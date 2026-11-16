Farg‘onada soxta davlat raqami bilan yurgan haydovchilar qanday qo‘lga olindi?

1 daqiqa o'qish23
Farg‘onada soxta davlat raqami bilan yurgan haydovchilar qanday qo‘lga olindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg'ona viloyatida qalbaki davlat raqam belgilaridan foydalanib harakatlangan haydovchilar maxsus kameralar yordamida fosh etildi.
  • Qonunbuzarlik holatlari asosan Farg'ona, Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida qayd etilgan bo'

Farg‘ona viloyatining bir qator hududlarida qalbaki va ro‘yxatdan o‘tmagan davlat raqam belgilaridan foydalanib harakatlangan haydovchilar tezkor tadbirlar natijasida fosh etildi. Zamonaviy raqamli nazorat tizimlari va maxsus kameralar qoidabuzarlarni juda qisqa vaqt ichida aniqlashga imkon berdi.

Tezkor tadbirlar va hududlar kesimidagi holatlar

Farg‘ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida bir nechta qonunbuzarlik holatlari qayd etilgan:

  • Qamrov hududlari: Qalbaki avtoraqamlardan foydalangan shaxslar asosan Farg‘ona, Marg‘ilon va Qo‘qon shaharlarida qo‘lga olingan.

  • Xalqaro kanal: Shuningdek, 5 noyabr kuni Namangan xalqaro aeroportida Moskvadan uchib kelgan fuqaroning yuk sumkasidan ham rasmiy ro‘yxatdan o‘tmagan soxta raqamlar topilgan.

  • Manbalar: Surishtiruv jarayonida ayrim haydovchilar bu kabi soxta raqamlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali xorijdan buyurtma qilgani, boshqalari esa tanishlaridan sotib olgani aniqlangan.

Huquqbuzarlik tafsilotlari

Asosiy ko‘rsatkichlar va choralar

Aniqlangan hududlar

Farg‘ona, Marg‘ilon va Qo‘qon shaharlari, shuningdek Namangan aeroporti

Fosh etish usuli

Yo‘llardagi maxsus kuzatuv kameralari va yuzni aniqlash tizimlari (3 kunda topilgan)

Qonuniy choralar

Jinoyat kodeksining 227¹-moddasi bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan

Mamlakatdagi nazorat

Yo‘llarda 5,5 mingdan ortiq avtomatlashtirilgan maxsus qurilmalar faoliyat yuritmoqda

Zamonaviy kameralar kuchi va jinoiy javobgarlik

Qoidabuzarlardan biri yo‘llardagi yuz tuzilishini aniqlovchi va harakatni to‘liq nazorat qiluvchi maxsus kuzatuv kameralari yordamida atigi 3 kun ichida topilgan. Barcha aniqlangan soxta raqam belgilari ashyoviy dalil sifatida rasman olib qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, avtomototransport vositalarining davlat raqam belgilarini qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish qat’iy taqiqlangan. Mazkur holatlar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227¹-moddasi (avtomototransport vositalarining davlat raqam belgilarini qalbakilashtirish yoki o‘zgartirish) bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni paytda respublika yo‘llarida ishlayotgan 5,5 mingdan ortiq maxsus avtomatlashtirilgan qurilmalar bunday huquqbuzarliklarni tezkorlik bilan fosh etishda asosiy omil bo‘lmoqda.

Sizningcha, yo‘llarda qoidabuzarliklarni avtomatik aniqlovchi kameralarning ko‘payishi haydovchilarning mas’uliyatini oshirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari