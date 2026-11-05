Taqiqlar bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda dronlardan foydalanish tartibi soddalashtiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanish bo‘yicha amaldagi qat’iy cheklovlar tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilib, tartib-qoidalar soddalashtirilmoqda.
- Prezident topshirig‘iga binoan dronlarni iqtisodiyotning turli sohalariga keng tatbiq etish, ularni sotib olish va boshqarish qoidalarini yengillashtirish hamda mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan.
O‘zbekistonda ko‘p yillardan buyon amalda bo‘lib kelayotgan uchuvchisiz uchish qurilmalari (dronlar) bo‘yicha qat’iy nazorat va cheklovlar tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilmoqda. Prezident tomonidan mutasaddi idoralarga dronlardan foydalanish tartibini yumshatish, ularni iqtisodiyotning turli sohalariga keng tatbiq etish va mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi.
Mazkur qadam tadbirkorlar, qishloq xo‘jaligi vakillari hamda zamonaviy texnologiya sohasi ixlosmandlari uchun katta erkinliklar va qulay sharoitlar yaratishni maqsad qilgan.
Amaldagi cheklovlar: Qat’iy jazo va istisnolar
Bugungi kunga qadar respublikada uchuvchisiz uchish apparatlari bilan bog‘liq qonunchilik nihoyatda qattiq talablarga asoslangan edi:
Olib kirish va saqlash cheklovlari: Jismoniy shaxslar tomonidan dronlarni O‘zbekistonga olib kirish, sotish yoki ulardan shaxsiy maqsadlarda erkin foydalanish to‘liq cheklangan va javobgarlik belgilangan edi;
Faqat alohida ruxsatnomalar: Uchuvchisiz qurilmalardan faqat yuridik shaxslar, davlat tashkilotlari hamda qishloq xo‘jaligi sohasida maxsus litsenziya va ruxsatnomalar olgan holdagina cheklangan shaklda foydalanishga yo‘l qo‘yilgan.
Kutilayotgan o‘zgarishlar va xalqaro tajriba
Berilgan yangi topshiriqlar doirasida quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha jiddiy yengilliklar kutilmoqda:
Qonunchilikni soddalashtirish: Xorijiy rivojlangan davlatlar tajribasi asosida dronlarni sotib olish, ro‘yxatdan o‘tkazish va boshqarish qoidalari maksimal darajada osonlashtiriladi;
Iqtisodiyotga integratsiya: Qishloq xo‘jaligi, qurilish, logistika, geodeziya, ekologik nazorat hamda turizm va videografiya sohalarida dronlardan qonuniy va erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi;
Mahalliy ishlab chiqarish: O‘zbekistonning o‘zida uchuvchisiz qurilmalar va ularning butlovchi qismlarini yig‘ish, ishlab chiqarish hamda ularga servis xizmati ko‘rsatuvchi mahalliy baza shakllantiriladi.
Yaqin vaqt ichida mas’ul vazirlik va idoralar ushbu sohada yangi huquqiy me’yorlarni o‘z ichiga olgan qonun loyihalarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…