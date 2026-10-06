Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?

·1·O‘zbekiston
Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda ko‘chmas mulk bozori ko‘tarilishda davom etib, 2026 yil sentyabr oyi yakuniga kelib xonadonlarning o‘rtacha (mediana) narxi 80 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
  • Eng qimmat hududlar Mirobod (110 ming dollar), Yakkasaroy (105 ming dollar) va Shayxontohur (99 ming dollar) tumanlari bo‘lsa, eng arzonlari Sergeli (70 ming dollar) va Bektemir (56 ming dollar) hisoblanadi.

Toshkent shahrida ko‘chmas mulk bozori ko‘tarilishda davom etmoqda. STAI tahliliy platformasi taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil sentyabr oyi yakuniga kelib, poytaxtda taklif etilayotgan xonadonlarning o‘rtacha (mediana) narxi rekord darajadagi 80 ming AQSH dollarini tashkil etdi.

Ushbu ko‘rsatkich avgust oyi oxiriga nisbatan 0,6 foizga yuqori bo‘lib, tahlil jarayonida 10,6 mingdan ziyod e’lonlardagi narx takliflari asos qilib olingan. Mutaxassislarning alohida qayd etishicha, gap amalda tuzilgan oldi-sotdi bitimlari emas, aynan sotuvchilar tomonidan qo‘yilayotgan rasmiy taklif narxlari haqida bormoqda.

Tumanlar kesimida narxlar: Eng qimmat va eng arzon manzillar

Poytaxt hududlari bo‘yicha xonadonlarning mediana qiymati keskin tabaqalashuvni ko‘rsatmoqda:

  • Elita hududlar (eng qimmat uchlik): Eng yuqori narx ko‘rsatkichlari an’anaviy tarzda markaziy tumanlarda kuzatildi. Xususan, Mirobod tumanida o‘rtacha xonadon narxi 110 ming dollar, Yakkasaroyda105 ming dollar, Shayxontohurda esa 99 ming dollarni tashkil etmoqda;

  • O‘rta toifa: Yunusobod tumanida xonadonlar o‘rtacha 88 ming dollar, Mirzo Ulug‘bek tumanida 87 ming dollar, Yashnobodda esa 72 ming dollar atrofida baholanmoqda;

  • Hamyonbop hududlar: Sergeli tumanida o‘rtacha taklif narxi 70 ming dollarga teng bo‘lgan bo‘lsa, poytaxt bo‘yicha eng past ko‘rsatkich Bektemir tumanida qayd etilib, 56 ming dollarni tashkil qildi.

Kvadrat metr va ijara narxlari qanday o‘zgardi?

Uy-joylarning maydoni va uzoq muddatli ijara segmentida ham o‘sish tendensiyasi saqlanib qolmoqda:

  • «Kvadrat» narxi oshdi: Bir kvadrat metr maydon uchun mediana narxi 1 foizga o‘sib, 1 403 dollarga yetdi. Kvadrat metr bo‘yicha Yakkasaroy ($1 750), Mirobod ($1 724) va Mirzo Ulug‘bek ($1 541) yetakchilik qilmoqda. Eng qulay maydonlar esa Sergeli ($1 125) hamda Bektemir ($1 075) tumanlarida sotilmoqda;

  • Ijara haqi: Poytaxtda xonadonlarning uzoq muddatli oylik ijara narxi o‘rtacha 600 dollar etib belgilanmoqda. Ijara bozorida ham Mirobod va Shayxontohur tumanlari eng qimmat hududlar ($800) sifatida qolmoqda, Sergeli va Bektemirda esa oylik ijara o‘rtacha $400 atrofida.

Bozordagi faollik: Markaziy bank ma’lumoti

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning ikkinchi choragida mamlakat bo‘yicha ko‘chmas mulk bozorida amalga oshirilgan oldi-sotdi bitimlari soni 74,7 mingtaga yetgan bo‘lib, yillik hisobda barqaror (0,1 foizlik) o‘sishni saqlab turibdi.

Tahlilchilarning xulosasiga ko‘ra, poytaxt infratuzilmasining kengayishi va markazga yaqin hududlarga bo‘lgan barqaror talab Toshkent ko‘chmas mulk bozorida yuqori narx kon’yunkturasi saqlanib qolishini ta’minlamoqda.

ToshkentSTAIMirobodToshkent ko‘chmas mulk bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda ayolning behayo rasmlarini tarqatmaslik uchun pul talab qilgan shaxs ushlandiToshkentda ayolning behayo rasmlarini tarqatmaslik uchun pul talab qilgan shaxs ushlandi7 avgust 15:10BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?15 iyul 15:15Mirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiMirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdi13 iyul 08:50Boy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBoy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlar10 iyul 12:44Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildi9 iyul 10:01Toshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildiToshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildi7 iyul 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi