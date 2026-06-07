«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi
AQSHning Holtec International kompaniyasi Yuta shtatida amalga oshirilishi rejalashtirilgan Green River Advanced Nuclear Project loyihasining texnologik hamkori sifatida tanlandi. «Operation Gigawatt» tashabbusi doirasida boʻlajak stansiya maydonida ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarishga moʻljallangan Holtec SMR-300 kichik modulli reaktorlarini joylashtirish koʻzda tutilgan. Avvalroq Blue Castle nomi bilan mashhur boʻlgan ushbu loyiha endilikda tayyorgarlik bosqichidan amaliy amalga oshirish jarayoniga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi stansiyaning asosi har biri 300 MW dan ortiq elektr quvvatiga ega boʻlgan SMR-300 reaktorlari boʻladi. Ular jahon atom energetikasida oʻn yilliklar davomida qoʻllanilib kelayotgan, yaxshi oʻzlashtirilgan bosimli suv reaktorlari texnologiyasi asosida qurilgan. Shu bilan birga, ishlab chiquvchilar xavfsizlikni oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan bir qator oʻzgarishlarni kiritganlar.
SMR-300 ning asosiy xususiyatlaridan biri qurgʻoqchil iqlim sharoitida ishlash imkoniyatidir. Reaktor kondensatorni havo bilan sovutish tizimi bilan jihozlanishi mumkin, bu esa suv sarfini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi — bu Yuta kabi suv resurslari cheklangan hududlar uchun muhim afzallikdir. Shuningdek, loyihada passiv himoya tizimlaridan foydalanish koʻzda tutilgan boʻlib, ular tashqi elektr taʼminoti butunlay uzilgan taqdirda ham reaktorni xavfsiz holatga oʻtkaza oladi.
Holtec hisob-kitoblariga koʻra, sodda konstruksiya tufayli ikkita energoblokga xizmat koʻrsatish uchun taxminan 270 nafar xodim talab etiladi. Bu anʼanaviy yirik atom elektr stansiyalariga qaraganda ancha kam va ekspluatatsiya narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kerak. Hozirda SMR-300 seriyasidagi ilk reaktorlar AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasida (NRC) litsenziyalash jarayonidan oʻtmoqda.
…