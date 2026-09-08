Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!

·1·O‘zbekiston
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!

Kredit qarzini undirish jarayonida banklar mijozning kartasidagi mablag‘ni to‘liq yechib olib, hisobni nolga tushira olmasligi mumkin. Markaziy bank bu talabni normativ hujjat bilan mustahkamlashni taklif qilmoqda.

Yangi tartib joriy etilsa, mijozning barcha bank kartalarida kamida 680 ming so‘m miqdorida mablag‘ saqlanib qolishi kerak bo‘ladi.

Biroq bu qoida barcha kartalarga birdek tatbiq etilmaydi.

680 ming so‘m qayerdan kelib chiqdi?

Markaziy bank taklifiga ko‘ra, kredit yoki kafillik bo‘yicha qarzdorlik mijozning topshirig‘isiz undirilganda, uning bank kartalarida eng kam ish haqining yarmi miqdorida mablag‘ qoldirilishi kerak.

Ayni paytda eng kam ish haqi 1 million 360 ming so‘m etib belgilangan. Uning yarmi esa:

1 360 000 ÷ 2 = 680 000 so‘m.

Demak, taklif qabul qilinsa, bank kredit yoki kafillik qarzini akseptsiz tarzda undirganida mijoz kartalarida kamida 680 ming so‘m qolishi lozim bo‘ladi.

Asosiy maqsad — qarzdorlikni undirish bilan bir vaqtda fuqaroning kartasidagi barcha mablag‘ni to‘liq yechib olishga yo‘l qo‘ymaslik.

Bu qoida hozirdan amal qiladimi?

Yo‘q. Muhim jihati shundaki, gap hozircha qonunchilikka kiritilishi taklif etilayotgan norma haqida ketmoqda.

Markaziy bank tegishli loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo‘ygan. Muhokama 2026 yil 14 sentyabrga qadar davom etadi.

Shuning uchun 680 ming so‘mlik kafolat hozirning o‘zida barcha banklar uchun yangi umumiy qoidaga aylangan, deb aytish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Banklar hozir ham mablag‘ni to‘liq yechib ola oladimi?

Bu masalada ham muhim o‘zgarishlar allaqachon boshlangan.

Avvalroq UZCARD tizimida qarzdorlikni akseptsiz undirish jarayonida kartada kamaytirilmaydigan qoldiq saqlanishi bo‘yicha talab joriy qilingan. Markaziy bankning yangi tashabbusi esa bunday cheklovni umumiy normativ talab sifatida belgilashni ko‘zlamoqda.

Bu yondashuv bank kartasidagi mablag‘larni undirish tartibini yanada aniq belgilashga qaratilgan.

Ammo barcha kartalar himoya qilinmaydi

Taklif etilayotgan 680 ming so‘mlik cheklovning istisnolari ham bor.

Qoida quyidagi kartalarga tatbiq etilmasligi belgilanmoqda:

  • kredit yoki boshqa majburiyat bo‘yicha shartnomada rekvizitlari ko‘rsatilgan kartalar;

  • bankning mobil ilovasi yoki internet-banking orqali to‘lovlarni undirish uchun mijozning o‘zi bog‘lagan kartalar.

Ya’ni mijoz muayyan kartani qarz yoki to‘lovlarni avtomatik undirish uchun oldindan ko‘rsatgan bo‘lsa, 680 ming so‘mlik qoldiq talabi unga nisbatan qo‘llanmasligi mumkin.

Taklifdagi asosiy qoidalar

Masala

Taklif etilayotgan tartib

Qolishi kerak bo‘lgan mablag‘

Kamida 680 000 so‘m

Hisoblash asosi

Eng kam ish haqining 50 foizi

Qaysi qarzlar

Kredit va kafillik bo‘yicha majburiyatlar

Undirish usuli

Mijoz topshirig‘isiz undirish

Istisno

Shartnomada ko‘rsatilgan yoki bank ilovasiga ulangan kartalar

Hozirgi maqomi

Jamoatchilik muhokamasidagi loyiha

Muhokama muddati

2026 yil 14 sentyabrgacha

Nega bu o‘zgarish muhim?

Kredit qarzdorligi undirilganda fuqaroning bir nechta kartasidagi mablag‘lardan foydalanish imkoniyati cheklanishi mumkin. Yangi taklif esa mijozning barcha kartalarida muayyan minimal mablag‘ni saqlab qolishni nazarda tutadi.

Bu, ayniqsa, kartada kundalik ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mablag‘i bor fuqarolar uchun muhim bo‘lishi mumkin.

Markaziy bank so‘nggi davrda bank xizmatlari iste’molchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan talablarni ham kuchaytirmoqda. Yangi minimal talablar ortiqcha qarz majburiyatlarining oldini olish va kredit to‘lovlarini undirish jarayonini tartibga solish maqsadlarini qamrab olgan.

Eng muhimi — 680 ming so‘m hali kafolat emas

Markaziy bankning yangi tashabbusidagi eng muhim jihat shu: 680 ming so‘mlik minimal qoldiq hozircha taklif maqomida.

Agar loyiha belgilangan tartibda qabul qilinsa, kredit yoki kafillik bo‘yicha mijozning topshirig‘isiz mablag‘ undirilganda, uning kartalarida kamida 680 ming so‘m saqlanib qolishi normativ talabga aylanishi mumkin.

Shu bilan birga, shartnomada rekvizitlari ko‘rsatilgan yoki bankning mobil ilovasi orqali qarz to‘lovlarini undirishga ulangan kartalar uchun istisno saqlanib qoladi.

Demak, yangi qoidaning mohiyati — kredit qarzini undirishni bekor qilish emas, balki ayrim holatlarda mijoz kartasini to‘liq nolga tushirishga cheklov o‘rnatishdir.

Sizningcha, bank kartalaridagi bunday himoya choralari fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini ta’minlash uchun yetarlimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va bu muhim yangilikni karta ishlatadigan yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandiIkki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandiKecha, 21:04Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvChegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvKecha, 15:59Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiToshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiKecha, 15:55Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiPrezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiKecha, 15:47Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaKecha, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinKecha, 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?