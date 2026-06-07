«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi

·0·Texno
«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi

AQSHning Holtec International kompaniyasi Yuta shtatida amalga oshirilishi rejalashtirilgan Green River Advanced Nuclear Project loyihasining texnologik hamkori sifatida tanlandi. «Operation Gigawatt» tashabbusi doirasida boʻlajak stansiya maydonida ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarishga moʻljallangan Holtec SMR-300 kichik modulli reaktorlarini joylashtirish koʻzda tutilgan. Avvalroq Blue Castle nomi bilan mashhur boʻlgan ushbu loyiha endilikda tayyorgarlik bosqichidan amaliy amalga oshirish jarayoniga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi stansiyaning asosi har biri 300 MW dan ortiq elektr quvvatiga ega boʻlgan SMR-300 reaktorlari boʻladi. Ular jahon atom energetikasida oʻn yilliklar davomida qoʻllanilib kelayotgan, yaxshi oʻzlashtirilgan bosimli suv reaktorlari texnologiyasi asosida qurilgan. Shu bilan birga, ishlab chiquvchilar xavfsizlikni oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan bir qator oʻzgarishlarni kiritganlar.

SMR-300 ning asosiy xususiyatlaridan biri qurgʻoqchil iqlim sharoitida ishlash imkoniyatidir. Reaktor kondensatorni havo bilan sovutish tizimi bilan jihozlanishi mumkin, bu esa suv sarfini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi — bu Yuta kabi suv resurslari cheklangan hududlar uchun muhim afzallikdir. Shuningdek, loyihada passiv himoya tizimlaridan foydalanish koʻzda tutilgan boʻlib, ular tashqi elektr taʼminoti butunlay uzilgan taqdirda ham reaktorni xavfsiz holatga oʻtkaza oladi.

Holtec hisob-kitoblariga koʻra, sodda konstruksiya tufayli ikkita energoblokga xizmat koʻrsatish uchun taxminan 270 nafar xodim talab etiladi. Bu anʼanaviy yirik atom elektr stansiyalariga qaraganda ancha kam va ekspluatatsiya narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kerak. Hozirda SMR-300 seriyasidagi ilk reaktorlar AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasida (NRC) litsenziyalash jarayonidan oʻtmoqda.

HoltecSMR-300Atom EnergetikasiTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus