Bir dona echki 65 ming dollardan qimmat: Damashq zotining o‘ziga xos siri nimada?
Damashq echkisi dunyodagi eng noyob va qimmatbaho chorva zotlaridan biri hisoblanadi. «Shomiy» nomi bilan ham tanilgan bu echki o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishi va yuqori narxi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortadi.
Ushbu zotning vatani Suriya bo‘lib, bugungi kunda Yaqin Sharq mamlakatlari hamda Kiprda ham boqiladi. Damashq echkisini boshqa zotlardan ajratib turadigan asosiy jihat — uning o‘ziga xos bosh tuzilishi, kalta yuzi va noodatiy qiyofasidir. Bunday tashqi ko‘rinish ko‘p avlodlar davomida olib borilgan tanlab ko‘paytirish, ya’ni seleksiya ishlari natijasida shakllangan.
Damashq echkilari, ayniqsa, Fors ko‘rfazi mamlakatlarida katta qadrlanadi. Ularning noyob ko‘rinishi va nasl xususiyatlari chorvadorlar hamda kolleksionerlar orasida talab yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lgan.
Bu zotning narxi ham hayratlanarli. Ma’lumotlarga ko‘ra, auksionlarda bitta Damashq echkisining bahosi 65 ming dollardan ham oshishi mumkin. Bu esa uni nafaqat noyob, balki dunyodagi eng qimmat chorva hayvonlari qatoriga ham olib kiradi.
Shunday qilib, oddiy chorva hayvoni sifatida ko‘rinishi mumkin bo‘lgan Damashq echkisi aslida o‘zining kelib chiqishi, tashqi qiyofasi va yuqori bahosi bilan alohida ajralib turadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…