O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...

·46·O‘zbekiston
O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...

Foto: tuit.uz

Ta’lim sifatini baholash agentligi O‘zbekistondagi 20 ta oliy ta’lim muassasasini qamrab olgan «Bitiruvchilar sifati indeksi» natijalarini rasman taqdim etdi. To‘rtta asosiy yo‘nalish bo‘yicha o‘tkazilgan chuqur va xolis baholash natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 81,5 ball ko‘rsatkich bilan umummilliy reytingning mutlaq yetakchisiga aylandi. Ushbu yangi indeks mehnat bozorida qaysi oliygoh kadrlari real amaliy ko‘nikma va bilimga ega ekanini ko‘rsatib beruvchi muhim yo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

Yo‘nalishlar bo‘yicha eng yaxshilar: Kim qaysi sohada tengsiz?

Maxsus baholash natijalari sohalar kesimida quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Umumiy reytingda Konservatoriya peshqadam: Madaniyat va san’at yo‘nalishida kadrlar tayyorlovchi O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 81,5 ball bilan barcha 20 ta OTM orasida eng yuqori natijani qayd etdi;

  • Ijtimoiy-gumanitar sohada Vebster birinchi: Toshkent shahridagi Vebster universiteti (Webster University) 76,3 ball to‘plab, ijtimoiy-gumanitar ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha mamlakatda 1-o‘rinni egalladi;

  • Amaliy fanlar va IT bo‘yicha Inha yetakchi: Aniq va amaliy fanlar yo‘nalishida Toshkent shahridagi Inha universiteti 74,2 ball bilan eng sifatli bitiruvchilarga ega oliygoh deb topildi;

  • Tibbiyotda Termiz filialidan sensatsiya: Sog‘liqni saqlash va tibbiyot oliygohlari orasida Toshkent davlat tibbiyot universitetining Termiz filiali 74 ball natija ko‘rsatib, soha bo‘yicha eng yuqori ballni qayd etdi.

Top-20 talik tuzilmasi va mehnat bozori uchun yangi mezon

Reyting tarkibi va uning amaliy ahamiyati quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

  • Oliygohlar taqsimoti: Top-20 ro‘yxatiga 11 ta ijtimoiy-gumanitar, 5 ta amaliy fanlar, 2 ta tibbiyot hamda 2 ta ijodiy va sport yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalari kirdi;

  • Ish beruvchilar uchun xolis qo‘llanma: Agentlik ta’kidlashicha, mazkur indeks ish beruvchilarga diplomga emas, balki muayyan OTM bitiruvchilarining haqiqiy kasbiy tayyorgarlik sifatiga qarab xodimlarni to‘g‘ri tanlash imkoniyatini beradi;

  • Ta’lim muassasalari o‘rtasidagi sog‘lom raqobat: Bunday shaffof reyting tizimi oliy o‘quv yurtlarini faqat talabalar sonini oshirish emas, balki mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga undaydi.

Sizningcha, oliygoh bitiruvchisining muvaffaqiyati va kasbiy mahorati ko‘proq universitet nufuziga bog‘liqmi yoki talabaning shaxsiy mehnati va intilishigami? Ish beruvchi sifatida siz qaysi oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisiga ko‘proq ishonch bildirgan bo‘lardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiBugun, 08:05Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiHokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiKecha, 22:00AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiAQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiKecha, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari