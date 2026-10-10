Amudaryo quriyaptimi? Vazirlik tarqalgan xabarlarga izoh berdi

·36·O‘zbekiston
Amudaryo quriyaptimi? Vazirlik tarqalgan xabarlarga izoh berdi

Ijtimoiy tarmoqlarda Amudaryo qurib borayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu holat yuzasidan Suv xo‘jaligi vazirligi rasmiy munosabat bildirib, daryoda suv oqimi saqlanib qolayotganini ma’lum qildi.

Vazirlik ma’lumotlariga ko‘ra, 9 oktyabr kuni Amudaryoning O‘zbekiston hududiga kirib keladigan qismidagi Termiz gidropostida suv sathi 239 santimetrni tashkil etgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 27 santimetr yuqori.

Shu bilan birga, Kerki gidropostida suv sarfi sekundiga 499 kub metrni tashkil qilgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sekundiga 63 kub metrga kam.

Amudaryo havzasining yuqori qismida, Tojikiston hududidagi Vaxsh daryosida joylashgan Nurek suv omboriga sekundiga 408 kub metr suv kelib tushmoqda. Undan esa sekundiga 320 kub metr suv chiqarilmoqda. Suv omboridagi jami suv hajmi 10 milliard 540 million kub metrga teng.

Vazirlik ta’kidlashicha, sentyabr–oktyabr oylarida daryolarda suv sathi va sarfining pasayishi mavsumiy gidrologik jarayon hisoblanadi. Vegetatsiya mavsumi yakunlanishi sababli suv omborlarida keyingi mavsum ehtiyojlari uchun suv zaxiralari to‘planmoqda.

Rasmiy idora keltirgan ko‘rsatkichlar Amudaryoda suv oqimi saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Biroq Kerki gidropostida suv sarfining o‘tgan yilga nisbatan kamaygani ham qayd etilgan.

AmudaryoSuv xo‘jaligi vazirligiNurek suv omboriTermiz gidroposti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...21 sentabr 18:21Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi30 iyul 01:12Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiKecha 19:3854 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?54 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?5 avgust 10:41“Elektron retsept” bekor qilinadimi? Vazirlik rasmiy izoh berdi“Elektron retsept” bekor qilinadimi? Vazirlik rasmiy izoh berdi1 may 13:132500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish12 sentabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)