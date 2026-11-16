Koreys doramalarida mashhur bo‘lgan Jeju mandarinlari O‘zbekistonga keltiriladi

1 daqiqa o'qish17
Koreys doramalarida mashhur bo‘lgan Jeju mandarinlari O‘zbekistonga keltiriladi

O‘zbekiston bozorlarida endi Janubiy Koreyada yetishtirilgan mandarinlarni ham xarid qilish mumkin bo‘ladi. Hozirga qadar mamlakatimizga asosan Xitoy, Pokiston va Turkiyadan sitrus mevalari olib kelingan bo‘lsa, endilikda ularning qatoriga Koreyaning Jeju orollarida yetishtiriladigan mandarinlar ham qo‘shiladi.

Jeju mandarinlari yupqa po‘sti, shiradorligi va o‘ziga xos shirin-nordon ta’mi bilan ajralib turadi. Koreys seriallari va filmlari muxlislari uchun bu orollar yaxshi tanish. Chunki xalqaro miqyosda mashhurlikka erishgan «Hayot senga mandarin berganda» filmi ham aynan Jejuda suratga olingan. Orol aholisi esa mandarinlarni iste’mol qilishning o‘ziga xos usuliga ega: ularni pechka ustida kartoshka kabi pishirib yeyishadi.

Bu galgi yetkazib berish oddiy importdan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega. Chunki Jeju mandarinlari O‘zbekiston bozoriga ilk bor kirib kelmoqda. Dastlabki 2 tonna mahsulot samolyot orqali mamlakatimizga jo‘natilgan. Oy o‘rtalarida esa oroldan yana 39 tonna mandarin olib kelinishi rejalashtirilgan. Mevalar Korzinka savdo tarmog‘i do‘konlarida sotuvga chiqariladi.

O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi ushbu savdo aloqasini yo‘lga qo‘yish uchun bir yil-u to‘qqiz oy vaqt sarflangan. Bunga mahsulotni mamlakatimizga olib kirish uchun zarur bo‘lgan karantin talablarini kelishish va barcha rasmiy jarayonlarni yakunlash zarurati sabab bo‘lgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Iqtisodiyot yangiliklari