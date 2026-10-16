16 oktyabr uchun Toshkent ob-havo prognozi e’lon qilindi
O‘zgidromet 16 oktyabr kuni Toshkent shahrida kuzatiladigan ob-havo prognozini ma’lum qildi.
Prognozga ko‘ra, poytaxtda havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Havo harorati kechasi 12–14 daraja, kunduzi esa 23–25 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo‘ladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo‘ladi.
Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi, baland tog‘larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja bo‘ladi.
Izohlar 0
…