Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
2026 yil 25 oktyabr kuni soat 22:44 da Afg‘onistonning Badaxshon hududida 5,4 magnitudali zilzila sodir bo‘ldi. Yer silkinishining o‘chog‘i 149 kilometr chuqurlikda joylashgan. Zilzila O‘zbekistonning Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryo viloyatlarida 2 ball kuch bilan sezilgan. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi ma’lumot berdi.
Markaz ma’lumotlariga ko‘ra, zilzila Surxondaryo viloyatida 2 ball kuch bilan sezilgan. Epitsentrdan ushbu hududgacha bo‘lgan masofa 344 kilometrni tashkil etgan.
Farg‘ona viloyatida yer silkinishining sezilish kuchi 2 ball bo‘lgan. Epitsentrdan masofa 465 kilometrni tashkil etgan. Qashqadaryo viloyatida ham zilzila 2 ball kuch bilan sezilgan, masofa esa 539 kilometr bo‘lgan.
Zilzila epitsentri Toshkentdan janubi-sharq tomonda, 577 kilometr uzoqlikda joylashgan. O‘choq koordinatalari 36,25 shimoliy kenglik va 70,95 sharqiy uzunlikni tashkil etgan.
Izohlar 0
…