Toshkentda issiq suv sifati yuzasidan shikoyatlar ko‘paydi

·32·Jamiyat
Toshkentda issiq suv sifati yuzasidan shikoyatlar ko‘paydi

Toshkentning Mirobod, Yakkasaroy, Shayxontohur, Chilonzor va Yunusobod tumanlarida yashovchilar issiq suvdan noodatiy kimyoviy hid kelayotgani va uning sifati yuzasidan shikoyat qilmoqda. Holat bo‘yicha suv namunalari olinib, laboratoriya tekshiruvlari boshlangan. Bu haqda “Veolia Energy Tashkent” kompaniyasi ma’lum qildi.

Kompaniya xabariga ko‘ra, fuqarolardan murojaatlar kelib tushgach, mutaxassislar zudlik bilan joylarga chiqib, issiq suvdan namunalar olgan. Ular kimyoviy-bakteriologik hamda organoleptik tahlillardan o‘tkaziladi. Tekshiruvlar yakunlangach, natijalar jamoatchilikka e’lon qilinishi bildirilgan.

Veolia Energy Tashkent” izohida kompaniya issiqlik energiyasi va issiq suvni turar joy binolarining yerto‘lasigacha yetkazib berish hamda taqsimlash bilan shug‘ullanishi qayd etilgan. Mazkur hududlarga tarmoq suvini esa tashqi yetkazib beruvchi — “Toshkent Issiqlik Elektr Markazi” AJ uzatadi.

Shuningdek, suv sifati bilan bog‘liq ma’lumotlar yetkazib beruvchi korxonaga yuborilgan. Texnologik jarayonni me’yorlashtirish va magistral tarmoqlarni yuvish bo‘yicha shoshilinch choralar ko‘rish rejalashtirilgan.

Kompaniya vaziyat nazorat ostida ekanini va suv ta’minoti sifatini me’yorlashtirish uchun yetkazib beruvchi bilan hamkorlikda zarur ishlar olib borilayotganini bildirgan.

Hozircha laboratoriya tekshiruvlarining yakuniy natijalari e’lon qilinmagan. Shu sababli suvdan kelayotgan hidning sababi va uning inson salomatligiga ta’siri haqida hozircha aniq xulosa chiqarish mumkin emas.

Veolia Energy TashkentToshkent Issiqlik Elektr MarkaziMirobodYakkasaroy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shoshilinch: O‘zbekistonda issiqlik ta’minoti narxlari keskin ko‘tarilishi mumkinShoshilinch: O‘zbekistonda issiqlik ta’minoti narxlari keskin ko‘tarilishi mumkin13 oktabr 21:31Boy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBoy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlar10 iyul 12:44Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?6 oktabr 13:08Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildi9 iyul 10:01Yakkasaroy va Chilonzorda gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladiYakkasaroy va Chilonzorda gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi8 oktabr 08:08Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi10 iyul 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?