Angliyadan uchralgan shiddatli mag‘lubiyatdan keyin Luis de la Fuente nima dedi?
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasi doirasida o‘z maydonida Angliyaga qarshi kechgan o‘ta murosasiz va gollarga boy bahsdan (2:3) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaning ko‘rsatgan irodasidan mamnunligini yashirmadi.
«0:3 hisobi biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi»
Madriddagi uchrashuvdan keyin Teledeporte efirida gapirgan de la Fuente uchrashuvning boshidanoq qiyinchiliklarga duch kelishganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, inglizlar birinchi bo‘limda o‘zlarini ko‘rsata olishgan:
«Dastlabki 30 daqiqada raqib ustunlik qildi va bizni o‘z maydonimizga qamab qo‘ydi. 0:3 hisobi biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Biroq hujumga o‘tishga ham urindik. O‘yin boshidayoq muammolar ko‘paydi: Pubilning to‘pig‘i, Kubarsi va Subimendining mushaklari bezovta qildi», — dedi bosh murabbiy.
Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Musobaqa va bosqich
UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur
Markaziy bahs
Ispaniya — Angliya (2:3)
Murabbiy munosabati
O‘yin boshidagi muammolar va og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoa shijoatidan faxrlanish
Asosiy yo‘qotishlar
Pubil, Kubarsi va Subimendining jarohatlari
Taktik o‘zgarishlar va mag‘lubiyatni qabul qilish
Shu bilan birga, murabbiy jamoa keyinchalik taktikani o‘zgartirib, hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘lganini, biroq yakunda mag‘lubiyatdan qochib qutulib bo‘lmaganini afsus bilan qayd etdi:
«Keyin taktikamizni o‘zgartirdik, futbolchilar bor kuchini berdi. Hech bo‘lmaganda durangga erisha olmaganimiz achinarli. Baribir bu ajoyib jamoadan faxrlanaman. Avvalgi yutuqlarni qadrlash kerak. Bizdan keyingilar bu natijalardan o‘zib ketishga harakat qilsin. G‘alaba qozonishni ham, mag‘lubiyatni qabul qilishni ham bilish lozim», — deya qo‘shimcha qildi de la Fuente.
Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, keyingi bosqichlarda o‘z o‘yinini kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…