Taqiqlar bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda dronlardan foydalanish tartibi soddalashtiriladi

·47·O‘zbekiston
Taqiqlar bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda dronlardan foydalanish tartibi soddalashtiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanish bo‘yicha amaldagi qat’iy cheklovlar tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilib, tartib-qoidalar soddalashtirilmoqda.
  • Prezident topshirig‘iga binoan dronlarni iqtisodiyotning turli sohalariga keng tatbiq etish, ularni sotib olish va boshqarish qoidalarini yengillashtirish hamda mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan.

O‘zbekistonda ko‘p yillardan buyon amalda bo‘lib kelayotgan uchuvchisiz uchish qurilmalari (dronlar) bo‘yicha qat’iy nazorat va cheklovlar tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilmoqda. Prezident tomonidan mutasaddi idoralarga dronlardan foydalanish tartibini yumshatish, ularni iqtisodiyotning turli sohalariga keng tatbiq etish va mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi.

Mazkur qadam tadbirkorlar, qishloq xo‘jaligi vakillari hamda zamonaviy texnologiya sohasi ixlosmandlari uchun katta erkinliklar va qulay sharoitlar yaratishni maqsad qilgan.

Amaldagi cheklovlar: Qat’iy jazo va istisnolar

Bugungi kunga qadar respublikada uchuvchisiz uchish apparatlari bilan bog‘liq qonunchilik nihoyatda qattiq talablarga asoslangan edi:

  • Olib kirish va saqlash cheklovlari: Jismoniy shaxslar tomonidan dronlarni O‘zbekistonga olib kirish, sotish yoki ulardan shaxsiy maqsadlarda erkin foydalanish to‘liq cheklangan va javobgarlik belgilangan edi;

  • Faqat alohida ruxsatnomalar: Uchuvchisiz qurilmalardan faqat yuridik shaxslar, davlat tashkilotlari hamda qishloq xo‘jaligi sohasida maxsus litsenziya va ruxsatnomalar olgan holdagina cheklangan shaklda foydalanishga yo‘l qo‘yilgan.

Kutilayotgan o‘zgarishlar va xalqaro tajriba

Berilgan yangi topshiriqlar doirasida quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha jiddiy yengilliklar kutilmoqda:

  • Qonunchilikni soddalashtirish: Xorijiy rivojlangan davlatlar tajribasi asosida dronlarni sotib olish, ro‘yxatdan o‘tkazish va boshqarish qoidalari maksimal darajada osonlashtiriladi;

  • Iqtisodiyotga integratsiya: Qishloq xo‘jaligi, qurilish, logistika, geodeziya, ekologik nazorat hamda turizm va videografiya sohalarida dronlardan qonuniy va erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi;

  • Mahalliy ishlab chiqarish: O‘zbekistonning o‘zida uchuvchisiz qurilmalar va ularning butlovchi qismlarini yig‘ish, ishlab chiqarish hamda ularga servis xizmati ko‘rsatuvchi mahalliy baza shakllantiriladi.

Yaqin vaqt ichida mas’ul vazirlik va idoralar ushbu sohada yangi huquqiy me’yorlarni o‘z ichiga olgan qonun loyihalarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim etishi kutilmoqda.

uchuvchisiz uchish qurilmalaridronlarO‘zbekiston iqtisodiyotitexnologik innovatsiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ilmiy daraja olish jarayoni soddalashtiriladiO‘zbekistonda ilmiy daraja olish jarayoni soddalashtiriladi1 iyun 14:47Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiTadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildi20 avgust 09:43Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi29 sentabr 13:47Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:4154 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?54 ming amaldor maoshi KPIga bog‘lanadi: yangi tizimda nima o‘zgaradi?5 avgust 10:41Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyalash tizimi kuchaytirilmoqdaHarbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyalash tizimi kuchaytirilmoqda13 may 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi