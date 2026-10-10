Banklar fuqaroning roziligisiz kartasidan qancha mablag‘ yechib olishi mumkin?

·45·O‘zbekiston
Banklar fuqaroning roziligisiz kartasidan qancha mablag‘ yechib olishi mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda banklar endilikda fuqaroning roziligisiz plastik kartasidagi barcha mablag‘ni yechib ololmaydi.
  • Yangi qarorga ko‘ra, qarzdorlik mavjud bo‘lsa ham, kartada mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining (MHTEKM) kamida yarmi miqdorida mablag‘ saqlanishi shart.
  • Bu talab fuqaroning kundalik ehtiyojlari uchun kamida 0,5 MHTEKM (taxminan 680 ming so‘m) daxlsiz qoldiqni kafolatlaydi.
  • Ushbu qoida rasmiy e’lon qilingan kundan uch oy o‘tgach kuchga kiradi.

O‘zbekiston bank tizimida mijozlar va iste’molchilarning moliyaviy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim huquqiy o‘zgarish amalga oshirildi. Markaziy bank tomonidan qabul qilinib, Adliya vazirligida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan yangi qarorga asosan, tijorat banklarining kredit yoki kafillik qarzdorliklari bo‘yicha fuqaroning roziligisiz (akseptsiz) kartalardan mablag‘ yechib olish vakolatlariga qat’iy cheklov o‘rnatildi.

Endilikda banklar qarzdorlik mavjud bo‘lgan taqdirda ham fuqaroning plastik kartasidagi barcha pulni «nolga tenglashtirib» yechib ololmaydi.

Nima o‘zgardi: «Daxlsiz qoldiq» talabi

Adliya vazirligida 3030-13-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan hujjat bilan tijorat banklari faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablarga tegishli qo‘shimcha kiritildi:

  • Majburiy qoldiq mezoni: Bank va mijoz o‘rtasidagi kredit yoki kafillik shartnomalariga asosan qarzdorning topshirig‘isiz (avtomatik tarzda) pul yechilganda, uning barcha karta hisobvaraqlarida mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining (MHTEKM) kamida yarmi miqdoridagi mablag‘ saqlanishi shart;

  • Birlamchi ehtiyoj kafolati: Ushbu talab fuqaroning hisobida oziq-ovqat, yo‘lkira va kundalik hayotiy xarajatlari uchun kamida 0,5 MHTEKM (amaldagi ko‘rsatkich bo‘yicha qariyb 680 ming so‘m atrofida) kafolatlangan daxlsiz qoldiq saqlanib qolishini ta’minlaydi;

  • Qarzdorlikni to‘liq yechishning taqiqlanishi: Banklarning mijoz hisobini butunlay bo‘shatib qo‘yishi qonunga zid xatti-harakat deb baholanadi.

Banklar fuqaroning roziligisiz kartasidan qancha mablag‘ yechib olishi mumkin?

Yangi qoida qachondan kuchga kiradi?

Markaziy bank boshqaruvining mazkur qarori rasmiy kuchga kirishi bo‘yicha aniq muddat belgilab qo‘yilgan:

  • Amaliyotga kiritish muddati: Qaror rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran uch oy o‘tgach to‘liq amalga kiritiladi;

  • Banklarga tayyorgarlik vaqti: Tijorat banklari ushbu uch oylik davr ichida o‘zlarining avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minotlari va billing tizimlarini yangi talabga muvofiqlashtirishi, ya’ni 0,5 MHTEKM miqdoridagi qoldiq cheklovini tizimga integratsiya qilishi lozim bo‘ladi.

Mazkur qaror aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, qarz oluvchilarni kutilmagan moliyaviy tushkunlik va og‘ir ahvoldan saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Markaziy bankAdliya vazirligiDaxlsiz qoldiqQarzdorlik cheklovi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!8 sentabr 09:58Endilikda kredit uchun kartadagi pullar oxirigacha yechib olinmaydiEndilikda kredit uchun kartadagi pullar oxirigacha yechib olinmaydi25 aprel 14:55O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldi20 iyun 20:42O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdi7 iyun 22:34Banklarda yirik pul operatsiyalari nazorati kuchaytiriladiBanklarda yirik pul operatsiyalari nazorati kuchaytiriladi13 may 08:24Shavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildiBugun 01:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi