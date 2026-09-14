Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...

·0·O‘zbekiston
Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...

O‘zbekistonda aholi murojaatlari bilan ishlashda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar mansabdorlar uchun jiddiy choralarga sabab bo‘lmoqda. 2026 yil yanvar–avgust oylarida davlat tashkilotlariga fuqarolar murojaatlari bilan ishlashdagi kamchiliklar yuzasidan 5 486 ta hujjat kiritilgan. Natijada 151 nafar shaxs lavozimidan ozod etilgan, yana minglab xodimlarga intizomiy va ma’muriy choralar qo‘llangan.

Raqamlarga e’tibor berilsa, gap faqat murojaatlarni qabul qilish haqida emas. Masala fuqaroning muammosini ko‘rib chiqish, unga qonuniy va o‘z vaqtida javob berish hamda mas’ullarning bu jarayondagi javobgarligiga borib taqalmoqda. Bu haqda Prezident Xalq qabulxonalari ma’lumot berdi.

5 486 ta hujjat: murojaatlar bilan ishlashda jiddiy kamchiliklar aniqlangan

2026 yilning dastlabki sakkiz oyida aholi murojaatlari bilan ishlashda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar yuzasidan davlat tashkilotlariga 5 486 ta hujjat kiritilgan.

Bu hujjatlar ortidan mas’ul xodimlarga nisbatan turli darajadagi choralar ko‘rilgan.

Eng jiddiy chora — 151 nafar shaxsning lavozimidan ozod etilishi bo‘lgan.

Bundan tashqari:

Qo‘llangan chora

Xodimlar soni

Lavozimidan ozod etilgan

151 nafar

Hayfsan berilgan

833 nafar

Ma’muriy javobgarlikka tortilgan

150 nafar

Jarimaga tortilgan

89 nafar

Lavozimi pasaytirilgan

8 nafar

Rasman ogohlantirilgan

1 335 nafar

Demak, murojaatlar bilan ishlashdagi kamchiliklar yuzasidan nafaqat ogohlantirish, balki lavozimdan ozod etishgacha bo‘lgan choralar qo‘llangan.

Eng ko‘p muammo qaysi sohalarda?

Ma’lumotlarga ko‘ra, kamchiliklar birgina sohada emas.

Ular, xususan:

  • bandlik;

  • mahalla;

  • Majburiy ijro byurosi (MIB);

  • sog‘liqni saqlash;

  • prokuratura;

  • ijtimoiy himoya;

  • energetika

tizimlarida ko‘proq aniqlangan.

Bu sohalarning barchasi aholining kundalik hayoti bilan bevosita bog‘liq.

Masalan, ish bilan ta’minlanish, ijtimoiy nafaqa, tibbiy xizmat, kommunal ta’minot yoki sud hujjatlarining ijrosi bilan bog‘liq masalalar fuqarolar uchun oddiy ma’muriy jarayon emas.

Shuning uchun bu sohalarda murojaatlarga o‘z vaqtida va mazmunli javob berishning ahamiyati yanada yuqori.

Nega murojaat bilan ishlashdagi xatolar jiddiy masala?

Fuqaro davlat organiga murojaat qilganda, odatda uning ortida muayyan muammo turadi.

Bu ishsizlik, ijtimoiy yordam, tibbiy xizmat, elektr energiyasi, uy-joy, hujjat, qarzdorlik yoki boshqa masala bo‘lishi mumkin.

Agar murojaat shunchaki ro‘yxatga olinib, muammoning o‘zi hal etilmasa, fuqaro uchun natija o‘zgarmaydi.

Shu nuqtayi nazardan davlat idoralarida murojaatlar bilan ishlash tizimidagi asosiy mezon faqat «qancha murojaat ko‘rib chiqildi?» emas, balki «qancha muammo hal etildi?» degan savol bo‘lishi kerak.

151 nafarning lavozimidan ozod qilinishi nimani ko‘rsatadi?

Yanvar–avgust oylarida 151 nafar shaxsning lavozimidan ozod etilgani eng keskin ko‘rsatkichlardan biri.

Bu raqam har bir holatda bir xil sabab bo‘lganini anglatmaydi. Ammo aholi murojaatlari bilan ishlashdagi kamchiliklar ayrim holatlarda mansabdorning lavozimi bilan xayrlashishigacha olib kelayotganini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, 833 nafar xodimga hayfsan, 150 nafarga ma’muriy javobgarlik, 89 nafarga jarima qo‘llangan.

Yana 8 nafarning lavozimi pasaytirilgan, 1 335 nafar esa rasman ogohlantirilgan.

Demak, tizimda murojaatlar bilan ishlashga nisbatan javobgarlik choralari bir nechta bosqichda qo‘llanmoqda.

Eng katta raqam — ogohlantirilganlar soni

Ro‘yxatdagi eng katta ko‘rsatkich 1 335 nafar. Ular rasman ogohlantirilgan. Bu lavozimdan ozod qilinganlar sonidan qariyb to‘qqiz baravar ko‘p.

Shuningdek, hayfsan olganlar ham 833 nafarni tashkil etgan. Bu esa murojaatlar bilan ishlashda aniqlangan kamchiliklarning bir qismi jiddiy intizomiy choralar bilan baholanayotganini ko‘rsatadi.

Murojaat — faqat shikoyat emas

Aholi murojaatlarini faqat shikoyatlar statistikasi sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas. Murojaatlar orqali davlat organlari hududda qaysi muammolar ko‘proq uchrayotganini ham ko‘rishi mumkin.

Agar bir hududdan elektr ta’minoti bo‘yicha ko‘plab murojaatlar kelsa, bu alohida fuqarolar muammosidan ko‘ra tizimli masala bo‘lishi mumkin.

Agar bandlik bo‘yicha murojaatlar ko‘paysa, mehnat bozorida muayyan muammolar borligini ko‘rsatishi mumkin.

Agar ijtimoiy himoya yoki tibbiy xizmat bo‘yicha shikoyatlar takrorlanayotgan bo‘lsa, xizmat ko‘rsatish mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqish zarurati paydo bo‘ladi.

Shu sababli murojaatlar bilan ishlash — davlat boshqaruvida qayta aloqa mexanizmi vazifasini ham bajaradi.

Asosiy maqsad — jazolash emas, muammoning ildizini bartaraf etish

151 nafar mansabdorning lavozimidan ozod qilinishi jamoatchilik e’tiborini tortadigan raqam.

Biroq davlat boshqaruvi nuqtayi nazaridan eng muhim natija jazolanganlar soni emas. Asosiy natija — fuqaroning muammosi hal etilgani.

Agar bir mansabdor jazolanib, biroq uning o‘rniga kelgan mas’ul ham xuddi shu xatoni takrorlasa, muammo hal bo‘lmaydi.

Shuning uchun murojaatlar bilan ishlashdagi kamchiliklarni tahlil qilish, ularning takrorlanish sabablarini aniqlash va tizimli yechimlarni joriy etish muhim.

2026 yilda murojaatlar bilan ishlashda yangi mezon shakllanmoqda

Yanvar–avgust oylaridagi raqamlar davlat organlarida aholi murojaatlariga munosabat tobora jiddiylashib borayotganini ko‘rsatadi.

5 486 ta hujjat, 151 nafar lavozimidan ozod etilgan, 833 nafar hayfsan olgan, 150 nafar ma’muriy javobgarlikka tortilgan, 1 335 nafar rasman ogohlantirilgan.

Bu raqamlarning har biri ortida muayyan murojaat va muayyan boshqaruv qarori turibdi.

Endilikda eng muhim masala — bu choralar qanchalik samara berayotgani.

Chunki fuqaro uchun davlat idorasiga murojaat qilganidan keyin mansabdorning jazolangani emas, uning muammosi hal bo‘lgani muhim.

Shu ma’noda Prezident Xalq qabulxonalari keltirayotgan statistika davlat organlari uchun yana bir muhim mezonni ko‘rsatmoqda:

Murojaatni qabul qilish — vazifaning boshlanishi. Muammoni hal qilish esa uning haqiqiy natijasidir.

Prezident Xalq qabulxonalariMurojaatlar bilan ishlashdagi kamchiliklarMansabdorlardan lavozimdan ozod etishMurojaatlar statistikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynBugun, 11:37The Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindiThe Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindiBugun, 11:02Toshkentda har kuni 1,5 million mashina harakatlanadi: tirbandlikka qarshi yangi tizim...Toshkentda har kuni 1,5 million mashina harakatlanadi: tirbandlikka qarshi yangi tizim...Bugun, 08:03McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladiMcDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladiKecha, 23:18Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»Kecha, 20:37Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi