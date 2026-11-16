Farg‘onada soxta davlat raqami bilan yurgan haydovchilar qanday qo‘lga olindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg'ona viloyatida qalbaki davlat raqam belgilaridan foydalanib harakatlangan haydovchilar maxsus kameralar yordamida fosh etildi.
- Qonunbuzarlik holatlari asosan Farg'ona, Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida qayd etilgan bo'
Farg‘ona viloyatining bir qator hududlarida qalbaki va ro‘yxatdan o‘tmagan davlat raqam belgilaridan foydalanib harakatlangan haydovchilar tezkor tadbirlar natijasida fosh etildi. Zamonaviy raqamli nazorat tizimlari va maxsus kameralar qoidabuzarlarni juda qisqa vaqt ichida aniqlashga imkon berdi.
Tezkor tadbirlar va hududlar kesimidagi holatlar
Farg‘ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida bir nechta qonunbuzarlik holatlari qayd etilgan:
Qamrov hududlari: Qalbaki avtoraqamlardan foydalangan shaxslar asosan Farg‘ona, Marg‘ilon va Qo‘qon shaharlarida qo‘lga olingan.
Xalqaro kanal: Shuningdek, 5 noyabr kuni Namangan xalqaro aeroportida Moskvadan uchib kelgan fuqaroning yuk sumkasidan ham rasmiy ro‘yxatdan o‘tmagan soxta raqamlar topilgan.
Manbalar: Surishtiruv jarayonida ayrim haydovchilar bu kabi soxta raqamlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali xorijdan buyurtma qilgani, boshqalari esa tanishlaridan sotib olgani aniqlangan.
Huquqbuzarlik tafsilotlari
Asosiy ko‘rsatkichlar va choralar
Aniqlangan hududlar
Farg‘ona, Marg‘ilon va Qo‘qon shaharlari, shuningdek Namangan aeroporti
Fosh etish usuli
Yo‘llardagi maxsus kuzatuv kameralari va yuzni aniqlash tizimlari (3 kunda topilgan)
Qonuniy choralar
Jinoyat kodeksining 227¹-moddasi bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan
Mamlakatdagi nazorat
Yo‘llarda 5,5 mingdan ortiq avtomatlashtirilgan maxsus qurilmalar faoliyat yuritmoqda
Zamonaviy kameralar kuchi va jinoiy javobgarlik
Qoidabuzarlardan biri yo‘llardagi yuz tuzilishini aniqlovchi va harakatni to‘liq nazorat qiluvchi maxsus kuzatuv kameralari yordamida atigi 3 kun ichida topilgan. Barcha aniqlangan soxta raqam belgilari ashyoviy dalil sifatida rasman olib qo‘yilgan.
O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, avtomototransport vositalarining davlat raqam belgilarini qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish qat’iy taqiqlangan. Mazkur holatlar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227¹-moddasi (avtomototransport vositalarining davlat raqam belgilarini qalbakilashtirish yoki o‘zgartirish) bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni paytda respublika yo‘llarida ishlayotgan 5,5 mingdan ortiq maxsus avtomatlashtirilgan qurilmalar bunday huquqbuzarliklarni tezkorlik bilan fosh etishda asosiy omil bo‘lmoqda.
Sizningcha, yo‘llarda qoidabuzarliklarni avtomatik aniqlovchi kameralarning ko‘payishi haydovchilarning mas’uliyatini oshirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…