Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...

·5·Dunyo
Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon meteorologiya tashkiloti hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo muzliklari so'nggi 5 yilda massasining 6,2 foizini yo'qotgan.
  • Mintaqadagi Amudaryo va Sirdaryo kabi asosiy daryolar oqimining 50 foizdan ortig'i muzliklar erishiga bog'liq bo'lib, bu holat kelajakda ichimlik suvi ta'minoti va oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.

Markaziy Osiyo mintaqasi va xususan O‘zbekiston yaqin kelajakda jiddiy suv taqchilligi va iqlim bo‘hroni xavfi ostida qolmoqda. Butunjahon meteorologiya tashkiloti (WMO) tomonidan e’lon qilingan yangi halokatli hisobotga ko‘ra, mintaqamizdagi chuchuk suv zaxiralari va tog‘ muzliklarining massasi xavotirli sur’atlarda qisqarib bormoqda. So‘nggi yillarda Tojikiston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Afg‘oniston suv omborlariga kelib tushayotgan obihayot hajmi sezilarli darajada pasaygan.

Ayniqsa, mintaqa hayoti va qishloq xo‘jaligining asosiy qon tomiri bo‘lgan Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi vaziyat o‘ta xavotirli darajaga yetgan: tog‘lardagi muzliklar yig‘ayotgan zaxirasiga qaraganda ancha ko‘proq muz yo‘qotmoqda. Raqamlar dahshatli — so‘nggi 5 yilning o‘zida tog‘ muzliklari o‘z massasining naqd 6,2 foizini yo‘qotgan. Markaziy Osiyo daryolari oqimining 50 foizdan ortig‘i aynan tog‘lardagi qor va muzliklarning erishi hisobiga shakllanishini hisobga olsak, bu jarayon yaqin yillarda aholini ichimlik suvi bilan ta’minlash va oziq-ovqat xavfsizligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba beradi.

Xo‘sh, muzliklarning 6,2 foizga erib ketishi O‘zbekiston viloyatlaridagi dalalar va shaharlar suv ta’minotiga qanday ta’sir qiladi, Orol dengizi havzasi qanday oqibatlarga yuz tutadi va bu ekologik falokatni to‘xtatib qolish mumkinmi?

«Muzliklarning 6,2% yo‘qolishi va bo‘shab borayotgan suv omborlari»: WMO hisobotining asosiy faktlari

Xalqaro meteorologlar va iqlimshunoslar e’lon qilgan muhim raqamlar va tahlillar:

  • 5 yilda 6,2% muz massasi yo‘qoldi: Markaziy Osiyoning yuqori tog‘ tizmalaridagi muzliklar erish sur’ati bo‘yicha tabiiy tiklanish imkoniyatidan ancha ilgarilab ketdi;

  • Suv oqimining 50%+ qismi xavf ostida: Mintaqadagi ikki yirik daryo — Amudaryo va Sirdaryoning yarmidan ko‘pi aynan shu muz va qor suvlaridan to‘yinadi;

  • To‘rt davlat suv omborlarida tanqislik: O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg‘iziston va Afg‘onistondagi yirik strategik suv omborlariga suv kelishi keskin kamaydi;

  • «Erish — so‘ngra qurish» sikli: Ekspertlar dastlabki yillarda muzliklar erishidan suv sathi ko‘tarilgandek ko‘rinsa-da, yaqin kelajakda zaxiralar tugab, daryolar sayozlanishi va qurishi boshlanishidan ogohlantirmoqda;

  • Amudaryo va Sirdaryo inqirozi: Daryo havzalarida joylashgan millionlab gektar ekin maydonlari va sanoat tarmoqlari suv taqchilligi muammosiga to‘qnash kelmoqda.

Markaziy Osiyo suv resurslari: Muzliklar va daryolar holati taqqosi

Mintaqadagi gidrologik o‘zgarishlarning qiyosiy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Oldingi davr (Tabiiy muvozanat)

So‘nggi 5 yilgi ko‘rsatkich (WMO hisoboti)

Muzliklar massasi holati

Qor to‘planishi va erishi teng bo‘lgan

Muz massasi 6,2% ga kamaygan (Erish tezlashgan)

Suv omborlariga kelish hajmi

Barqaror va prognoz qilinadigan oqim

Sezilarli darajada pasaygan

Asosiy ta’sir hududlari

Chekka cho‘l zonalari

Amudaryo va Sirdaryo havzasidagi to‘rtta davlat

Daryolarning to‘yinish manbai

50% dan ortig‘i qor va muzliklar

Muz qatlami qisqarishi sabab oqim zaiflashmoqda

Kelajakdagi xavf darajasi

Mavsumiy tebranishlar

Surunkali gidrologik qurg‘oqchilik va suv inqirozi

Ekologiya va geosiyosat ekspertizasi: O‘zbekiston suvsizlikdan qanday himoyalanishi kerak?

Xalqaro gidrologlar va iqlim tahlilchilarining asosiy tavsiyalari:

  • Suvni tejovchi texnologiyalarga ommaviy o‘tish: An’anaviy eski dalalarni bostirib sug‘orish usulidan zudlik bilan voz kechish, tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orish texnologiyalarini 100 foiz majburiy qilish zarur;

  • Mintaqaviy suv diplomatiyasi: Qirg‘iziston, Tojikiston va O‘zbekiston o‘rtasidagi suv taqsimoti bo‘yicha kelishuvlarni iqlim o‘zgarishining yangi realligiga qarab qayta ko‘rib chiqish va umumiy suv omborlari boshqaruvini kuchaytirish shart;

  • Kanallarni betonlashtirish va yo‘qotishlarni kamaytirish: O‘zbekistondagi ichki suv kanallari bo‘ylab filtrlanish va bug‘lanish orqali yo‘qotilayotgan 30-40% suvni saqlab qolish uchun kanallarni betonlash ishlarini tezlashtirish lozim;

  • Suvning har bir tomchisiga moliyaviy baho berish: Aholi va ishlab chiqarish sohalarida suvni behuda isrof qilishning oldini olish uchun hisoblagichlar va qat’iy jazo choralarini kuchaytirish davr talabiga aylanmoqda.

Butunjahon meteorologiya tashkilotining bu xulosasi Markaziy Osiyoda suv masalasi oddiy tabiiy resurs emas, balki mintaqaning kelajagi va milliy xavfsizligining bosh omiliga aylanganini yaqqol ko‘rsatdi.

Sizningcha, tog‘lardagi muzliklarning tez erishi va daryolarning sayozlanishi sharoitida O‘zbekistonda suvni tejash uchun birinchi navbatda qanday choralar ko‘rilishi kerak? Dalalarda suvni isrof qilishga qarshi cheklovlar yetarli darajada ishlayaptimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun mintaqa hayotiga daxldor bo‘lgan ushbu o‘ta muhim ekologik ogohlantirishni barcha yaqinlaringiz va hamyurtlarimizga ulashing!

WMOAmudaryoSirdaryosuv omborlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Bugun, 16:12Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiBugun, 16:01Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganBugun, 14:45Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Bugun, 13:58Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Bugun, 12:15Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?