atletiko Madrid bilan transfer summasi boʻyicha kelishuvga erishish qoldi. Ispaniya klubi oʻz forvardi uchun 30 million yevrodan koʻproq mablagʻ talab qilmoqda. Shunga qaramay, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar yaxshi ekanligi va oʻtgan mavsumni Madridda ijara asosida oʻtkazgan Nico Gonzalez omili ushbu kelishuvni osonlashtirishi kutilmoqda.
Shuningdek, Yuventus PSJ hujumchisi Randal Kolo Muanini ham oʻz safiga qaytarishni rejalashtirmoqda. Fransiyalik futbolchi avvalroq Turinda ijara asosida toʻp surib, 22 oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Parijliklar hujumchi uchun 40 million yevro soʻrashmoqda, biroq toʻlov usullari boʻyicha yon berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.
Hujumchilarni sotib olish zarurati Dusan Vlahovic bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangani bilan bogʻliq. Serbiya terma jamoasi aʻzosi iyun oyi oxirida klubni erkin agent sifatida tark etadi. Tomonlar maosh masalasida kelisha olishmadi: Vlahovic 8 million yevro talab qilgan boʻlsa, klub 6 million yevrodan ortiq taklif qila olmasligini maʻlum qildi.
Klub nafaqat hujumda, balki himoya va darvoza chizigʻida ham oʻzgarishlar qilmoqda. Liverpul posboni Alisson transferi amalga oshmagach, Yuventus eʻtiborini Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinezga qaratdi. Bosh murabbiy Luciano Spalletti yangi mavsumda A Seriya chempionligini qaytarish uchun jamoani har tomonlama kuchaytirishni maqsad qilgan.
…