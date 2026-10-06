Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda ko‘chmas mulk bozori ko‘tarilishda davom etib, 2026 yil sentyabr oyi yakuniga kelib xonadonlarning o‘rtacha (mediana) narxi 80 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
- Eng qimmat hududlar Mirobod (110 ming dollar), Yakkasaroy (105 ming dollar) va Shayxontohur (99 ming dollar) tumanlari bo‘lsa, eng arzonlari Sergeli (70 ming dollar) va Bektemir (56 ming dollar) hisoblanadi.
Toshkent shahrida ko‘chmas mulk bozori ko‘tarilishda davom etmoqda. STAI tahliliy platformasi taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil sentyabr oyi yakuniga kelib, poytaxtda taklif etilayotgan xonadonlarning o‘rtacha (mediana) narxi rekord darajadagi 80 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
Ushbu ko‘rsatkich avgust oyi oxiriga nisbatan 0,6 foizga yuqori bo‘lib, tahlil jarayonida 10,6 mingdan ziyod e’lonlardagi narx takliflari asos qilib olingan. Mutaxassislarning alohida qayd etishicha, gap amalda tuzilgan oldi-sotdi bitimlari emas, aynan sotuvchilar tomonidan qo‘yilayotgan rasmiy taklif narxlari haqida bormoqda.
Tumanlar kesimida narxlar: Eng qimmat va eng arzon manzillar
Poytaxt hududlari bo‘yicha xonadonlarning mediana qiymati keskin tabaqalashuvni ko‘rsatmoqda:
Elita hududlar (eng qimmat uchlik): Eng yuqori narx ko‘rsatkichlari an’anaviy tarzda markaziy tumanlarda kuzatildi. Xususan, Mirobod tumanida o‘rtacha xonadon narxi 110 ming dollar, Yakkasaroyda — 105 ming dollar, Shayxontohurda esa 99 ming dollarni tashkil etmoqda;
O‘rta toifa: Yunusobod tumanida xonadonlar o‘rtacha 88 ming dollar, Mirzo Ulug‘bek tumanida 87 ming dollar, Yashnobodda esa 72 ming dollar atrofida baholanmoqda;
Hamyonbop hududlar: Sergeli tumanida o‘rtacha taklif narxi 70 ming dollarga teng bo‘lgan bo‘lsa, poytaxt bo‘yicha eng past ko‘rsatkich Bektemir tumanida qayd etilib, 56 ming dollarni tashkil qildi.
Kvadrat metr va ijara narxlari qanday o‘zgardi?
Uy-joylarning maydoni va uzoq muddatli ijara segmentida ham o‘sish tendensiyasi saqlanib qolmoqda:
«Kvadrat» narxi oshdi: Bir kvadrat metr maydon uchun mediana narxi 1 foizga o‘sib, 1 403 dollarga yetdi. Kvadrat metr bo‘yicha Yakkasaroy ($1 750), Mirobod ($1 724) va Mirzo Ulug‘bek ($1 541) yetakchilik qilmoqda. Eng qulay maydonlar esa Sergeli ($1 125) hamda Bektemir ($1 075) tumanlarida sotilmoqda;
Ijara haqi: Poytaxtda xonadonlarning uzoq muddatli oylik ijara narxi o‘rtacha 600 dollar etib belgilanmoqda. Ijara bozorida ham Mirobod va Shayxontohur tumanlari eng qimmat hududlar ($800) sifatida qolmoqda, Sergeli va Bektemirda esa oylik ijara o‘rtacha $400 atrofida.
Bozordagi faollik: Markaziy bank ma’lumoti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning ikkinchi choragida mamlakat bo‘yicha ko‘chmas mulk bozorida amalga oshirilgan oldi-sotdi bitimlari soni 74,7 mingtaga yetgan bo‘lib, yillik hisobda barqaror (0,1 foizlik) o‘sishni saqlab turibdi.
Tahlilchilarning xulosasiga ko‘ra, poytaxt infratuzilmasining kengayishi va markazga yaqin hududlarga bo‘lgan barqaror talab Toshkent ko‘chmas mulk bozorida yuqori narx kon’yunkturasi saqlanib qolishini ta’minlamoqda.
Izohlar 0
…