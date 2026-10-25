Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi

·55·O‘zbekiston
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi

2026 yil 25 oktyabr kuni soat 22:44 da Afg‘onistonning Badaxshon hududida 5,4 magnitudali zilzila sodir bo‘ldi. Yer silkinishining o‘chog‘i 149 kilometr chuqurlikda joylashgan. Zilzila O‘zbekistonning Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryo viloyatlarida 2 ball kuch bilan sezilgan. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi ma’lumot berdi.

Markaz ma’lumotlariga ko‘ra, zilzila Surxondaryo viloyatida 2 ball kuch bilan sezilgan. Epitsentrdan ushbu hududgacha bo‘lgan masofa 344 kilometrni tashkil etgan.

Farg‘ona viloyatida yer silkinishining sezilish kuchi 2 ball bo‘lgan. Epitsentrdan masofa 465 kilometrni tashkil etgan. Qashqadaryo viloyatida ham zilzila 2 ball kuch bilan sezilgan, masofa esa 539 kilometr bo‘lgan.

Zilzila epitsentri Toshkentdan janubi-sharq tomonda, 577 kilometr uzoqlikda joylashgan. O‘choq koordinatalari 36,25 shimoliy kenglik va 70,95 sharqiy uzunlikni tashkil etgan.

Afg‘onistonZilzilaSurxondaryoFarg‘onaQashqadaryo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildiAfg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildi1 oktabr 06:47O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?21 oktabr 17:10O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi26 iyun 10:43Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi27 iyun 19:00O‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindiO‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindi27 iyul 14:11Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandi14 iyul 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?