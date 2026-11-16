Angliyadan uchralgan shiddatli mag‘lubiyatdan keyin Luis de la Fuente nima dedi?

1 daqiqa o'qish21
Angliyadan uchralgan shiddatli mag‘lubiyatdan keyin Luis de la Fuente nima dedi?

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasi doirasida o‘z maydonida Angliyaga qarshi kechgan o‘ta murosasiz va gollarga boy bahsdan (2:3) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaning ko‘rsatgan irodasidan mamnunligini yashirmadi.

«0:3 hisobi biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi»

Madriddagi uchrashuvdan keyin Teledeporte efirida gapirgan de la Fuente uchrashuvning boshidanoq qiyinchiliklarga duch kelishganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, inglizlar birinchi bo‘limda o‘zlarini ko‘rsata olishgan:

«Dastlabki 30 daqiqada raqib ustunlik qildi va bizni o‘z maydonimizga qamab qo‘ydi. 0:3 hisobi biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Biroq hujumga o‘tishga ham urindik. O‘yin boshidayoq muammolar ko‘paydi: Pubilning to‘pig‘i, Kubarsi va Subimendining mushaklari bezovta qildi», — dedi bosh murabbiy.

Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar

Musobaqa va bosqich

UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur

Markaziy bahs

Ispaniya — Angliya (2:3)

Murabbiy munosabati

O‘yin boshidagi muammolar va og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoa shijoatidan faxrlanish

Asosiy yo‘qotishlar

Pubil, Kubarsi va Subimendining jarohatlari

Taktik o‘zgarishlar va mag‘lubiyatni qabul qilish

Shu bilan birga, murabbiy jamoa keyinchalik taktikani o‘zgartirib, hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘lganini, biroq yakunda mag‘lubiyatdan qochib qutulib bo‘lmaganini afsus bilan qayd etdi:

«Keyin taktikamizni o‘zgartirdik, futbolchilar bor kuchini berdi. Hech bo‘lmaganda durangga erisha olmaganimiz achinarli. Baribir bu ajoyib jamoadan faxrlanaman. Avvalgi yutuqlarni qadrlash kerak. Bizdan keyingilar bu natijalardan o‘zib ketishga harakat qilsin. G‘alaba qozonishni ham, mag‘lubiyatni qabul qilishni ham bilish lozim», — deya qo‘shimcha qildi de la Fuente.

Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, keyingi bosqichlarda o‘z o‘yinini kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari