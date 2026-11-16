Bir dona echki 65 ming dollardan qimmat: Damashq zotining o‘ziga xos siri nimada?

1 daqiqa o'qish35
Bir dona echki 65 ming dollardan qimmat: Damashq zotining o‘ziga xos siri nimada?

Damashq echkisi dunyodagi eng noyob va qimmatbaho chorva zotlaridan biri hisoblanadi. «Shomiy» nomi bilan ham tanilgan bu echki o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishi va yuqori narxi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortadi.

Ushbu zotning vatani Suriya bo‘lib, bugungi kunda Yaqin Sharq mamlakatlari hamda Kiprda ham boqiladi. Damashq echkisini boshqa zotlardan ajratib turadigan asosiy jihat — uning o‘ziga xos bosh tuzilishi, kalta yuzi va noodatiy qiyofasidir. Bunday tashqi ko‘rinish ko‘p avlodlar davomida olib borilgan tanlab ko‘paytirish, ya’ni seleksiya ishlari natijasida shakllangan.

Damashq echkilari, ayniqsa, Fors ko‘rfazi mamlakatlarida katta qadrlanadi. Ularning noyob ko‘rinishi va nasl xususiyatlari chorvadorlar hamda kolleksionerlar orasida talab yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lgan.

Bu zotning narxi ham hayratlanarli. Ma’lumotlarga ko‘ra, auksionlarda bitta Damashq echkisining bahosi 65 ming dollardan ham oshishi mumkin. Bu esa uni nafaqat noyob, balki dunyodagi eng qimmat chorva hayvonlari qatoriga ham olib kiradi.

Shunday qilib, oddiy chorva hayvoni sifatida ko‘rinishi mumkin bo‘lgan Damashq echkisi aslida o‘zining kelib chiqishi, tashqi qiyofasi va yuqori bahosi bilan alohida ajralib turadi.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari