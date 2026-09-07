O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...
Foto: tuit.uz
Ta’lim sifatini baholash agentligi O‘zbekistondagi 20 ta oliy ta’lim muassasasini qamrab olgan «Bitiruvchilar sifati indeksi» natijalarini rasman taqdim etdi. To‘rtta asosiy yo‘nalish bo‘yicha o‘tkazilgan chuqur va xolis baholash natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 81,5 ball ko‘rsatkich bilan umummilliy reytingning mutlaq yetakchisiga aylandi. Ushbu yangi indeks mehnat bozorida qaysi oliygoh kadrlari real amaliy ko‘nikma va bilimga ega ekanini ko‘rsatib beruvchi muhim yo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.
Yo‘nalishlar bo‘yicha eng yaxshilar: Kim qaysi sohada tengsiz?
Maxsus baholash natijalari sohalar kesimida quyidagicha ko‘rinish oldi:
Umumiy reytingda Konservatoriya peshqadam: Madaniyat va san’at yo‘nalishida kadrlar tayyorlovchi O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 81,5 ball bilan barcha 20 ta OTM orasida eng yuqori natijani qayd etdi;
Ijtimoiy-gumanitar sohada Vebster birinchi: Toshkent shahridagi Vebster universiteti (Webster University) 76,3 ball to‘plab, ijtimoiy-gumanitar ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha mamlakatda 1-o‘rinni egalladi;
Amaliy fanlar va IT bo‘yicha Inha yetakchi: Aniq va amaliy fanlar yo‘nalishida Toshkent shahridagi Inha universiteti 74,2 ball bilan eng sifatli bitiruvchilarga ega oliygoh deb topildi;
Tibbiyotda Termiz filialidan sensatsiya: Sog‘liqni saqlash va tibbiyot oliygohlari orasida Toshkent davlat tibbiyot universitetining Termiz filiali 74 ball natija ko‘rsatib, soha bo‘yicha eng yuqori ballni qayd etdi.
Top-20 talik tuzilmasi va mehnat bozori uchun yangi mezon
Reyting tarkibi va uning amaliy ahamiyati quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:
Oliygohlar taqsimoti: Top-20 ro‘yxatiga 11 ta ijtimoiy-gumanitar, 5 ta amaliy fanlar, 2 ta tibbiyot hamda 2 ta ijodiy va sport yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalari kirdi;
Ish beruvchilar uchun xolis qo‘llanma: Agentlik ta’kidlashicha, mazkur indeks ish beruvchilarga diplomga emas, balki muayyan OTM bitiruvchilarining haqiqiy kasbiy tayyorgarlik sifatiga qarab xodimlarni to‘g‘ri tanlash imkoniyatini beradi;
Ta’lim muassasalari o‘rtasidagi sog‘lom raqobat: Bunday shaffof reyting tizimi oliy o‘quv yurtlarini faqat talabalar sonini oshirish emas, balki mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga undaydi.
Sizningcha, oliygoh bitiruvchisining muvaffaqiyati va kasbiy mahorati ko‘proq universitet nufuziga bog‘liqmi yoki talabaning shaxsiy mehnati va intilishigami? Ish beruvchi sifatida siz qaysi oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisiga ko‘proq ishonch bildirgan bo‘lardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…